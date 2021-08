Додано: Сер 18 сер, 2021 13:46

Denik написав: Ситуація може змінитися лише після Олімпіади в Пекіні у лютому 2022 року.



На світовий ринок сталі ця ситуація не впливає - в Японії сталь дорожчає. Незабаром запуск плану Байдена з будівництва інфраструктури, який збереже високий попит на сталь.

Появились 2 неприятные новости для укр. металлургов.1. США фактически вынудили «Интерпайп» уйти с ихнего рынка, путём введения заградительных пошлин. Это может привести к сокращению нескольких тысяч рабочих мест на предприятиях Днепропетровской области и снижению налоговых платежей на сотни миллионов гривень в государственный и местный бюджеты.2.Европейская сталелитейная ассоциация Eurofer понизила прогноз роста годового потребления стали в ЕС со 152 млн.тонн до 143млн.То есть, восстановление промышленности ЕС идёт не так хорошо как хотелось...И если во втором квартале экспорт стальной продукции из Украины в ЕС увеличивался исключительно высокими темпами (+106%), то что будет дальше не совсем понятно, так как экспорт металла из самого ЕС в другиее страны уже начал падать довольно приличными темпами......Over the second quarter of 2021, exports of finished products to Switzerland, the Russian Federation, China, Turkey and Egypt fell (by -19%, -26%, 37%, -40% and -55% respectively). Exports to the US decreased only marginally (-3%).