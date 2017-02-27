МКГ - мультивалютный курс гривны. В последнее время наш МБ перестал быть вещью в себе и стал заметно реагировать на состояние мировых валютных рынков. Несколько раз, в периоды волатильности доллара, я сетовал на отсутствие индекса, который мог бы помочь отделить изменение курса гривны от изменения курса доллара. Такого индекса я не дождался и решил завести собственный. МКГ вычисляется по формуле: (индекс доллара + 100) / справочный курс. Индекс доллара берется по состоянию на 11-30, это то время, когда обычно справочный курс соответствует котировкам на МБ. Таким образом мы получаем индекс к корзине валют, состоящей на 50% из доллара и на 50% из корзины валют, относительно которой вычисляется индекс доллара. Индекс очень примитивный, но определенное представление о динамике даст. Зависимость прямая - рост МКГ означает укрепление гривны. Формат представления: ......вчера..........сегодня........изменение в %
Я не стал использовать термин "индекс гривны", поскольку все еще надеюсь на официальное появление такового. У него наверняка будет другая корзина валют и другая нормализация. Во избежание будущей путаницы пришлось придумать свой термин.
Инфляция в еврозоне продолжает расти - 2,2% г/г в июле против 1,9% в июне. Но многолетние рекорды, в отличие американской, пока еще не ставит. Это говорит в пользу того, что ЕЦБ сможет дольше ФРС удерживать мягкую ДКП, и евро будет дешеветь к доллару. Возврат к докризисным 1,1 в 2022-м выглядит вероятным
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 сер, 2021 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 18.08.2021..................26,6473 Доллар потерял 3 копейки. МКГ*............7.2204............7.2454...........+0.35% Новый максимум. Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия, отыграв вечернее хулиганство Рыжика. После утреннего кофе осторожно опустились на копейку. НБУ за это время успел выкупить дежурную пятерку. Чуть постояв, выросли на 3 копейки. Незадолго до 12 снова развернулись и опустились на полкопейки. В мире доллар вчер
Британский фунт стерлингов во вторник "падает" в паре с долларом США. Текущая котировка в GBPUSD - 1,3800. Утренняя статистика показала, что уровень безработицы в Великобритании за июнь снизился до 4,7% с 4,8% ранее, хотя пересмотра не ожидалось. Средняя заработная плата в стране за 3 месяца с окончанием в июне выросла на 8,8%, что выше прогноза в 8,6% и предыдущего значения в 7,4%.
Число требований на получение пособия по безработице в июле сократилось на 7,8 тыс. при том, что прогнозировалось "падение" на 84,1 тыс. Месяцем ранее показатель снижался на 114,8 тыс. Именно этот компонент, по всей видимости, и стал проблемным: ожидалось, что рынок труда окажется более динамичным в плане трудоустройства незанятого населения.
В этом месяце Банк Англии упоминал, что уровень безработицы достиг пика и теперь будет понижаться. Это важно, потому что в сентябре программы субсидий тем, кто потерял работу, окончательно завершатся. Это могло бы привести к некоторым осложнениям в секторе занятости, но BoE не видит здесь проблемы.
За 3 месяца с окончанием в июне, согласно наблюдениям ONS, число вакансий достигло докризисных параметров и составило 953 тыс., что на 168 тыс. больше, чем наблюдалось ранее. Экономика плавно выходит из изоляции, но искать персонал компаниям пока нелегко." RoboForex (C)
Denik написав:Ситуація може змінитися лише після Олімпіади в Пекіні у лютому 2022 року.
На світовий ринок сталі ця ситуація не впливає - в Японії сталь дорожчає. Незабаром запуск плану Байдена з будівництва інфраструктури, який збереже високий попит на сталь.
Появились 2 неприятные новости для укр. металлургов. 1. США фактически вынудили «Интерпайп» уйти с ихнего рынка, путём введения заградительных пошлин. Это может привести к сокращению нескольких тысяч рабочих мест на предприятиях Днепропетровской области и снижению налоговых платежей на сотни миллионов гривень в государственный и местный бюджеты. http://uaprom.info/news/180557-interpaj ... lenie.html
2.Европейская сталелитейная ассоциация Eurofer понизила прогноз роста годового потребления стали в ЕС со 152 млн.тонн до 143млн. То есть, восстановление промышленности ЕС идёт не так хорошо как хотелось... И если во втором квартале экспорт стальной продукции из Украины в ЕС увеличивался исключительно высокими темпами (+106%), то что будет дальше не совсем понятно, так как экспорт металла из самого ЕС в другиее страны уже начал падать довольно приличными темпами... ...Over the second quarter of 2021, exports of finished products to Switzerland, the Russian Federation, China, Turkey and Egypt fell (by -19%, -26%, 37%, -40% and -55% respectively). Exports to the US decreased only marginally (-3%). https://www.eurofer.eu/assets/publicati ... -final.pdf