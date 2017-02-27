Додано: Сер 18 сер, 2021 13:30

СОРРИ, ЕСЛИ уже об этом писали здесь:



"Фунт выбирает снижение. Обзор на 17.08.2021



Британский фунт стерлингов во вторник "падает" в паре с долларом США. Текущая котировка в GBPUSD - 1,3800. Утренняя статистика показала, что уровень безработицы в Великобритании за июнь снизился до 4,7% с 4,8% ранее, хотя пересмотра не ожидалось. Средняя заработная плата в стране за 3 месяца с окончанием в июне выросла на 8,8%, что выше прогноза в 8,6% и предыдущего значения в 7,4%.



Число требований на получение пособия по безработице в июле сократилось на 7,8 тыс. при том, что прогнозировалось "падение" на 84,1 тыс. Месяцем ранее показатель снижался на 114,8 тыс. Именно этот компонент, по всей видимости, и стал проблемным: ожидалось, что рынок труда окажется более динамичным в плане трудоустройства незанятого населения.



В этом месяце Банк Англии упоминал, что уровень безработицы достиг пика и теперь будет понижаться. Это важно, потому что в сентябре программы субсидий тем, кто потерял работу, окончательно завершатся. Это могло бы привести к некоторым осложнениям в секторе занятости, но BoE не видит здесь проблемы.



За 3 месяца с окончанием в июне, согласно наблюдениям ONS, число вакансий достигло докризисных параметров и составило 953 тыс., что на 168 тыс. больше, чем наблюдалось ранее. Экономика плавно выходит из изоляции, но искать персонал компаниям пока нелегко."

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