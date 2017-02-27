Додано: Сер 18 сер, 2021 14:53

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............18.08.2021.........19.08.2021

дата розрахунку..............17.08.2021..........18.08.2021

Євро.................................31,382.................31,2379...-0.46%

Долар США......................26,6752...............26,6455...-0.11%

После полудня курс практически не изменился.



Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия, отыграв вечернее хулиганство Рыжика. После утреннего кофе осторожно опустились на копейку. НБУ за это время успел выкупить дежурную пятерку. Чуть постояв, выросли на 3 копейки. Незадолго до 12 снова развернулись и опустились на полкопейки.

В мире доллар вчера вечером вырос, до уровня предыдущего летнего максимума, а за ночь чуть отошел от максимума, но недалеко.

Справочный курс встретили котировками 26.6450 - 26.6650, что на 1.5 копейки выше открытия.

После 12 опустились еще на копейку и выросли на полкопейки. После обеда опустились на полкопейки, а через час еще на копейку.

В мире доллар после полудня пошел в рост, почти повторил вечерний максимум, а потом снова откатился к дополуденному уровню.

Официальный курс встретили котировками 26.6250 - 26.6450. За день опустились на 0.5 копейки относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 27.2297 (-8) -58

2019 - 25.1428 (-18) +150



2018 - 27.8986 (+22)

2017 - 25.4904 (-1)