RTC12 написав:1. США фактически вынудили «Интерпайп» уйти с ихнего рынка, путём введения заградительных пошлин. Это может привести к сокращению нескольких тысяч рабочих мест на предприятиях Днепропетровской области и снижению налоговых платежей на сотни миллионов гривень в государственный и местный бюджеты.
Экспорт труб Интерпайпом в США - менее 1% украинского экспорта.
RTC12 написав:Европейская сталелитейная ассоциация Eurofer понизила прогноз роста годового потребления стали в ЕС со 152 млн.тонн до 143млн.
Европе теперь деваться некуда. Ей потребуются огромные объемы стали для строительства объектов ВИЭ. Цена газа для электростанций в Европе составляет 585 долларов TTF + 15 транспортировка + 125 долларов квоты СО2 = 725. При такой цене любая ВИЭ будет супер-рентабельной.
И не забываем про экспортные пошлины РФ на сталь, которые действуют с 1 августа.
Denik написав:Европе теперь деваться некуда. Ей потребуются огромные объемы стали для строительства объектов ВИЭ. Цена газа для электростанций в Европе составляет 585 долларов TTF + 15 транспортировка + 125 долларов квоты СО2 = 725. При такой цене любая ВИЭ будет супер-рентабельной.
Европейцы, конечно, богаты нерациональными решениями, но полных дураков из них я не делал. Спот - маленькая часть газового рынка. Добрая половина поставок - это магистральный газ по длинным контрактам. И цена там на сегодня "аж" 180 долларов (что тоже неприятно, но совсем некритично).
В дополнение, Франция ведет собственную сильную энергетическую политику, продолжая развивать АЭС и наращивать экспорт в основные регионы спроса - Западную Германию, Швейцарию и Северную Италию
RTC12 написав:Сегодня подтвердились мрачные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, которые несколько дней назад опустили фондовый рынок США с небес на землю. Розничная торговля в штатах упала на 1,1% по сравнению с месяцем ранее, что указывает на то, что деньги выделенные на помощь пострадавшим от COVID уже проедены.
Странно как-то получается - безработица у них вроде как падает, экономика если верить стат.данным поднимается с ковидных колен, и одновременно с этим потребительские настроения резко ухудшились. Как так ? Тут либо испугались инфляции, либо тунеядцы настолько привыкли к анти-ковидным выплатам, что теперь не хотят вставать с печи, выключать тиктоки и инстаграммы, выключать планшеты с торговыми терминалами и идти на заводы.
Экономика растёт не за счет увеличения производства, а, в основном, за счёт повышения цен. Сейчас Байден предлагает увеличить льготы по талонам на питание еще на 25% для 42 млн.чел. Денег в системе становится всё больше и больше, соответственно и сборы по налогам тоже увеличились. Вот и весь рост. Уже даже крупнейшие банки США Bank of America и Goldman Sachs признали что не всё у них так хорошо... "Not good."
Глядя на всё это, одна из крупнейших в мире компания-разработчик программного обеспечения для спец.служб, инвест.банков и хедж-фондов Palantir Technologies на прошлой неделе купила золотых слитков на 50,7 миллиона долларов и предупредила: «Вы должны быть готовы к большему количеству событий с черным лебедем». https://www.cnbc.com/2021/08/17/palanti ... lates.html
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............18.08.2021.........19.08.2021 дата розрахунку..............17.08.2021..........18.08.2021 Євро.................................31,382.................31,2379...-0.46% Долар США......................26,6752...............26,6455...-0.11% После полудня курс практически не изменился.
Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия, отыграв вечернее хулиганство Рыжика. После утреннего кофе осторожно опустились на копейку. НБУ за это время успел выкупить дежурную пятерку. Чуть постояв, выросли на 3 копейки. Незадолго до 12 снова развернулись и опустились на полкопейки. В мире доллар вчера вечером вырос, до уровня предыдущего летнего максимума, а за ночь чуть отошел от максимума, но недалеко. Справочный курс встретили котировками 26.6450 - 26.6650, что на 1.5 копейки выше открытия. После 12 опустились еще на копейку и выросли на полкопейки. После обеда опустились на полкопейки, а через час еще на копейку. В мире доллар после полудня пошел в рост, почти повторил вечерний максимум, а потом снова откатился к дополуденному уровню. Официальный курс встретили котировками 26.6250 - 26.6450. За день опустились на 0.5 копейки относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 27.2297 (-8) -58 2019 - 25.1428 (-18) +150
zРадио написав:Европейцы, конечно, богаты нерациональными решениями, но полных дураков из них делать не нужно. Спот - маленькая часть газового рынка. Добрая половина поставок - это магистральный газ по длинным контрактам. И цена там на сегодня "аж" 180 долларов (что тоже неприятно, но совсем некритично).
Нет цены 180 долларов. Цены этих длинных контрактов как раз и привязаны к спотовым ценам с отсрочкой. Только около 20% контрактов с нефтяной привязкой. Из власти Голландии и Германии не надо делать полных дураков. Они ими и есть. Германия сама выступала за монополизацию своего рынка Газпромом двумя Северными потоками. Теперь пусть закупается на полную на рынке, где рулит монополист. И пусть не говорят, что им не предлагали строить СПГ - терминалы и заключать длинные контракты с привязкой к Хенри Хаб, который сейчас аж 140 долларов.
zРадио написав:В дополнение, Франция ведет собственную сильную энергетическую политику, продолжая развивать АЭС и наращивать экспорт в основные регионы спроса - Западную Германию, Швейцарию и Северную Италию
То, что французы-молодцы с этим никто не спорит. Они являются главными бенефициарами идиотизма Шредера-Меркель-Рютте.
Denik написав:Из власти Голландии и Германии не надо делать полных дураков. Они ими и есть. Германия сама выступала за монополизацию своего рынка Газпромом двумя Северными потоками. Теперь пусть закупается на полную на рынке, где рулит монополист. И пусть не говорят, что им не предлагали строить СПГ строить СПГ - терминалы и заключать длинные контракты с привязкой к Хенри Хаб, который сейчас аж 140 долларов.
Так именно требования "энергопакетов" не дают использовать мощности "монополиста" на полную. ИМХО, была бы воля Германии - они бы закупались у "монополиста" по индивидуальной договорной цене. Но они так делать не могут, т.к. вынуждены согласовывать свои действия
Это плохой монополист не хочет заполнить трубу на 100%, или европейцы сами выстрелили себе в ногу?