А мне вот интересно, в какой момент и при каком курсе прокинут ждунов доллара по 26-25-24?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:20
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Большинство жилых домов в США возводятся по дендро-фекальной технологии, которая требует минимум металла. Вряд ли можно ожидать тут серьезного влияния на рынок.
Кроме того, важно понимать, что снижение строительства имеет технические причины - сейчас пожинаются плоды снижения производства стройматериалов во время коронокризиса. Спрос на дома находится на достаточно высоком уровне, цены на недвижимость в сколь-нибудь привлекательных для проживания местах растут.
Рост экономики в США - не дутые цифры за счет инфляции. Активизация экономики хорошо видна по запредельным ценам на грузоперевозки.
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:50
У Вас просто столько гривны не будет, чтобы делать, как НБУ.
Кстати, папа перед закрытием вышел с бидом 26,615. Как бы намекнул, чтобы не сильно разгонялись.
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:18
Виходить, що 26,60 це якийсь психологічний рівень для НБУ чи просто новий рівень спротиву після 26,80?
Якщо проб'ємо, то далі що 26,40? Можете підказати як ці рівні з'являються. Є якась метода? Чи просто теханаліз?
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нема ніякого психологічного рівня. НБУ не хоче різкого руху ринку.
В мене просто аналіз експорту/імпорту.
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:36
Весело сегодня на ветке - вы говорите, что официальная статистика занижает масштабы успехов, somilitark - что занижает масштабы проблем. И все это одновременно
Предлагаю все же оперировать официальными данными. Хотя бы денежными. ВВП за 2020-й - 155 млрд долларов. На какое "реальное" население разделить, чтобы вы признали результат? На 37 млн, которые насчитал Дубилет? Ок, получится 4200 на человека в год. На 32 млн, которые огульно озвучиват скептики? Ок, получитс 4800 на человека в год...
Что до очных наблюдений - и я в Киеве вижу у себя под офисом и домом дорогие машины, под теннисным клубом - очень дорогие. Но одновременно с этим 5 дней в неделю вижу дашборды наших локальных и международных продаж (глобальная FMCG компания)... Что вам сказать - статистика не врет Местный прайсинг и объемы спроса точно соответствуют кластеру, в котором мы находимся по величине ВВП на душу
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 сер, 2021 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Здесь viewtopic.php?p=5282211#p5282211 можно посмотреть анализ мировой энергетики.
Вывод для валюты - евро находится в долгосрочном нисходящем тренде к доллару/гривне.
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Из-за роста цен на зерно/руду/сталь/олию/ИТ услуги/природный газ номинальный ВВП в этом году перейдет планку в 200 миллиардов долларов. Получится около 4000 официально на человека.
По ППС будет совсем другая цифра.
Зато как классно в постиндустриальных странах. В случае ковид-кризиса надо было напечатать триллионы чтобы ВВП не ополовинился из-за упавших в 0 услуг...
Востаннє редагувалось Denik в Сер 18 сер, 2021 16:45, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:41
Даже не смешно. У самого НБУ минус в графе профит.
Ну и вот я пытался покупать там, где покупало НБУ.
А покупало оно, начиная с 27.50 или даже 27.70.
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