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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8143814481458146>
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:20

  Alex2006 написав:Как думаете, успеем пробить 26 до конца августа? Или уже в сентябре? :)


А мне вот интересно, в какой момент и при каком курсе прокинут ждунов доллара по 26-25-24?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:А вот падение строительства жилья в США могут прилично обвалить цену на сталь...

Большинство жилых домов в США возводятся по дендро-фекальной технологии, которая требует минимум металла. Вряд ли можно ожидать тут серьезного влияния на рынок.
Кроме того, важно понимать, что снижение строительства имеет технические причины - сейчас пожинаются плоды снижения производства стройматериалов во время коронокризиса. Спрос на дома находится на достаточно высоком уровне, цены на недвижимость в сколь-нибудь привлекательных для проживания местах растут.

Рост экономики в США - не дутые цифры за счет инфляции. Активизация экономики хорошо видна по запредельным ценам на грузоперевозки.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  Alex2006 написав:Как думаете, успеем пробить 26 до конца августа? Или уже в сентябре? :)


А мне вот интересно, в какой момент и при каком курсе прокинут ждунов доллара по 26-25-24?
Нужно просто делать как НБУ, и тогда точно не прокинут))))

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funky77
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:50

  funky77 написав:
kluychkooleg написав:
  Alex2006 написав:Как думаете, успеем пробить 26 до конца августа? Или уже в сентябре? :)


А мне вот интересно, в какой момент и при каком курсе прокинут ждунов доллара по 26-25-24?
Нужно просто делать как НБУ, и тогда точно не прокинут))))


У Вас просто столько гривны не будет, чтобы делать, как НБУ.
Кстати, папа перед закрытием вышел с бидом 26,615. Как бы намекнул, чтобы не сильно разгонялись.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:18

  Искатель написав:
  funky77 написав:Нужно просто делать как НБУ, и тогда точно не прокинут))))


У Вас просто столько гривны не будет, чтобы делать, как НБУ.
Кстати, папа перед закрытием вышел с бидом 26,615. Как бы намекнул, чтобы не сильно разгонялись.

Виходить, що 26,60 це якийсь психологічний рівень для НБУ чи просто новий рівень спротиву після 26,80?
Якщо проб'ємо, то далі що 26,40? Можете підказати як ці рівні з'являються. Є якась метода? Чи просто теханаліз?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Виходить, що 26,60 це якийсь психологічний рівень для НБУ чи просто новий рівень спротиву після 26,80?
Якщо проб'ємо, то далі що 26,40? Можете підказати як ці рівні з'являються. Є якась метода? Чи просто теханаліз?

Нема ніякого психологічного рівня. НБУ не хоче різкого руху ринку.
  Realist написав:Якщо проб'ємо, то далі що 26,40? Можете підказати як ці рівні з'являються. Є якась метода? Чи просто теханаліз?

В мене просто аналіз експорту/імпорту.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:36

  Denik написав:Что то я в Киеве не вижу среднедушевого ВВП 3500 долларов, а вижу много очень дорогих автомобилей, строящиеся новые дома и прочие атрибуты "бедности"


Весело сегодня на ветке - вы говорите, что официальная статистика занижает масштабы успехов, somilitark - что занижает масштабы проблем. И все это одновременно :lol:

Предлагаю все же оперировать официальными данными. Хотя бы денежными. ВВП за 2020-й - 155 млрд долларов. На какое "реальное" население разделить, чтобы вы признали результат? На 37 млн, которые насчитал Дубилет? Ок, получится 4200 на человека в год. На 32 млн, которые огульно озвучиват скептики? Ок, получитс 4800 на человека в год...

Что до очных наблюдений - и я в Киеве вижу у себя под офисом и домом дорогие машины, под теннисным клубом - очень дорогие. Но одновременно с этим 5 дней в неделю вижу дашборды наших локальных и международных продаж (глобальная FMCG компания)... Что вам сказать - статистика не врет :oops: Местный прайсинг и объемы спроса точно соответствуют кластеру, в котором мы находимся по величине ВВП на душу
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 сер, 2021 16:37, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здесь viewtopic.php?p=5282211#p5282211 можно посмотреть анализ мировой энергетики.
Вывод для валюты - евро находится в долгосрочном нисходящем тренде к доллару/гривне.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Предлагаю все же оперировать официальными данными. Хотя бы денежными. ВВП за 2020-й - 155 млрд долларов. На какое "реальное" население разделить, чтобы вы признали результат? На 37 млн, которые насчитал Дубилет? Ок, получится 4200 на человека в год. На 32 млн, которые огульно озвучиват скептики? Ок, получитс 4800 на человека в год...

Из-за роста цен на зерно/руду/сталь/олию/ИТ услуги/природный газ номинальный ВВП в этом году перейдет планку в 200 миллиардов долларов. Получится около 4000 официально на человека.
По ППС будет совсем другая цифра.
Зато как классно в постиндустриальных странах. В случае ковид-кризиса надо было напечатать триллионы чтобы ВВП не ополовинился из-за упавших в 0 услуг...
Востаннє редагувалось Denik в Сер 18 сер, 2021 16:45, всього редагувалось 2 разів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:41

  funky77 написав:
kluychkooleg написав:
  Alex2006 написав:Как думаете, успеем пробить 26 до конца августа? Или уже в сентябре? :)


А мне вот интересно, в какой момент и при каком курсе прокинут ждунов доллара по 26-25-24?
Нужно просто делать как НБУ, и тогда точно не прокинут))))

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Даже не смешно. У самого НБУ минус в графе профит.
Ну и вот я пытался покупать там, где покупало НБУ.
А покупало оно, начиная с 27.50 или даже 27.70.
kluychkooleg
 
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