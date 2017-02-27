Додано: Сер 18 сер, 2021 16:36

Denik написав: Что то я в Киеве не вижу среднедушевого ВВП 3500 долларов, а вижу много очень дорогих автомобилей, строящиеся новые дома и прочие атрибуты "бедности" Что то я в Киеве не вижу среднедушевого ВВП 3500 долларов, а вижу много очень дорогих автомобилей, строящиеся новые дома и прочие атрибуты "бедности"

Весело сегодня на ветке - вы говорите, что официальная статистика занижает масштабы успехов, somilitark - что занижает масштабы проблем. И все это одновременноПредлагаю все же оперировать официальными данными. Хотя бы денежными. ВВП за 2020-й - 155 млрд долларов. На какое "реальное" население разделить, чтобы вы признали результат? На 37 млн, которые насчитал Дубилет? Ок, получится 4200 на человека в год. На 32 млн, которые огульно озвучиват скептики? Ок, получитс 4800 на человека в год...Что до очных наблюдений - и я в Киеве вижу у себя под офисом и домом дорогие машины, под теннисным клубом - очень дорогие. Но одновременно с этим 5 дней в неделю вижу дашборды наших локальных и международных продаж (глобальная FMCG компания)... Что вам сказать - статистика не вретМестный прайсинг и объемы спроса точно соответствуют кластеру, в котором мы находимся по величине ВВП на душу