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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 сер, 2021 16:45
Искатель написав:
У Вас просто столько гривны не будет, чтобы делать, как НБУ.
Кстати, папа перед закрытием вышел с бидом 26,615. Как бы намекнул, чтобы не сильно разгонялись.
Ну провалились же на 26.58-59. НБУ испугался.
Был в Украгазе, хотел снять валюту с карты.
Перепуганная кассирша - долларов нет, Евро нет.
Зав. отделением - с утра выстраивается очередь и всю валюту выгребают.
А в Сбербанке на окне продажа по 26.67.
Хотя на сайте - 26.77.
Уже не в первый раз вижу на окнах Сбера, причем разных отделениях, сладкий курс, не соответсвующий курсу на сайте. Странно это как-то.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Сер 18 сер, 2021 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 18 сер, 2021 16:45
Realist написав:
Виходить, що 26,60 це якийсь психологічний рівень для НБУ чи просто новий рівень спротиву після 26,80?
Не после 26.80, а после:
Realist написав:
А чому вчора купляли по 61, а сьогодні по 68
? Це через ріст долара у світі? Чи НБУ "так бачить"?
Сегодняшний уровень сопротивления определяется исключительно изменением текущего уровня сопротивления относительно вчерашнего уровня сопротивления
При этом основное внимание уделяется изменению официального курса, а не текущих котировок. Впрочем, в последнее время стали обращать внимание и на котировки, чтобы повлиять на стартовый уровень при открытии сессии. Сегодняшний выход под закрытие - именно такой случай.
Величина допустимого изменения зависит от продолжительности тренда.
Иногда выходят не по уровням, а по наличию слишком серьезного дисбаланса между спросом и предложением.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 16:46
kluychkooleg написав:
Даже не смешно. У самого НБУ минус в графе профит.
Ну и вот я пытался покупать там, где покупало НБУ.
А покупало оно, начиная с 27.50 или даже 27.70.
Denik написав:
НБУ не хоче різкого руху ринку.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 16:51
Denik написав: kluychkooleg написав:
Даже не смешно. У самого НБУ минус в графе профит.
Ну и вот я пытался покупать там, где покупало НБУ.
А покупало оно, начиная с 27.50 или даже 27.70.
Denik написав:
НБУ не хоче різкого руху ринку.
Ну так я о чем. Если у спекулянта и НБУ цели разные, то как можно следовать действиям НБУ?
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