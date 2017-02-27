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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8143814481458146
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:45

  Искатель написав:У Вас просто столько гривны не будет, чтобы делать, как НБУ.
Кстати, папа перед закрытием вышел с бидом 26,615. Как бы намекнул, чтобы не сильно разгонялись.


Ну провалились же на 26.58-59. НБУ испугался.
Был в Украгазе, хотел снять валюту с карты.
Перепуганная кассирша - долларов нет, Евро нет.
Зав. отделением - с утра выстраивается очередь и всю валюту выгребают.
А в Сбербанке на окне продажа по 26.67.
Хотя на сайте - 26.77.
Уже не в первый раз вижу на окнах Сбера, причем разных отделениях, сладкий курс, не соответсвующий курсу на сайте. Странно это как-то.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 18 сер, 2021 16:50, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Виходить, що 26,60 це якийсь психологічний рівень для НБУ чи просто новий рівень спротиву після 26,80?

Не после 26.80, а после:
  Realist написав:А чому вчора купляли по 61, а сьогодні по 68? Це через ріст долара у світі? Чи НБУ "так бачить"?

Сегодняшний уровень сопротивления определяется исключительно изменением текущего уровня сопротивления относительно вчерашнего уровня сопротивления :)
При этом основное внимание уделяется изменению официального курса, а не текущих котировок. Впрочем, в последнее время стали обращать внимание и на котировки, чтобы повлиять на стартовый уровень при открытии сессии. Сегодняшний выход под закрытие - именно такой случай.
Величина допустимого изменения зависит от продолжительности тренда.

Иногда выходят не по уровням, а по наличию слишком серьезного дисбаланса между спросом и предложением.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Даже не смешно. У самого НБУ минус в графе профит.
Ну и вот я пытался покупать там, где покупало НБУ.
А покупало оно, начиная с 27.50 или даже 27.70.

  Denik написав:НБУ не хоче різкого руху ринку.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:51

  Denik написав:
  kluychkooleg написав:Даже не смешно. У самого НБУ минус в графе профит.
Ну и вот я пытался покупать там, где покупало НБУ.
А покупало оно, начиная с 27.50 или даже 27.70.

  Denik написав:НБУ не хоче різкого руху ринку.


Ну так я о чем. Если у спекулянта и НБУ цели разные, то как можно следовать действиям НБУ?
kluychkooleg
 
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