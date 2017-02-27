Искатель написав:У Вас просто столько гривны не будет, чтобы делать, как НБУ. Кстати, папа перед закрытием вышел с бидом 26,615. Как бы намекнул, чтобы не сильно разгонялись.
Ну провалились же на 26.58-59. НБУ испугался. Был в Украгазе, хотел снять валюту с карты. Перепуганная кассирша - долларов нет, Евро нет. Зав. отделением - с утра выстраивается очередь и всю валюту выгребают. А в Сбербанке на окне продажа по 26.67. Хотя на сайте - 26.77. Уже не в первый раз вижу на окнах Сбера, причем разных отделениях, сладкий курс, не соответсвующий курсу на сайте. Странно это как-то.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 18 сер, 2021 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Realist написав:Виходить, що 26,60 це якийсь психологічний рівень для НБУ чи просто новий рівень спротиву після 26,80?
Не после 26.80, а после:
Realist написав:А чому вчора купляли по 61, а сьогодні по 68? Це через ріст долара у світі? Чи НБУ "так бачить"?
Сегодняшний уровень сопротивления определяется исключительно изменением текущего уровня сопротивления относительно вчерашнего уровня сопротивления При этом основное внимание уделяется изменению официального курса, а не текущих котировок. Впрочем, в последнее время стали обращать внимание и на котировки, чтобы повлиять на стартовый уровень при открытии сессии. Сегодняшний выход под закрытие - именно такой случай. Величина допустимого изменения зависит от продолжительности тренда.
Иногда выходят не по уровням, а по наличию слишком серьезного дисбаланса между спросом и предложением.
change_pm написав:Народ, на налі і міжбанку, припинить зливати бакс - ХОДЛ!!! Даймонд хендз!
Даймонд Хендз був поки Байден не зробив роздачу готівки населенню через коронакризу. На мою думку гроші просто так роздавати було не можна. А так - звичайні папірці, такі ж як евро,значно гірші за папірці країн, де готівку не роздавали просто так...
Тутай згоден на 100500%!!! І тама ще 4 трлн на підході у бідоні...
від того що залито папіредниками, у відсотковому відношенні, це вже не бідони а бідончики
Среда снова порадовала поклонников гривны на валютном рынке. Доллар подешевел за день еще на 2,5 копейки — с 26,63/26,65 до 26,605/26,625 гривен, а евро на 3 копейки — с 31,21/31,23 до 31,18/31,20. Котировки американской валюты просели бы явно больше, но НБУ опять был на страже интересов экспортеров и дважды выходил на межбанк в моменты активного превышения предложения над спросом.
В первый раз он выкупил самые дешевые лоты утром в общей сумме $ 5 млн по цене не выше 26,64 гривны, а во второй — вышел с интервенцией уже ближе к окончанию сессии с ценником в 26,615 гривен. Причем, во время вечерней интервенции он появился на торгах в тот момент, когда котировки могли уйти к цели 26,60 гривен и ниже.
Ход торгов:
Предложение превышало спрос и с утренних 26,63/26,65 гривен доллар просел до 26,62/26,64 к 11 часам и затем даже ненадолго вырос до 26,645/26,665 к полудню за счет выхода на рынок основных покупателей. НБУ после 10 часов выходил на межбанк с первой интервенцией по покупке $ 5 млн с уровнем ценников до 26,64 гривны и этим частично поддержал доллар. Но уже ближе к обеду продавцов постепенно снова становилось все больше, а покупатели уже закрывали свои сделки и уходили с межбанка.
В итоге, к обеду котировки просели до 26,635/26,655 гривен и затем постепенно проседали. К 16 часам они снизились до 26,615/26,635 гривен, а Нацбанк «испугавшись» их падения к уровням 26,60 и ниже — снова появился на рынке с покупкой по 26,615. Этими действиями он опять поддержал доллар, но после его ухода курс окончательно просел до отметки 26,605/26,625 к концу сессии.
Главные события 18 августа на валютном рынке:
Доллар за день подешевел с утренних 26,63/26,65 до 26,6050/26,625 гривен к концу сессии.
Нацбанк дважды выходил на межбанк с интервенцией. И купил первые $ 5 млн по курсу в пределах до 26,64 гривен, а затем под конец сессии покупал валюту уже по 26,615.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6473 гривен, а официальный курс на 19 августа 2021 года установлен на уровне 26,6455 гривен за доллар.
RTC12 написав:А вот падение строительства жилья в США могут прилично обвалить цену на сталь...
Большинство жилых домов в США возводятся по дендро-фекальной технологии, которая требует минимум металла. Вряд ли можно ожидать тут серьезного влияния на рынок. Кроме того, важно понимать, что снижение строительства имеет технические причины - сейчас пожинаются плоды снижения производства стройматериалов во время коронокризиса. Спрос на дома находится на достаточно высоком уровне, цены на недвижимость в сколь-нибудь привлекательных для проживания местах растут.
Рост экономики в США - не дутые цифры за счет инфляции. Активизация экономики хорошо видна по запредельным ценам на грузоперевозки.
Речь шла о многоквартирных домах, которые из фанеры не строят.... ...those of buildings with five units or more dropped 13.6% to 412,000. Starts declined the most in the Northeast (-49.3%), the West (-11.3%) Во всяком случае это довольно показательный индикатор что не всё так радужно в американском королевстве, как трубят ихние фанфары на Wall Street. Я вот смотрю на график цен на арматуру(Лондонская биржа металлов), и в упор не вижу активизации мировой экономики. Наоборот, там явная стагнация...
Да и цены на грузоперевозки не всегда верный показатель. Если некому возить, или не на чем, то цены можно задрать до небес... В Китае, из-за COVID, закрыты многие терминалы в портах, где скопилось много пустых контейнеров. Поэтому на них сейчас дефицит, большой спрос и высокая цена... В Англии, из-за COVID, самоизоляции и т.п., некому развозить продукты по супермаркетах. Не хватает около 100.000 водителей. Призвали на помощь армейских и платят за перевозки любые деньги. Иначе паника и жесткая диета...