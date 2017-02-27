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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8144814581468147>
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:45

  Искатель написав:У Вас просто столько гривны не будет, чтобы делать, как НБУ.
Кстати, папа перед закрытием вышел с бидом 26,615. Как бы намекнул, чтобы не сильно разгонялись.


Ну провалились же на 26.58-59. НБУ испугался.
Был в Украгазе, хотел снять валюту с карты.
Перепуганная кассирша - долларов нет, Евро нет.
Зав. отделением - с утра выстраивается очередь и всю валюту выгребают.
А в Сбербанке на окне продажа по 26.67.
Хотя на сайте - 26.77.
Уже не в первый раз вижу на окнах Сбера, причем разных отделениях, сладкий курс, не соответсвующий курсу на сайте. Странно это как-то.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 18 сер, 2021 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Виходить, що 26,60 це якийсь психологічний рівень для НБУ чи просто новий рівень спротиву після 26,80?

Не после 26.80, а после:
  Realist написав:А чому вчора купляли по 61, а сьогодні по 68? Це через ріст долара у світі? Чи НБУ "так бачить"?

Сегодняшний уровень сопротивления определяется исключительно изменением текущего уровня сопротивления относительно вчерашнего уровня сопротивления :)
При этом основное внимание уделяется изменению официального курса, а не текущих котировок. Впрочем, в последнее время стали обращать внимание и на котировки, чтобы повлиять на стартовый уровень при открытии сессии. Сегодняшний выход под закрытие - именно такой случай.
Величина допустимого изменения зависит от продолжительности тренда.

Иногда выходят не по уровням, а по наличию слишком серьезного дисбаланса между спросом и предложением.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Даже не смешно. У самого НБУ минус в графе профит.
Ну и вот я пытался покупать там, где покупало НБУ.
А покупало оно, начиная с 27.50 или даже 27.70.

  Denik написав:НБУ не хоче різкого руху ринку.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:51

  Denik написав:
  kluychkooleg написав:Даже не смешно. У самого НБУ минус в графе профит.
Ну и вот я пытался покупать там, где покупало НБУ.
А покупало оно, начиная с 27.50 или даже 27.70.

  Denik написав:НБУ не хоче різкого руху ринку.


Ну так я о чем. Если у спекулянта и НБУ цели разные, то как можно следовать действиям НБУ?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:15

  change_pm написав:
  Denik написав:
  change_pm написав:Народ, на налі і міжбанку, припинить зливати бакс - ХОДЛ!!!
Даймонд хендз!

Даймонд Хендз був поки Байден не зробив роздачу готівки населенню через коронакризу. На мою думку гроші просто так роздавати було не можна.
А так - звичайні папірці, такі ж як евро,значно гірші за папірці країн, де готівку не роздавали просто так...

Тутай згоден на 100500%!!!
І тама ще 4 трлн на підході у бідоні...

від того що залито папіредниками, у відсотковому відношенні, це вже не бідони а бідончики
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:А мне вот интересно, в какой момент и при каком курсе прокинут ждунов доллара по 26-25-24?

Нет никакого смысла сидеть просто в гривне (инфляция больше, чем ревальвация). Нужно быть в каком-то активе, привязанном к гривне (депозит, гособлигации, акции...).
Востаннє редагувалось Denik в Сер 18 сер, 2021 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:24

Межбанк: несмотря на старания НБУ, курс продолжает падать

Среда снова порадовала поклонников гривны на валютном рынке. Доллар подешевел за день еще на 2,5 копейки — с 26,63/26,65 до 26,605/26,625 гривен, а евро на 3 копейки — с 31,21/31,23 до 31,18/31,20. Котировки американской валюты просели бы явно больше, но НБУ опять был на страже интересов экспортеров и дважды выходил на межбанк в моменты активного превышения предложения над спросом.

В первый раз он выкупил самые дешевые лоты утром в общей сумме $ 5 млн по цене не выше 26,64 гривны, а во второй — вышел с интервенцией уже ближе к окончанию сессии с ценником в 26,615 гривен. Причем, во время вечерней интервенции он появился на торгах в тот момент, когда котировки могли уйти к цели 26,60 гривен и ниже.

Ход торгов:

Предложение превышало спрос и с утренних 26,63/26,65 гривен доллар просел до 26,62/26,64 к 11 часам и затем даже ненадолго вырос до 26,645/26,665 к полудню за счет выхода на рынок основных покупателей. НБУ после 10 часов выходил на межбанк с первой интервенцией по покупке $ 5 млн с уровнем ценников до 26,64 гривны и этим частично поддержал доллар. Но уже ближе к обеду продавцов постепенно снова становилось все больше, а покупатели уже закрывали свои сделки и уходили с межбанка.

В итоге, к обеду котировки просели до 26,635/26,655 гривен и затем постепенно проседали. К 16 часам они снизились до 26,615/26,635 гривен, а Нацбанк «испугавшись» их падения к уровням 26,60 и ниже — снова появился на рынке с покупкой по 26,615. Этими действиями он опять поддержал доллар, но после его ухода курс окончательно просел до отметки 26,605/26,625 к концу сессии.

Главные события 18 августа на валютном рынке:

Доллар за день подешевел с утренних 26,63/26,65 до 26,6050/26,625 гривен к концу сессии.

Нацбанк дважды выходил на межбанк с интервенцией. И купил первые
$ 5 млн по курсу в пределах до 26,64 гривен, а затем под конец сессии покупал валюту уже по 26,615.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6473 гривен, а официальный курс на 19 августа 2021 года установлен на уровне 26,6455 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:28

  Denik написав:
  kluychkooleg написав:А мне вот интересно, в какой момент и при каком курсе прокинут ждунов доллара по 26-25-24?

Нет никакого смысла сидеть просто в гривне (инфляция больше, чем ревальвация). Нужно быть в каком-то активе, привязанном к гривне (депозит, гособлигации, акции...).


А у вас есть на примете хорошие депозиты, перекрывающие инфляцию?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:37

  Сибарит написав:
  RTC12 написав:А вот падение строительства жилья в США могут прилично обвалить цену на сталь...

Большинство жилых домов в США возводятся по дендро-фекальной технологии, которая требует минимум металла. Вряд ли можно ожидать тут серьезного влияния на рынок.
Кроме того, важно понимать, что снижение строительства имеет технические причины - сейчас пожинаются плоды снижения производства стройматериалов во время коронокризиса. Спрос на дома находится на достаточно высоком уровне, цены на недвижимость в сколь-нибудь привлекательных для проживания местах растут.

Рост экономики в США - не дутые цифры за счет инфляции. Активизация экономики хорошо видна по запредельным ценам на грузоперевозки.

Речь шла о многоквартирных домах, которые из фанеры не строят....
...those of buildings with five units or more dropped 13.6% to 412,000. Starts declined the most in the Northeast (-49.3%), the West (-11.3%)
Во всяком случае это довольно показательный индикатор что не всё так радужно
в американском королевстве, как трубят ихние фанфары на Wall Street.
Я вот смотрю на график цен на арматуру(Лондонская биржа металлов),
и в упор не вижу активизации мировой экономики.
Наоборот, там явная стагнация...
Зображення

Да и цены на грузоперевозки не всегда верный показатель.
Если некому возить, или не на чем, то цены можно задрать до небес...
В Китае, из-за COVID, закрыты многие терминалы в портах, где скопилось много пустых контейнеров. Поэтому на них сейчас дефицит, большой спрос и высокая цена...
В Англии, из-за COVID, самоизоляции и т.п., некому развозить продукты по супермаркетах. Не хватает около 100.000 водителей.
Призвали на помощь армейских и платят за перевозки любые деньги.
Иначе паника и жесткая диета...
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:А у вас есть на примете хорошие депозиты, перекрывающие инфляцию?

ОВГЗ, акции BAVL
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