RTC12 написав:А вот падение строительства жилья в США могут прилично обвалить цену на сталь...
Большинство жилых домов в США возводятся по дендро-фекальной технологии, которая требует минимум металла. Вряд ли можно ожидать тут серьезного влияния на рынок. Кроме того, важно понимать, что снижение строительства имеет технические причины - сейчас пожинаются плоды снижения производства стройматериалов во время коронокризиса. Спрос на дома находится на достаточно высоком уровне, цены на недвижимость в сколь-нибудь привлекательных для проживания местах растут.
Рост экономики в США - не дутые цифры за счет инфляции. Активизация экономики хорошо видна по запредельным ценам на грузоперевозки.
Речь шла о многоквартирных домах, которые из фанеры не строят.... ...those of buildings with five units or more dropped 13.6% to 412,000. Starts declined the most in the Northeast (-49.3%), the West (-11.3%) Во всяком случае это довольно показательный индикатор что не всё так радужно в американском королевстве, как трубят ихние фанфары на Wall Street. Я вот смотрю на график цен на арматуру(Лондонская биржа металлов), и в упор не вижу активизации мировой экономики. Наоборот, там явная стагнация...
Да и цены на грузоперевозки не всегда верный показатель. Если некому возить, или не на чем, то цены можно задрать до небес... В Китае, из-за COVID, закрыты многие терминалы в портах, где скопилось много пустых контейнеров. Поэтому на них сейчас дефицит, большой спрос и высокая цена... В Англии, из-за COVID, самоизоляции и т.п., некому развозить продукты по супермаркетах. Не хватает около 100.000 водителей. Призвали на помощь армейских и платят за перевозки любые деньги. Иначе паника и жесткая диета...
RTC12 написав:Речь шла о многоквартирных домах, которые из фанеры не строят....
Большинство американских домов от 5 квартир - это 3-4 этажа, строятся они по тем же технологиям, что и индивидуальные. Объем многоэтажного строительства жилья крайне мал и погоды не делает. Там все не так, как у нас.
RTC12 написав:Да и цены на грузоперевозки не всегда верный показатель. Если некому возить, или не на чем, то цены можно задрать до небес..
Я сужу по ценам на автоперевозки. Фур в США меньше не стало, на дорогах их значительно больше, серьезно усугубилась проблема нехватки мест на стоянках. Там есть реальное увеличение объема грузоперевозок.