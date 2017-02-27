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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8144814581468147
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:57

  RTC12 написав:
  Сибарит написав:
  RTC12 написав:А вот падение строительства жилья в США могут прилично обвалить цену на сталь...

Большинство жилых домов в США возводятся по дендро-фекальной технологии, которая требует минимум металла. Вряд ли можно ожидать тут серьезного влияния на рынок.
Кроме того, важно понимать, что снижение строительства имеет технические причины - сейчас пожинаются плоды снижения производства стройматериалов во время коронокризиса. Спрос на дома находится на достаточно высоком уровне, цены на недвижимость в сколь-нибудь привлекательных для проживания местах растут.

Рост экономики в США - не дутые цифры за счет инфляции. Активизация экономики хорошо видна по запредельным ценам на грузоперевозки.

Речь шла о многоквартирных домах, которые из фанеры не строят....
...those of buildings with five units or more dropped 13.6% to 412,000. Starts declined the most in the Northeast (-49.3%), the West (-11.3%)
Во всяком случае это довольно показательный индикатор что не всё так радужно
в американском королевстве, как трубят ихние фанфары на Wall Street.
Я вот смотрю на график цен на арматуру(Лондонская биржа металлов),
и в упор не вижу активизации мировой экономики.
Наоборот, там явная стагнация...
Зображення

Да и цены на грузоперевозки не всегда верный показатель.
Если некому возить, или не на чем, то цены можно задрать до небес...
В Китае, из-за COVID, закрыты многие терминалы в портах, где скопилось много пустых контейнеров. Поэтому на них сейчас дефицит, большой спрос и высокая цена...
В Англии, из-за COVID, самоизоляции и т.п., некому развозить продукты по супермаркетах. Не хватает около 100.000 водителей.
Призвали на помощь армейских и платят за перевозки любые деньги.
Иначе паника и жесткая диета...


бетон (их, наш) будет дешеветь/дорожать ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 18:13

За крок до перевороту думок©

  Realist написав:Виходить, що 26,60 це якийсь психологічний рівень для НБУ чи просто новий рівень спротиву після 26,80?

Надіюсь - всі пам'ятають мій прогноз? ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 18 сер, 2021 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 18:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Речь шла о многоквартирных домах, которые из фанеры не строят....

Большинство американских домов от 5 квартир - это 3-4 этажа, строятся они по тем же технологиям, что и индивидуальные.
Объем многоэтажного строительства жилья крайне мал и погоды не делает. Там все не так, как у нас.
  RTC12 написав:Да и цены на грузоперевозки не всегда верный показатель.
Если некому возить, или не на чем, то цены можно задрать до небес..

Я сужу по ценам на автоперевозки. Фур в США меньше не стало, на дорогах их значительно больше, серьезно усугубилась проблема нехватки мест на стоянках. Там есть реальное увеличение объема грузоперевозок.
Сибарит
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  #<1 ... 8144814581468147
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