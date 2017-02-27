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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8145814681478148>
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:57

  RTC12 написав:
  Сибарит написав:
  RTC12 написав:А вот падение строительства жилья в США могут прилично обвалить цену на сталь...

Большинство жилых домов в США возводятся по дендро-фекальной технологии, которая требует минимум металла. Вряд ли можно ожидать тут серьезного влияния на рынок.
Кроме того, важно понимать, что снижение строительства имеет технические причины - сейчас пожинаются плоды снижения производства стройматериалов во время коронокризиса. Спрос на дома находится на достаточно высоком уровне, цены на недвижимость в сколь-нибудь привлекательных для проживания местах растут.

Рост экономики в США - не дутые цифры за счет инфляции. Активизация экономики хорошо видна по запредельным ценам на грузоперевозки.

Речь шла о многоквартирных домах, которые из фанеры не строят....
...those of buildings with five units or more dropped 13.6% to 412,000. Starts declined the most in the Northeast (-49.3%), the West (-11.3%)
Во всяком случае это довольно показательный индикатор что не всё так радужно
в американском королевстве, как трубят ихние фанфары на Wall Street.
Я вот смотрю на график цен на арматуру(Лондонская биржа металлов),
и в упор не вижу активизации мировой экономики.
Наоборот, там явная стагнация...
Зображення

Да и цены на грузоперевозки не всегда верный показатель.
Если некому возить, или не на чем, то цены можно задрать до небес...
В Китае, из-за COVID, закрыты многие терминалы в портах, где скопилось много пустых контейнеров. Поэтому на них сейчас дефицит, большой спрос и высокая цена...
В Англии, из-за COVID, самоизоляции и т.п., некому развозить продукты по супермаркетах. Не хватает около 100.000 водителей.
Призвали на помощь армейских и платят за перевозки любые деньги.
Иначе паника и жесткая диета...


бетон (их, наш) будет дешеветь/дорожать ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 18:13

За крок до перевороту думок©

  Realist написав:Виходить, що 26,60 це якийсь психологічний рівень для НБУ чи просто новий рівень спротиву після 26,80?

Надіюсь - всі пам'ятають мій прогноз? ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 18 сер, 2021 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 18:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Речь шла о многоквартирных домах, которые из фанеры не строят....

Большинство американских домов от 5 квартир - это 3-4 этажа, строятся они по тем же технологиям, что и индивидуальные.
Объем многоэтажного строительства жилья крайне мал и погоды не делает. Там все не так, как у нас.
  RTC12 написав:Да и цены на грузоперевозки не всегда верный показатель.
Если некому возить, или не на чем, то цены можно задрать до небес..

Я сужу по ценам на автоперевозки. Фур в США меньше не стало, на дорогах их значительно больше, серьезно усугубилась проблема нехватки мест на стоянках. Там есть реальное увеличение объема грузоперевозок.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 19:15

  Denik написав:
  kluychkooleg написав:А у вас есть на примете хорошие депозиты, перекрывающие инфляцию?

ОВГЗ, акции BAVL

И какой процент чистыми можно там получить? В ОВГЗ?
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 19:17

  kluychkooleg написав:
  Denik написав:
  kluychkooleg написав:А у вас есть на примете хорошие депозиты, перекрывающие инфляцию?
ОВГЗ, акции BAVL
И какой процент чистыми можно там получить? В ОВГЗ?
12,5
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 19:30

  asti написав:12,5


Неплохо, но и не супер.
У меня на текущем счету было долго 15% грязными, т.е. 12.15% чистыми, но потом они оставили такие проценты только для суммы 15 000 грн, что, естественно, ни о чем. Но для входа в ОВГЗ тоже надо же что-то платить. Банку, броккеру?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 19:34

  kluychkooleg написав:
  funky77 написав:
kluychkooleg написав:А мне вот интересно, в какой момент и при каком курсе прокинут ждунов доллара по 26-25-24?
Нужно просто делать как НБУ, и тогда точно не прокинут))))

Отправлено с моего SM-G970F через Tapatalk


Даже не смешно. У самого НБУ минус в графе профит.
Ну и вот я пытался покупать там, где покупало НБУ.
А покупало оно, начиная с 27.50 или даже 27.70.

Что ? 24,4 млрд. грн за 2020, за 2019 - 42,7 млрд. и это при том, что нету цели заработать как можно больше, цель - сглаживание резких колебаний.
Но делать как НБУ не советую. "Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы сохраните свою платежеспособность" (с) Дж. Мейнард Кейнс
Ваш удел 8 коп с 5кило баксов, пока не заинтересуется фин. мон.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 19:47

  Успіх написав:
  Realist написав:Виходить, що 26,60 це якийсь психологічний рівень для НБУ чи просто новий рівень спротиву після 26,80?

Надіюсь - всі пам'ятають мій прогноз? ;)



Добрый Вечер .
Я Прошу Прощения , я не читал Вашего прогноза .
Мне очень нравится ,что Вы начали прогнозировать !

Напомните пожалуйста еще раз Ваш прогноз .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 19:51

  Denik написав:Зображення
И это - цена в гривне при рекордном урожае при ревальвации.
Что-то не то с долларом.

Накаркал. Пшеничка вниз. Корабль ушел :) Возможно временно, прогнозировать не берусь.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 19:52

  Игорь написав:Ваш удел 8 коп с 5кило баксов, пока не заинтересуется фин. мон.


У нас запрещено покупать на кровно заработанные валюту?
kluychkooleg
 
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