RTC12 написав:А вот падение строительства жилья в США могут прилично обвалить цену на сталь...
Большинство жилых домов в США возводятся по дендро-фекальной технологии, которая требует минимум металла. Вряд ли можно ожидать тут серьезного влияния на рынок. Кроме того, важно понимать, что снижение строительства имеет технические причины - сейчас пожинаются плоды снижения производства стройматериалов во время коронокризиса. Спрос на дома находится на достаточно высоком уровне, цены на недвижимость в сколь-нибудь привлекательных для проживания местах растут.
Рост экономики в США - не дутые цифры за счет инфляции. Активизация экономики хорошо видна по запредельным ценам на грузоперевозки.
Речь шла о многоквартирных домах, которые из фанеры не строят.... ...those of buildings with five units or more dropped 13.6% to 412,000. Starts declined the most in the Northeast (-49.3%), the West (-11.3%) Во всяком случае это довольно показательный индикатор что не всё так радужно в американском королевстве, как трубят ихние фанфары на Wall Street. Я вот смотрю на график цен на арматуру(Лондонская биржа металлов), и в упор не вижу активизации мировой экономики. Наоборот, там явная стагнация...
Да и цены на грузоперевозки не всегда верный показатель. Если некому возить, или не на чем, то цены можно задрать до небес... В Китае, из-за COVID, закрыты многие терминалы в портах, где скопилось много пустых контейнеров. Поэтому на них сейчас дефицит, большой спрос и высокая цена... В Англии, из-за COVID, самоизоляции и т.п., некому развозить продукты по супермаркетах. Не хватает около 100.000 водителей. Призвали на помощь армейских и платят за перевозки любые деньги. Иначе паника и жесткая диета...
RTC12 написав:Речь шла о многоквартирных домах, которые из фанеры не строят....
Большинство американских домов от 5 квартир - это 3-4 этажа, строятся они по тем же технологиям, что и индивидуальные. Объем многоэтажного строительства жилья крайне мал и погоды не делает. Там все не так, как у нас.
RTC12 написав:Да и цены на грузоперевозки не всегда верный показатель. Если некому возить, или не на чем, то цены можно задрать до небес..
Я сужу по ценам на автоперевозки. Фур в США меньше не стало, на дорогах их значительно больше, серьезно усугубилась проблема нехватки мест на стоянках. Там есть реальное увеличение объема грузоперевозок.
Неплохо, но и не супер. У меня на текущем счету было долго 15% грязными, т.е. 12.15% чистыми, но потом они оставили такие проценты только для суммы 15 000 грн, что, естественно, ни о чем. Но для входа в ОВГЗ тоже надо же что-то платить. Банку, броккеру?
kluychkooleg написав:А мне вот интересно, в какой момент и при каком курсе прокинут ждунов доллара по 26-25-24?
Нужно просто делать как НБУ, и тогда точно не прокинут))))
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Даже не смешно. У самого НБУ минус в графе профит. Ну и вот я пытался покупать там, где покупало НБУ. А покупало оно, начиная с 27.50 или даже 27.70.
Что ? 24,4 млрд. грн за 2020, за 2019 - 42,7 млрд. и это при том, что нету цели заработать как можно больше, цель - сглаживание резких колебаний. Но делать как НБУ не советую. "Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы сохраните свою платежеспособность" (с) Дж. Мейнард Кейнс Ваш удел 8 коп с 5кило баксов, пока не заинтересуется фин. мон.