RTC12 написав:

Сибарит написав: RTC12 написав: А вот падение строительства жилья в США могут прилично обвалить цену на сталь... А вот падение строительства жилья в США могут прилично обвалить цену на сталь...

Большинство жилых домов в США возводятся по дендро-фекальной технологии, которая требует минимум металла. Вряд ли можно ожидать тут серьезного влияния на рынок.

Кроме того, важно понимать, что снижение строительства имеет технические причины - сейчас пожинаются плоды снижения производства стройматериалов во время коронокризиса. Спрос на дома находится на достаточно высоком уровне, цены на недвижимость в сколь-нибудь привлекательных для проживания местах растут.



Рост экономики в США - не дутые цифры за счет инфляции. Активизация экономики хорошо видна по запредельным ценам на грузоперевозки. Большинство жилых домов в США возводятся по дендро-фекальной технологии, которая требует минимум металла. Вряд ли можно ожидать тут серьезного влияния на рынок.Кроме того, важно понимать, что снижение строительства имеет технические причины - сейчас пожинаются плоды снижения производства стройматериалов во время коронокризиса. Спрос на дома находится на достаточно высоком уровне, цены на недвижимость в сколь-нибудь привлекательных для проживания местах растут.Рост экономики в США - не дутые цифры за счет инфляции. Активизация экономики хорошо видна по запредельным ценам на грузоперевозки.

Речь шла о многоквартирных домах, которые из фанеры не строят....Во всяком случае это довольно показательный индикатор что не всё так радужнов американском королевстве, как трубят ихние фанфары на Wall Street.Я вот смотрю на график цен на арматуру(Лондонская биржа металлов),и в упор не вижу активизации мировой экономики.Наоборот, там явная стагнация...Да и цены на грузоперевозки не всегда верный показатель.Если некому возить, или не на чем, то цены можно задрать до небес...В Китае, из-за COVID, закрыты многие терминалы в портах, где скопилось много пустых контейнеров. Поэтому на них сейчас дефицит, большой спрос и высокая цена...В Англии, из-за COVID, самоизоляции и т.п., некому развозить продукты по супермаркетах. Не хватает около 100.000 водителей.Призвали на помощь армейских и платят за перевозки любые деньги.Иначе паника и жесткая диета...