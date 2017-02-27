Додано: Сер 18 сер, 2021 20:08

Alex2007 написав: бетон (их, наш) будет дешеветь/дорожать ? бетон (их, наш) будет дешеветь/дорожать ?

Я согласен с амер.исследованиями, что цены на жилье уперлись в потолок, и в общем и целом дорожать им уже некуда. Думаю что через месяц-другой это поймут и в Украине. Ну а дальше нужно погдядывать на США, и смотреть на Китай. Судя по всему его экономика будет стагнировать и дальше, соответственно объёмы и цены укр.экспорта будут падать.COVID-ные негаразды в мире опять нарастают, и им не видно конца. А это очередные локдауны и падение ВВП, как за бугром, так и у нас.К примеру, в Австралии опять ввели локдауны, и курс ихнего доллара камнем падает вниз по отношению к американскому тёзке. Из-за аварии на заводе Газпрома газовые хранилища в ЕС заполнены всего на 30%, полностью их заполнить уже не успеют и цена на газ очевидно будет ещё выше чем сейчас. Украинские ПГХ заполнены на 57%, но далеко не весь газ там принадлежит Нафтогазу, так что если зима будет холодной, то коммунальные платежи,и всё что связано газом, будут у нас супер рекордными.Если опять начнутся локдауны, то приток валюты от заробитчан наверняка уменьшится, население запаникует, а иностранные инвесторы поднимут паруса и возьмут курс на тихую гавань в США, что в общем и целом может придавить гривну и НБУ будет последним рубежом при её спасении...При таком развитии событий шансов для роста цен на недвижимость нет.Вообще. Наоборот, у многих возникнут мысли как бы от неё избавиться и зафиксировать прибыть. Но так как украинцы народ мудрый, то эта идея придёмна ум сразу очень многим, и в итоге можно будет увидеть массовую распродажу, при которой Seсond Hand будет отдыхать....Я думаю что COVID-ные дела мир недооценил, и скоро эта зараза опять нам аукнется. Поэтому лично моё мнение что цена на недвигу в Украине,скорее будет падать, чем расти.Опять таки, я художник, я так вижу и своё видение никому не навязываю..