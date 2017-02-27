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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 81468147814881498150>
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 19:59

  kluychkooleg написав:У нас запрещено покупать на кровно заработанные валюту?

Нбу покупает по пятерке каждый день , нам тоже покупать по пятерке ?
( он так может пол года или год покупать )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:06

  kluychkooleg написав:
  Игорь написав:Ваш удел 8 коп с 5кило баксов, пока не заинтересуется фин. мон.


У нас запрещено покупать на кровно заработанные валюту?
фин он такими мелочами не интересуется порог 400 тыс грн
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:08

  Alex2007 написав:бетон (их, наш) будет дешеветь/дорожать ?

Я согласен с амер.исследованиями, что цены на жилье уперлись в потолок, и в общем и целом дорожать им уже некуда. Думаю что через месяц-другой это поймут и в Украине. Ну а дальше нужно погдядывать на США, и смотреть на Китай. Судя по всему его экономика будет стагнировать и дальше, соответственно объёмы и цены укр.экспорта будут падать.
COVID-ные негаразды в мире опять нарастают, и им не видно конца. А это очередные локдауны и падение ВВП, как за бугром, так и у нас.
К примеру, в Австралии опять ввели локдауны, и курс ихнего доллара камнем падает вниз по отношению к американскому тёзке. Из-за аварии на заводе Газпрома газовые хранилища в ЕС заполнены всего на 30%, полностью их заполнить уже не успеют и цена на газ очевидно будет ещё выше чем сейчас. Украинские ПГХ заполнены на 57%, но далеко не весь газ там принадлежит Нафтогазу, так что если зима будет холодной, то коммунальные платежи,
и всё что связано газом, будут у нас супер рекордными.
Если опять начнутся локдауны, то приток валюты от заробитчан наверняка уменьшится, население запаникует, а иностранные инвесторы поднимут паруса и возьмут курс на тихую гавань в США, что в общем и целом может придавить гривну и НБУ будет последним рубежом при её спасении...
При таком развитии событий шансов для роста цен на недвижимость нет.
Вообще. Наоборот, у многих возникнут мысли как бы от неё избавиться и зафиксировать прибыть. Но так как украинцы народ мудрый, то эта идея придём
на ум сразу очень многим, и в итоге можно будет увидеть массовую распродажу, при которой Seсond Hand будет отдыхать....
Я думаю что COVID-ные дела мир недооценил, и скоро эта зараза опять нам аукнется. Поэтому лично моё мнение что цена на недвигу в Украине,
скорее будет падать, чем расти.
Опять таки, я художник, я так вижу и своё видение никому не навязываю..
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:08

  sani_2012 написав:
  kluychkooleg написав:У нас запрещено покупать на кровно заработанные валюту?

Нбу покупает по пятерке каждый день , нам тоже покупать по пятерке ?
( он так может пол года или год покупать )

*Відправлено з Чату


Во-первых, я как раз был против того, чтобы следовать поведению НБУ, так как у НБУ не цель зпработать.
Во-вторых, вы как-то очень буквально трактуете фразу "поступать, как НБУ".
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:16

  kluychkooleg написав:Во-первых, я как раз был против того, чтобы следовать поведению НБУ, так как у НБУ не цель зпработать. Во-вторых, вы как-то очень буквально трактуете фразу "поступать, как НБУ".

В чем тогда заключается логика ваших действий ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:При таком развитии событий шансов для роста цен на недвижимость нет.
Вообще. Наоборот, у многих возникнут мысли как бы от неё избавиться и зафиксировать прибыть. Но так как украинцы народ мудрый, то эта идея придём
на ум сразу очень многим, и в итоге можно будет увидеть массовую распродажу, при которой Seсond Hand будет отдыхать....
Я думаю что COVID-ные дела мир недооценил, и скоро эта зараза опять нам аукнется. Поэтому лично моё мнение что цена на недвигу в Украине,
скорее будет падать, чем расти.

Задумайтесь над одним вопросом - 1м2 в новостройках стоит как 1500 куб. м. газа, который можно не только добыть на Ямале а в буквальном смысле получить из нескольких тонн навоза (биометан).
Так вот, что лучше 1м2 с лифтом, отоплением, э/э, водопроводом или несколько тонн навоза + ферменты?????
А зимой по моим прогнозам 1000 куб.м. СПГ будет стоить 1000 дол. на споте из-за спроса Китая.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:29

  sani_2012 написав:
  kluychkooleg написав:Во-первых, я как раз был против того, чтобы следовать поведению НБУ, так как у НБУ не цель зпработать. Во-вторых, вы как-то очень буквально трактуете фразу "поступать, как НБУ".

В чем тогда заключается логика ваших действий ?

*Відправлено з Чату


Купить дешевле, продать дороже. Есть другие логики?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:32

  kluychkooleg написав:Купить дешевле, продать дороже. Есть другие логики?

С чего вы решили ,что вы купите дешевле ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:34

  Сибарит написав:
  RTC12 написав:Да и цены на грузоперевозки не всегда верный показатель.
Если некому возить, или не на чем, то цены можно задрать до небес..

Я сужу по ценам на автоперевозки. Фур в США меньше не стало, на дорогах их значительно больше, серьезно усугубилась проблема нехватки мест на стоянках. Там есть реальное увеличение объема грузоперевозок.

Возможно и так. Я о другом...
Главный порт Китая закрыт седьмой день из-за распространения кризиса перегруженности
В течение седьмого дня в Китае, третьем по загруженности контейнерном порту в мире, продолжали расти огромные объемы незавершенных заказов. Суда отклоняются от контейнерного терминала Нинбо Мэйшань из-за приостановки операций из-за вспышки COVID-19 в варианте Delta. По данным Bloomberg, это оказывает сильное влияние на близлежащие порты в Шанхае и Гонконге.

Среднее количество контейнеровозов, стоящих на якоре у Сямыня, портового города на юго-восточном побережье Китая, составило 24 во вторник по сравнению с 6 в начале месяца. Судов на якоре у портов Шанхай и Нинбо было более 141, что на 60 больше, чем в среднем с апреля по август.
Источник: Bloomberg

Вот почему растут цены на перевозки. В 4раза увеличились сроки обработки грузов, так как некому работать. Поэтому о каком росте экономики можно говорить...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:35

  sani_2012 написав:
  kluychkooleg написав:Купить дешевле, продать дороже. Есть другие логики?

С чего вы решили ,что вы купите дешевле ?

*Відправлено з Чату


Вы знаете, я начинаю уставать от этой беседы, так как не понимаю, чего вы добиваетесь. Я не уверен, но логика такая. Еще вопросы будут?
kluychkooleg
 
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