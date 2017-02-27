Нбу покупает по пятерке каждый день , нам тоже покупать по пятерке ?
( он так может пол года или год покупать )
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 сер, 2021 19:59
Нбу покупает по пятерке каждый день , нам тоже покупать по пятерке ?
( он так может пол года или год покупать )
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:06
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:08
Я согласен с амер.исследованиями, что цены на жилье уперлись в потолок, и в общем и целом дорожать им уже некуда. Думаю что через месяц-другой это поймут и в Украине. Ну а дальше нужно погдядывать на США, и смотреть на Китай. Судя по всему его экономика будет стагнировать и дальше, соответственно объёмы и цены укр.экспорта будут падать.
COVID-ные негаразды в мире опять нарастают, и им не видно конца. А это очередные локдауны и падение ВВП, как за бугром, так и у нас.
К примеру, в Австралии опять ввели локдауны, и курс ихнего доллара камнем падает вниз по отношению к американскому тёзке. Из-за аварии на заводе Газпрома газовые хранилища в ЕС заполнены всего на 30%, полностью их заполнить уже не успеют и цена на газ очевидно будет ещё выше чем сейчас. Украинские ПГХ заполнены на 57%, но далеко не весь газ там принадлежит Нафтогазу, так что если зима будет холодной, то коммунальные платежи,
и всё что связано газом, будут у нас супер рекордными.
Если опять начнутся локдауны, то приток валюты от заробитчан наверняка уменьшится, население запаникует, а иностранные инвесторы поднимут паруса и возьмут курс на тихую гавань в США, что в общем и целом может придавить гривну и НБУ будет последним рубежом при её спасении...
При таком развитии событий шансов для роста цен на недвижимость нет.
Вообще. Наоборот, у многих возникнут мысли как бы от неё избавиться и зафиксировать прибыть. Но так как украинцы народ мудрый, то эта идея придём
на ум сразу очень многим, и в итоге можно будет увидеть массовую распродажу, при которой Seсond Hand будет отдыхать....
Я думаю что COVID-ные дела мир недооценил, и скоро эта зараза опять нам аукнется. Поэтому лично моё мнение что цена на недвигу в Украине,
скорее будет падать, чем расти.
Опять таки, я художник, я так вижу и своё видение никому не навязываю..
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:08
Во-первых, я как раз был против того, чтобы следовать поведению НБУ, так как у НБУ не цель зпработать.
Во-вторых, вы как-то очень буквально трактуете фразу "поступать, как НБУ".
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:16
В чем тогда заключается логика ваших действий ?
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Задумайтесь над одним вопросом - 1м2 в новостройках стоит как 1500 куб. м. газа, который можно не только добыть на Ямале а в буквальном смысле получить из нескольких тонн навоза (биометан).
Так вот, что лучше 1м2 с лифтом, отоплением, э/э, водопроводом или несколько тонн навоза + ферменты?????
А зимой по моим прогнозам 1000 куб.м. СПГ будет стоить 1000 дол. на споте из-за спроса Китая.
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:29
Купить дешевле, продать дороже. Есть другие логики?
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:32
С чего вы решили ,что вы купите дешевле ?
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:34
Возможно и так. Я о другом...
Главный порт Китая закрыт седьмой день из-за распространения кризиса перегруженности
В течение седьмого дня в Китае, третьем по загруженности контейнерном порту в мире, продолжали расти огромные объемы незавершенных заказов. Суда отклоняются от контейнерного терминала Нинбо Мэйшань из-за приостановки операций из-за вспышки COVID-19 в варианте Delta. По данным Bloomberg, это оказывает сильное влияние на близлежащие порты в Шанхае и Гонконге.
Среднее количество контейнеровозов, стоящих на якоре у Сямыня, портового города на юго-восточном побережье Китая, составило 24 во вторник по сравнению с 6 в начале месяца. Судов на якоре у портов Шанхай и Нинбо было более 141, что на 60 больше, чем в среднем с апреля по август.
Источник: Bloomberg
Вот почему растут цены на перевозки. В 4раза увеличились сроки обработки грузов, так как некому работать. Поэтому о каком росте экономики можно говорить...
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:35
Вы знаете, я начинаю уставать от этой беседы, так как не понимаю, чего вы добиваетесь. Я не уверен, но логика такая. Еще вопросы будут?
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