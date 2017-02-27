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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8147814881498150>
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:35

FOMC minutes 27-28 июля - цель по инфляции достигнута, по занятости "close to being satisfied", большинство выступило за начало тейперинга до конца 2021-го, при этом сохраняются высокая неопределенность и риски для экономики
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:36

  kluychkooleg написав:Вы знаете, я начинаю уставать от этой беседы, так как не понимаю, чего вы добиваетесь. Я не уверен, но логика такая. Еще вопросы будут?

Да , будут

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:39

  sani_2012 написав:
  kluychkooleg написав:Вы знаете, я начинаю уставать от этой беседы, так как не понимаю, чего вы добиваетесь. Я не уверен, но логика такая. Еще вопросы будут?

Да , будут

*Відправлено з Чату


ОК, но уже без меня. У меня другие планы на вечер.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:41

  kluychkooleg написав:ОК, но уже без меня. У меня другие планы на вечер.

Хорошо , приятного вечера .

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:42

  zРадио написав:FOMC minutes 27-28 июля - цель по инфляции достигнута, по занятости "close to being satisfied", большинство выступило за начало тейперинга до конца 2021-го, при этом сохраняются высокая неопределенность и риски для экономики


И заголовок на ProFinance - "Доллар дешевеет после публикации протокола последнего заседания ФРС".
"Ни чо не понимаю!" (С)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 20:44

  kluychkooleg написав:
  zРадио написав:FOMC minutes 27-28 июля - цель по инфляции достигнута, по занятости "close to being satisfied", большинство выступило за начало тейперинга до конца 2021-го, при этом сохраняются высокая неопределенность и риски для экономики


И заголовок на ProFinance - "Доллар дешевеет после публикации протокола последнего заседания ФРС".
"Ни чо не понимаю!" (С)


Сначала потянули вверх, потом дочитали и слили - наверно, как-то так :mrgreen: А фонда наоборот - сперва ливанули, а сейчас немного отыграли

PS: думаю, таких FOMC minutes, сразу после которых начнется паник-селл, мы не увидим даже тогда, когда там четко будет зафиксирована позиция об ужесточении ДКП. Рынки будут готовить заблаговременно, а те, соответственно, отыгрывать заблаговременно. Выходить с решением, которое наделает много попа-боли, и под которым будут конкретные фамилии, никто не решится.

Черные вторники, четверги и прочие дни недели не бывают приурочены к заседаниям FOMC, они "просто" происходят :wink:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:12

  Denik написав:Задумайтесь над одним вопросом - 1м2 в новостройках стоит как 1500 куб. м. газа, который можно не только добыть на Ямале а в буквальном смысле получить из нескольких тонн навоза (биометан).
Так вот, что лучше 1м2 с лифтом, отоплением, э/э, водопроводом или несколько тонн навоза + ферменты?????
А зимой по моим прогнозам 1000 куб.м. СПГ будет стоить 1000 дол. на споте из-за спроса Китая.

Так эти $1000 ещё нужно где-то взять. Возможно что Байден своим землякам их и выделит. Но я сомневаюсь что наша власть сделает аналогично.
Я ведь тоже могу у вас спросить. А сколько монет понадобится средней укр.семье
(по новым ценам)чтобы заплатить коммунальные, собрать ребенка в школу или заплатить за вуз, купить еду, которая уже по мировым ценам, себе одежду, лекарства, или упаси Господь обратиться к хирургам.
Содержать автомобиль, топливо к нему, которое дешевле не станет.
Всякие услуги по мелочам, интернет, телефон, парикмахерская, стоматолог,
кафе и т.п.
Я сомневаюсь что уровень доходов пересичного будет опережать рост этих цен.
Значит покупка своего жилья отложится на неопределенное время.
Да, покупать жилье, как инвестицию, кто-то будет, но потом ведь встанет вопрос, а что с ним дальше делать? Заморозить, ну ок.
А если эта вся катавасия лет на 10-15?
Мы 30 лет уже как сами по себе. И что, какие-то глобальные прорывы, по типу Польши есть? Или может к нам 1млн. ихних заробитчан уже переехали?
Вот так и будем вариться в собственном соку, регулярно проверяя курсы валют, цены на сталь, зерно и что сказал НБУ. Надеясь на Китай или США,
так как сами ничего толкового делать не умеем...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:22

  zРадио написав:FOMC minutes 27-28 июля - цель по инфляции достигнута, по занятости "close to being satisfied", большинство выступило за начало тейперинга до конца 2021-го, при этом сохраняются высокая неопределенность и риски для экономики

Вчера Пауэлл лично сказал примерно такое:
- COVID всё ещё с нами, и, вероятно, будет иметь место некоторое время;
- Люди и бизнесы должны научиться адаптироваться к COVID;
- Пока неясно, будет ли иметь штамм коронавируса Дельта важное влияние на экономику;
- Непросто возвращаться к экономике до пандемии;
- Миллионы людей в сфере услуг по-прежнему не работают и восстановление этой сферы далеко от завершения".

Сегодня из протокола видно, что «несколько членов FOMC отметили, что скорректируют свои взгляды на подходящие темпы тейперинга, если распространение штамма Дельта нанесет бОльший экономический ущерб, чем ожидается".

Из изложенного выше складывается впечатление, что из-за новых штаммов коронавируса процесс корректировки взглядов членов FOMC на подходящие темпы тейперинга будет постоянным.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Так эти $1000 ещё нужно где-то взять. Возможно что Байден своим землякам их и выделит.

В США 1000 куб. м. газа стоят 140 дол.
  RTC12 написав:Но я сомневаюсь что наша власть сделает аналогично.
Я ведь тоже могу у вас спросить. А сколько монет понадобится средней укр.семье
(по новым ценам)чтобы заплатить коммунальные

Цены на э/э снижены. Я например в коммунальных услугах независим от газа, а зависим от э/э.
Вот и власть понизив цены на э/э подталкивает население к энергопереходу.
  RTC12 написав:Содержать автомобиль, топливо к нему, которое дешевле не станет.

Купить электромобиль и спокойно заряжать его по 1.68.
  RTC12 написав:Я сомневаюсь что уровень доходов пересичного будет опережать рост этих цен.
Доходы пересичных и состоят из этих цен.
  RTC12 написав:Значит покупка своего жилья отложится на неопределенное время.

Пересичные жилья покупают, продав что-то меньшее или более дешевое.
А теперь ответьте на вопрос: что будет с ценами на жилье если запустится ипотека?
Квадратный метр и дальше будут эквивалентен нескольким тоннам навоза переработанным в биогаз???
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:39

  Igneus написав:Из изложенного выше складывается впечатление, что из-за новых штаммов коронавируса процесс корректировки взглядов членов FOMC на подходящие темпы тейперинга будет постоянным.

Я об этом писал еще несколько дней назад.
Эта говорильня о занятости будет вечной.
Замечательный способ дирижировать фондой в ручном ФРСовском режиме.
RTC12
 
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