Додано: Сер 18 сер, 2021 21:12

Denik написав: Задумайтесь над одним вопросом - 1м2 в новостройках стоит как 1500 куб. м. газа, который можно не только добыть на Ямале а в буквальном смысле получить из нескольких тонн навоза (биометан).

Так вот, что лучше 1м2 с лифтом, отоплением, э/э, водопроводом или несколько тонн навоза + ферменты?????

А зимой по моим прогнозам 1000 куб.м. СПГ будет стоить 1000 дол. на споте из-за спроса Китая. Задумайтесь над одним вопросом - 1м2 в новостройках стоит как 1500 куб. м. газа, который можно не только добыть на Ямале а в буквальном смысле получить из нескольких тонн навоза (биометан).Так вот, что лучше 1м2 с лифтом, отоплением, э/э, водопроводом или несколько тонн навоза + ферменты?????А зимой по моим прогнозам 1000 куб.м. СПГ будет стоить 1000 дол. на споте из-за спроса Китая.

Так эти $1000 ещё нужно где-то взять. Возможно что Байден своим землякам их и выделит. Но я сомневаюсь что наша власть сделает аналогично.Я ведь тоже могу у вас спросить. А сколько монет понадобится средней укр.семье(по новым ценам)чтобы заплатить коммунальные, собрать ребенка в школу или заплатить за вуз, купить еду, которая уже по мировым ценам, себе одежду, лекарства, или упаси Господь обратиться к хирургам.Содержать автомобиль, топливо к нему, которое дешевле не станет.Всякие услуги по мелочам, интернет, телефон, парикмахерская, стоматолог,кафе и т.п.Я сомневаюсь что уровень доходов пересичного будет опережать рост этих цен.Значит покупка своего жилья отложится на неопределенное время.Да, покупать жилье, как инвестицию, кто-то будет, но потом ведь встанет вопрос, а что с ним дальше делать? Заморозить, ну ок.А если эта вся катавасия лет на 10-15?Мы 30 лет уже как сами по себе. И что, какие-то глобальные прорывы, по типу Польши есть? Или может к нам 1млн. ихних заробитчан уже переехали?Вот так и будем вариться в собственном соку, регулярно проверяя курсы валют, цены на сталь, зерно и что сказал НБУ. Надеясь на Китай или США,так как сами ничего толкового делать не умеем...