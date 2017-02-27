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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:35
FOMC minutes 27-28 июля - цель по инфляции достигнута, по занятости "close to being satisfied", большинство выступило за начало тейперинга до конца 2021-го, при этом сохраняются высокая неопределенность и риски для экономики
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:36
Да , будут
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:39
ОК, но уже без меня. У меня другие планы на вечер.
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:41
Хорошо , приятного вечера .
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:42
И заголовок на ProFinance - "Доллар дешевеет после публикации протокола последнего заседания ФРС".
"Ни чо не понимаю!" (С)
Додано: Сер 18 сер, 2021 20:44
Сначала потянули вверх, потом дочитали и слили - наверно, как-то так А фонда наоборот - сперва ливанули, а сейчас немного отыграли
PS: думаю, таких FOMC minutes, сразу после которых начнется паник-селл, мы не увидим даже тогда, когда там четко будет зафиксирована позиция об ужесточении ДКП. Рынки будут готовить заблаговременно, а те, соответственно, отыгрывать заблаговременно. Выходить с решением, которое наделает много попа-боли, и под которым будут конкретные фамилии, никто не решится.
Черные вторники, четверги и прочие дни недели не бывают приурочены к заседаниям FOMC, они "просто" происходят
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:12
Так эти $1000 ещё нужно где-то взять. Возможно что Байден своим землякам их и выделит. Но я сомневаюсь что наша власть сделает аналогично.
Я ведь тоже могу у вас спросить. А сколько монет понадобится средней укр.семье
(по новым ценам)чтобы заплатить коммунальные, собрать ребенка в школу или заплатить за вуз, купить еду, которая уже по мировым ценам, себе одежду, лекарства, или упаси Господь обратиться к хирургам.
Содержать автомобиль, топливо к нему, которое дешевле не станет.
Всякие услуги по мелочам, интернет, телефон, парикмахерская, стоматолог,
кафе и т.п.
Я сомневаюсь что уровень доходов пересичного будет опережать рост этих цен.
Значит покупка своего жилья отложится на неопределенное время.
Да, покупать жилье, как инвестицию, кто-то будет, но потом ведь встанет вопрос, а что с ним дальше делать? Заморозить, ну ок.
А если эта вся катавасия лет на 10-15?
Мы 30 лет уже как сами по себе. И что, какие-то глобальные прорывы, по типу Польши есть? Или может к нам 1млн. ихних заробитчан уже переехали?
Вот так и будем вариться в собственном соку, регулярно проверяя курсы валют, цены на сталь, зерно и что сказал НБУ. Надеясь на Китай или США,
так как сами ничего толкового делать не умеем...
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:22
Вчера Пауэлл лично сказал примерно такое:
- COVID всё ещё с нами, и, вероятно, будет иметь место некоторое время;
- Люди и бизнесы должны научиться адаптироваться к COVID;
- Пока неясно, будет ли иметь штамм коронавируса Дельта важное влияние на экономику;
- Непросто возвращаться к экономике до пандемии;
- Миллионы людей в сфере услуг по-прежнему не работают и восстановление этой сферы далеко от завершения".
Сегодня из протокола видно, что «несколько членов FOMC отметили, что скорректируют свои взгляды на подходящие темпы тейперинга, если распространение штамма Дельта нанесет бОльший экономический ущерб, чем ожидается".
Из изложенного выше складывается впечатление, что из-за новых штаммов коронавируса процесс корректировки взглядов членов FOMC на подходящие темпы тейперинга будет постоянным.
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В США 1000 куб. м. газа стоят 140 дол.
Цены на э/э снижены. Я например в коммунальных услугах независим от газа, а зависим от э/э.
Вот и власть понизив цены на э/э подталкивает население к энергопереходу.
Купить электромобиль и спокойно заряжать его по 1.68.
Доходы пересичных и состоят из этих цен.
Пересичные жилья покупают, продав что-то меньшее или более дешевое.
А теперь ответьте на вопрос: что будет с ценами на жилье если запустится ипотека?
Квадратный метр и дальше будут эквивалентен нескольким тоннам навоза переработанным в биогаз???
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:39
Я об этом писал еще несколько дней назад.
Эта говорильня о занятости будет вечной.
Замечательный способ дирижировать фондой в ручном ФРСовском режиме.
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