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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8147814881498150
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 21:46

  Igneus написав:Сегодня из протокола видно, что «несколько членов FOMC отметили, что скорректируют свои взгляды на подходящие темпы тейперинга, если распространение штамма Дельта нанесет бОльший экономический ущерб, чем ожидается".

Из изложенного выше складывается впечатление, что из-за новых штаммов коронавируса процесс корректировки взглядов членов FOMC на подходящие темпы тейперинга будет постоянным.


"Если..., то..." - абсолютно логичное заявление. Особенно, во всеуслышание.

Вы, действительно, видите в ковиде повод для продолжения QE? ФРС не нужно ничье одобрение и ничье понимание - в 2018-м, например, они не оглядываясь на визги Трампа и его главы Минфина-протеже трижды поднимали ставку, потому что считали это правильным. Да и чисто экономических оснований для перманентного выкупа триллионных правительственных долгов не существует - ни в классическом монетаризме, ни в современной денежной теории. Если бы можно было добиться долгосрочного роста с помощью сверхмягкой политики, ZIRP не останавливался бы уже много десятков лет с момента отмены золотого стандарта. Но на практике имеем другое - преобладающее таргетирование инфляции

  RTC12 написав:
  Igneus написав:Из изложенного выше складывается впечатление, что из-за новых штаммов коронавируса процесс корректировки взглядов членов FOMC на подходящие темпы тейперинга будет постоянным.

Я об этом писал еще несколько дней назад.
Эта говорильня о занятости будет вечной.
Замечательный способ дирижировать фондой в ручном ФРСовском режиме.


Заскриним? :)
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  #<1 ... 8147814881498150
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