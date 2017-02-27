RTC12 написав:

"Денежно-кредитная политика должна оставаться мягкой до тех пор, пока восстановление рынка труда не будет полным..

Это позиция ФРС.Председатель ФРС Пауэлл:."Вопрос на засыпку. А когда это восстановление будет полным, когда вокруг бушуетСОVID и его мутанты? Год, три, десять?И будет ли оно вообще когда нибудь?...