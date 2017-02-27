Igneus написав:Сегодня из протокола видно, что «несколько членов FOMC отметили, что скорректируют свои взгляды на подходящие темпы тейперинга, если распространение штамма Дельта нанесет бОльший экономический ущерб, чем ожидается".
Из изложенного выше складывается впечатление, что из-за новых штаммов коронавируса процесс корректировки взглядов членов FOMC на подходящие темпы тейперинга будет постоянным.
"Если..., то..." - абсолютно логичное заявление. Особенно, во всеуслышание.
Вы, действительно, видите в ковиде повод для продолжения QE? ФРС не нужно ничье одобрение и ничье понимание - в 2018-м, например, они не оглядываясь на визги Трампа и его главы Минфина-протеже трижды поднимали ставку, потому что считали это правильным. Да и чисто экономических оснований для перманентного выкупа триллионных правительственных долгов не существует - ни в классическом монетаризме, ни в современной денежной теории. Если бы можно было добиться долгосрочного роста с помощью сверхмягкой политики, ZIRP не останавливался бы уже много десятков лет с момента отмены золотого стандарта. Но на практике имеем другое - преобладающее таргетирование инфляции
RTC12 написав:
Igneus написав:Из изложенного выше складывается впечатление, что из-за новых штаммов коронавируса процесс корректировки взглядов членов FOMC на подходящие темпы тейперинга будет постоянным.
Я об этом писал еще несколько дней назад. Эта говорильня о занятости будет вечной. Замечательный способ дирижировать фондой в ручном ФРСовском режиме.
Denik написав:Пересичные жилья покупают, продав что-то меньшее или более дешевое. А теперь ответьте на вопрос: что будет с ценами на жилье если запустится ипотека? Квадратный метр и дальше будут эквивалентен нескольким тоннам навоза переработанным в биогаз???
Чудес не бывает. Есть определённый предел, при котором рубятся все потуги. Даже продав неплохую квартиру в Киеве, и пошарив по сусекам, вряд ли хватит денег на покупку квартиры в Монако, а тем более в Монте-Карло. Мы ведь ведем речь не о частных случаях, а смотрим на температуру в среднем по рынку. Я вам не открою Америку, если приведу в пример несколько кризисов на РН, когда цены падали почти с ровного места. Так было не раз, и нет никаких оснований полагать что подобное не повторится снова. Что касается ипотеки, то я сомневаюсь что ком.банки будут её оформлять в массовом порядке в нынешних условиях. Деньги частные, а ситуация в мире довольно стрёмная. Сейчас деньги начнут зажимать, а если и выдадут, то под космический залог. Да и гос.банки вряд ли на это подпишутся. Разве что в приказном порядке...
Denik написав:Пересичные жилья покупают, продав что-то меньшее или более дешевое. А теперь ответьте на вопрос: что будет с ценами на жилье если запустится ипотека?
А зачем вы об ипотеке говорите в будущем времени? Дно по ставкам кредитования пройдено - они уже начинают смотреть на север. Ипотека в том виде, в котором она у нас возможна, уже оказала влияние на рынок в том виде, в котором это у нас возможно. Даже Минфин, заемщик высшего класса, не может привлечь длинную гривну дешевле 12% годовых. Что в этих условиях можно говорить о стоимости ипотечного продукта (еще и учитывая лояльную для заемщика и конскую для кредитора регуляторику)?..
zРадио написав:. Но на практике имеем другое - преобладающее таргетирование инфляции
RTC12 написав:Это позиция ФРС. Председатель ФРС Пауэлл:"Денежно-кредитная политика должна оставаться мягкой до тех пор, пока восстановление рынка труда не будет полным..." Вопрос на засыпку. А когда это восстановление будет полным, когда вокруг бушует СОVID и его мутанты? Год, три, десять? И будет ли оно вообще когда нибудь?...
Представители ФРС выразили ряд мнений о надлежащих темпах сокращения покупок активов, но большинство отметили, что было бы целесообразно начать снижение темпов покупок активов в этом году при условии, что экономика будет развиваться в широком масштабе, как они ожидали. Большинство официальных лиц считали, что стандарт «дальнейшего существенного прогресса» в достижении цели максимальной занятости еще не был достигнут, в то время как стандарт был достигнут в отношении цели стабильности цен.
Как видим за это время ничего в риторике Пауэлла и членов ФРС не изменилось. Главное безработица, а на инфляцию они уже махнули рукой. Типа цель достигнута. Как будет, так уже и будет...
zРадио написав:. Но на практике имеем другое - преобладающее таргетирование инфляции
RTC12 написав:Это позиция ФРС. Председатель ФРС Пауэлл:"Денежно-кредитная политика должна оставаться мягкой до тех пор, пока восстановление рынка труда не будет полным..." Вопрос на засыпку. А когда это восстановление будет полным, когда вокруг бушует СОVID и его мутанты? Год, три, десять? И будет ли оно вообще когда нибудь?...
Представители ФРС выразили ряд мнений о надлежащих темпах сокращения покупок активов, но большинство отметили, что было бы целесообразно начать снижение темпов покупок активов в этом году при условии, что экономика будет развиваться в широком масштабе, как они ожидали. Большинство официальных лиц считали, что стандарт «дальнейшего существенного прогресса» в достижении цели максимальной занятости еще не был достигнут, в то время как стандарт был достигнут в отношении цели стабильности цен.
Как видим за это время ничего в риторике Пауэлла и членов ФРС не изменилось. Главное безработица, а на инфляцию они уже махнули рукой. Типа цель достигнута. Как будет, так уже и будет...
я обратил внимание на вот это (выделил жирным). Т.е. если раньше трещали о 2022-2023, то теперь начало стало значительно раньше.