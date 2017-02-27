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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8148814981508151
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 09:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Миша-клиент написав:Просто на отделения спускают план по депозитам, скорее всего, нач.отделения для выполнения плана (соотв., "прогрессивки") через своих подчиненных и старается!..
если бы звонили раз в месяц я бы внимания не обратил,. а так несколько лет тишины и тут бац звонок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 09:43

  vitaliian написав:
  Миша-клиент написав:Просто на отделения спускают план по депозитам, скорее всего, нач.отделения для выполнения плана (соотв., "прогрессивки") через своих подчиненных и старается!..
если бы звонили раз в месяц я бы внимания не обратил,. а так несколько лет тишины и тут бац звонок.

Навпаки. Якщо б телефонували часто, то це підозріло і заслуговує на увагу. Швидше за все просто відповідальний працівник влаштувався на роботу або когось заставили підняти базу клієнтів за кілька років і її оновити. Попередній коментар про керівника відділення який старається виконати план підтримую повністю.

По темі. Як шановні форумчани ставляться до п. Кухара? Бо вчора вся моя стрічка ФБ майоріла його повідомленнями про накращий курс купівлі долара на цьому тижні і що далі буде тільки дорожче.
На скільки я розумію, він арґументує зростання долара перевагою політичних чинників над економічними в найближчому майбутньому.
Саме ці чинники та дії НБУ по недопущенню різкої ревальвації загнали мене в долар по 27,00-27,30 в кінці липня. Але в останні два тижні, читаючи цей форум я віддав особисту перевагу економічним чинникам та зафіксував гривневий збиток і повернувся частково у гривню.
Що скажете панове?

ПС:
  Успіх написав:п.с.
Вітаю всіх форумчан з Яблуневим Спасом!
Здоров'я і УПІХУ! ;) :D

Я вас теж вітаю із Преобра́женням Господнім. Яблучка то тільки так, символ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%82%D0%BE)
Востаннє редагувалось Realist в Чет 19 сер, 2021 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 09:43

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення

НБУ -2.5 млрд грн.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 19 сер, 2021 09:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 09:52

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odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь написав:Накаркал. Пшеничка вниз. Корабль ушел Возможно временно, прогнозировать не берусь.

Пшеница точно не вниз.
https://latifundist.com/novosti/56378-e ... -u-nibulon
Государственный покупатель зерна Египта, Главное управление по снабжению сырьевыми товарами (GASC), закупило 180 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой с 5 по 15 октября 2021 года.
«НИБУЛОН»: 60 тыс. т украинской пшеницы по цене $297,99 за тонну на базисе FOB, со ставкой фрахта $35,94 за тонну, что составляет $333,89 за тонну на базисе C&F.

Зображення
Экспортеры РФ предлагают 317-319 FOB.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:13

  Realist написав:
  vitaliian написав:
  Миша-клиент написав:Просто на отделения спускают план по депозитам, скорее всего, нач.отделения для выполнения плана (соотв., "прогрессивки") через своих подчиненных и старается!..
если бы звонили раз в месяц я бы внимания не обратил,. а так несколько лет тишины и тут бац звонок.

Навпаки. Якщо б телефонували часто, то це підозріло і заслуговує на увагу. Швидше за все просто відповідальний працівник влаштувався на роботу або когось заставили підняти базу клієнтів за кілька років і її оновити. Попередній коментар про керівника відділення який старається виконати план підтримую повністю.

По темі. Як шановні форумчани ставляться до п. Кухара? Бо вчора вся моя стрічка ФБ майоріла його повідомленнями про накращий курс купівлі долара на цьому тижні і що далі буде тільки дорожче.
На скільки я розумію, він арґументує зростання долара перевагою політичних чинників над економічними в найближчому майбутньому.
Саме ці чинники та дії НБУ по недопущенню різкої ревальвації загнали мене в долар по 27,00-27,30 в кінці липня. Але в останні два тижні, читаючи цей форум я віддав особисту перевагу економічним чинникам та зафіксував гривневий збиток і повернувся частково у гривню.
Що скажете панове?

ПС:
  Успіх написав:п.с.
Вітаю всіх форумчан з Яблуневим Спасом!
Здоров'я і УПІХУ! ;) :D

Я вас теж вітаю із Преобра́женням Господнім. Яблучка то тільки так, символ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%82%D0%BE)

Кухар, це Охріменко, тільки менш кондово-домотканний
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:25

  flyman написав:
  Realist написав: По темі. Як шановні форумчани ставляться до п. Кухара? Бо вчора вся моя стрічка ФБ майоріла його повідомленнями про накращий курс купівлі долара на цьому тижні і що далі буде тільки дорожче.
Кухар, це Охріменко, тільки менш кондово-домотканний

Отстали от жизни, Охри уже давно не дает прогнозы.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Я вас теж вітаю із Преобра́женням Господнім. Яблучка то тільки так, символ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%82%D0%BE)

Я в курсі ;) - просто в народі так більш зрозуміло/відомо))

І добре, що в нового покоління є вікіпедія під рукою ;) - а так, то сум-печаль, що традиції і свята наших предків забуваються...
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