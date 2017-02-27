Миша-клиент написав:Просто на отделения спускают план по депозитам, скорее всего, нач.отделения для выполнения плана (соотв., "прогрессивки") через своих подчиненных и старается!..
если бы звонили раз в месяц я бы внимания не обратил,. а так несколько лет тишины и тут бац звонок.
Навпаки. Якщо б телефонували часто, то це підозріло і заслуговує на увагу. Швидше за все просто відповідальний працівник влаштувався на роботу або когось заставили підняти базу клієнтів за кілька років і її оновити. Попередній коментар про керівника відділення який старається виконати план підтримую повністю.
По темі. Як шановні форумчани ставляться до п. Кухара? Бо вчора вся моя стрічка ФБ майоріла його повідомленнями про накращий курс купівлі долара на цьому тижні і що далі буде тільки дорожче. На скільки я розумію, він арґументує зростання долара перевагою політичних чинників над економічними в найближчому майбутньому. Саме ці чинники та дії НБУ по недопущенню різкої ревальвації загнали мене в долар по 27,00-27,30 в кінці липня. Але в останні два тижні, читаючи цей форум я віддав особисту перевагу економічним чинникам та зафіксував гривневий збиток і повернувся частково у гривню. Що скажете панове?
ПС:
Успіх написав:п.с. Вітаю всіх форумчан з Яблуневим Спасом! Здоров'я і УПІХУ!
Государственный покупатель зерна Египта, Главное управление по снабжению сырьевыми товарами (GASC), закупило 180 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой с 5 по 15 октября 2021 года. «НИБУЛОН»: 60 тыс. т украинской пшеницы по цене $297,99 за тонну на базисе FOB, со ставкой фрахта $35,94 за тонну, что составляет $333,89 за тонну на базисе C&F.
Миша-клиент написав:Просто на отделения спускают план по депозитам, скорее всего, нач.отделения для выполнения плана (соотв., "прогрессивки") через своих подчиненных и старается!..
если бы звонили раз в месяц я бы внимания не обратил,. а так несколько лет тишины и тут бац звонок.
Навпаки. Якщо б телефонували часто, то це підозріло і заслуговує на увагу. Швидше за все просто відповідальний працівник влаштувався на роботу або когось заставили підняти базу клієнтів за кілька років і її оновити. Попередній коментар про керівника відділення який старається виконати план підтримую повністю.
По темі. Як шановні форумчани ставляться до п. Кухара? Бо вчора вся моя стрічка ФБ майоріла його повідомленнями про накращий курс купівлі долара на цьому тижні і що далі буде тільки дорожче. На скільки я розумію, він арґументує зростання долара перевагою політичних чинників над економічними в найближчому майбутньому. Саме ці чинники та дії НБУ по недопущенню різкої ревальвації загнали мене в долар по 27,00-27,30 в кінці липня. Але в останні два тижні, читаючи цей форум я віддав особисту перевагу економічним чинникам та зафіксував гривневий збиток і повернувся частково у гривню. Що скажете панове?
ПС:
Успіх написав:п.с. Вітаю всіх форумчан з Яблуневим Спасом! Здоров'я і УПІХУ!
Realist написав: По темі. Як шановні форумчани ставляться до п. Кухара? Бо вчора вся моя стрічка ФБ майоріла його повідомленнями про накращий курс купівлі долара на цьому тижні і що далі буде тільки дорожче.
Кухар, це Охріменко, тільки менш кондово-домотканний
Отстали от жизни, Охри уже давно не дает прогнозы.
The most traded iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange, for January delivery, plunged 7.4% to 761 yuan ($117.20) per tonne, as of 0320 GMT.
В текущей ситуации - это как отрицательные цены на нефть. В природе 62% ЖРС практически не осталось. Надо обогащать. Посчитаем себестоимость на фоне Бразилии. Себестоимость добычи с обогащением - 50-60 (надо погашать кредиты, пытались делать дешевле - но дамбы из говна и веток не выдерживали, прорывали и топили сотни людей, потом на годы остановка проектов технадзором). Доставка до порта по жд (500 км) еще + 10. Фрахт - тоже не менее 50 (20000 км Австралия - Далянь, понятно что не кейпсайз не панамакс, но фрахт панамакса Черное море - Египет за 35 дол/т за 2000 км впечатляет). 2 перевалки в портах еще + 15. Итого себестоимость - 125-135 дол./т. В такой ситуации никто не даст денег на новые проекты. Рекордная прибыль ГОКов уйдет куда угодно, но не в уыеличение производства. Экспорт 62% концентрата из Бразилии в Китай не будет иметь смысла Последние 5-7 млрд.т. богатых железных руд (с низкой себестоимостью добычи) Австралии выбиваются со скоростью 900 млн.т. в год.