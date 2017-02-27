RTC12 написав:Представители ФРС выразили ряд мнений о надлежащих темпах сокращения покупок активов, но большинство отметили, что было бы целесообразно начать снижение темпов покупок активов в этом году при условии, что экономика будет развиваться в широком масштабе, как они ожидали. Большинство официальных лиц считали, что стандарт «дальнейшего существенного прогресса» в достижении цели максимальной занятости еще не был достигнут, в то время как стандарт был достигнут в отношении цели стабильности цен.
Как видим за это время ничего в риторике Пауэлла и членов ФРС не изменилось. Главное безработица, а на инфляцию они уже махнули рукой. Типа цель достигнута. Как будет, так уже и будет...
А где так перевели? Без лингвистов не разберемся Я привел цитату - "close to being satisfied". Рынки тоже прореагировали соответственно - доллар на 9-месячном хае к евро (1,168), фондовый рынок упал вчера и сегодня падает на премаркете (-1% и -1%)
vitaliian написав:Такие настойчивые предложения припоминаю от банка михайловский (тогда предлагали 29% по мутной схеме). Чувствую с повышением учётной ставки будет новый банкопад. Дешёвое фондирование закончилось.
Массового - не будет. Но с отдельными, не соответствующими нормативам достаточности капитала, будут прощаться без церемоний. Аркаду, несмотря на ее общественно-социальную составляющую, вывели с рынка, не выделив рефинансирования, которую та просила. Кстати, в понедельник сорвалась сделка со Столица Групп. Так что снова ждем 14 тыс инвесторов с семьями на митингах. Успіхам - привет
The most traded iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange, for January delivery, plunged 7.4% to 761 yuan ($117.20) per tonne, as of 0320 GMT.
В текущей ситуации - это как отрицательные цены на нефть. В природе 62% ЖРС практически не осталось. Надо обогащать. Посчитаем себестоимость на фоне Бразилии. Себестоимость добычи с обогащением - 50-60 (надо погашать кредиты, пытались делать дешевле - но дамбы из говна и веток не выдерживали, прорывали и топили сотни людей, потом на годы остановка проектов технадзором). Доставка до порта по жд (500 км) еще + 10. Фрахт - тоже не менее 50 (20000 км Австралия - Далянь, понятно что не кейпсайз не панамакс, но фрахт панамакса Черное море - Египет за 35 дол/т за 2000 км впечатляет). 2 перевалки в портах еще + 15. Итого себестоимость - 125-135 дол./т. В такой ситуации никто не даст денег на новые проекты. Рекордная прибыль ГОКов уйдет куда угодно, но не в уыеличение производства. Экспорт 62% концентрата из Бразилии в Китай не будет иметь смысла Последние 5-7 млрд.т. богатых железных руд (с низкой себестоимостью добычи) Австралии выбиваются со скоростью 900 млн.т. в год.
"Сотка" - средняя цена за последние 20 лет. При ней добыча не падает, а растет. Нет никаких предпосылок для высоких цен на коммоды - с удорожанием доллара все сдуется до своих обычных доковидных уровней.
Когда наш ПГОК выкопал 2 новых карьера - в 2010-х? Ни 200, ни тем более 300 долларов за тонну для этого не требовалось. А там еще и относительно невысокое содержание железа - нужно тратиться на обощение. Даже на не самых удачных месторождениях себестоимость не выходит за пределы 50 долларов
zРадио написав:будут прощаться без церемоний. Аркаду, несмотря на ее общественно-социальную составляющую, вывели с рынка, не выделив рефинансирования, которую та просила. Кстати, в понедельник сорвалась сделка со Столица Групп. Так что снова ждем 14 тыс инвесторов с семьями на митингах. Успіхам - привет
Нічого не знаю В мене - крани крутяться, мій будинок будується! Нагадаю, що в грудні, коли я придбав смарт у цьому будинку - було лише залито перекриття паркінгу А от станом на кінець минулого місяця маємо таке
Denik написав:Экспортеры РФ предлагают 317-319 FOB.
Ну и "черный лебедь" сегодня. В РФ все настолько плохо с урожаем, что Минсельхоз РФ приостановил публикацию оперативных данных о ходе уборочной до уточнения структуры данных https://www.apk-inform.com/ru/harvest/1521650 Все только лишь для того чтобы не пугать избирателей высокими ценами перед выборами.
Для Украины означает цены на все зерно, включая кукурузу 300+. При урожае 85 млн.т. - стоимость только зерновых более 25 миллиардов долларов, экспорта - 20 миллиардов. Ревальвация будет продолжаться. Напомню, что в прошлом году начинали с 200.
Востаннє редагувалось Denik в Чет 19 сер, 2021 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:Для Украины означает цены на все зерно, включая кукурузу 300+. При урожае 85 млн.т. - стоимость только зерновых более 25 миллиардов долларов, экспорта - 20 миллиардов. Ревальвация будет продолжаться.
Превращение Украины в зернового Эмирата - вопрос времени. Население египта +2,2 млн ежегодно. Голодных ртов в пустыни все больше и больше.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 19.08.2021.................26,6475 Доллар прибавил менее половины копейки.
МКГ*............7.2454............7.2555...........+0.14 Гривна укрепляется, несмотря на рост курса доллара.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе заметили подорожание доллара в мире и направились следом. За 1.5 часа выросли на 5 копеек. Заодно и вчерашнее вечернее падение отыграли. Индекс доллара резко вырос ночью и обновил годовой максимум, превысив уровень мартовского пика. После резкого роста чуть откатился, но не далеко. Справочный курс встретили котировками 26.6500 - 26.6700, что на 5 копеек выше открытия.
НБУ вчера до 15-30 купил 5 млн. Т.к. был второй очень поздний выход, не исключено, что что-то купил и ТОМом. Завтра увидим. Остатки на коррсчетах существенно упали за счет неприлично высоких доходов казначейства. Период уплаты квартальных налогов проходит непривычно бурно. Только половина этих доходов была компенсирована сокращением объема суточных сертификатов. Больше ничего интересного.
Во вторник объем МБ уменьшился с 664.7 до 606.6 млн, оставшись на весьма высоком уровне. Чистый спрос составил 601.4 млн. Клиентские обороты также уменьшились, превышение спроса над предложением осталось весьма существенным.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.