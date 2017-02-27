Denik написав:

The most traded iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange, for January delivery, plunged 7.4% to 761 yuan ($117.20) per tonne, as of 0320 GMT.



Добавлю и немного негатива.В текущей ситуации - это как отрицательные цены на нефть.В природе 62% ЖРС практически не осталось. Надо обогащать.Посчитаем себестоимость на фоне Бразилии. Себестоимость добычи с обогащением - 50-60 (надо погашать кредиты, пытались делать дешевле - но дамбы из говна и веток не выдерживали, прорывали и топили сотни людей, потом на годы остановка проектов технадзором). Доставка до порта по жд (500 км) еще + 10. Фрахт - тоже не менее 50 (20000 км Австралия - Далянь, понятно что не кейпсайз не панамакс, но фрахт панамакса Черное море - Египет за 35 дол/т за 2000 км впечатляет). 2 перевалки в портах еще + 15.Экспорт 62% концентрата из Бразилии в Китай не будет иметь смыслаПоследние 5-7 млрд.т. богатых железных руд (с низкой себестоимостью добычи) Австралии выбиваются со скоростью 900 млн.т. в год.То, что цены могут уйти за 300 через года 2 китайцев похоже не волнует.Украина на фоне этого маразма китайского политбюро снизила экспорт в Китай ЖРС на 31%Европа, которая под боком ожила.