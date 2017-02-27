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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8150815181528153
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:"Сотка" - средняя цена за последние 20 лет. При ней добыча не падает, а растет. Нет никаких предпосылок для высоких цен на коммоды - с удорожанием доллара все сдуется до своих обычных доковидных уровней.

Пусть сначала цены на фрахт сдуются. Цены на фрахт не были такие как сейчас. В 2015 и 50 дол./т хватало.
И за 20 лет австралийские карьеры не стали богаче...

Добавлю немножко для понимания всех. Украина могла работать по 50, потому что 50% ЖРС потребляется не далее чем 250 км от места добычи, построены электрифицированные жд с дешевым тарифом, построены города с дешевой рабочей силой, при СССР построены ГОКи, есть дешевая э/э с АЭС тоже уже построенных и находящиеся рядом.

В Австралии рудник - это карьер без обогатительной фабрики в пустыне. Просто экскаваторы, карьерные самосвалы и однопутная тепловозная жд ветка в порт с длинными поездами + вахтовый городок (минимум персонала) и аэродром, чтобы завозить вахтовиков.

Когда австралийцы убьют богатую железную руду им придется строить в пустыне обогатительные фабрики, электростанции большой мощности (желательно ВИЭ с системами накопления, на угольную банки не дадут денег, нужно 200 кВт.ч. на обогащение тонны ЖРС при 900 млн. т. экспорта в год = 180 млрд. кВт. час, это как 4 Запорожских АЭС), ЛЭП. Объем работ по перемещению породы станет в 2-3 раза больше. Людей понадобится больше в 10 раз, причем с высокими (10000+ вахтовыми зарплатами).
О ценнике 100 дол. т. речь не будет идти совсем.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:00

по курсу: как бы вернулись на те уровни, которые покорили на прошлой неделе

что дальше? снова вверх и потом вниз?
условно говоря курс в боковике в коридоре 26,67-26,73 на наличке (+онлайн)

завтра последний день работы МБ перед длинными выходными,

что курс продолжит в боковике еще одну неделю
prodigy
 
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  #<1 ... 8150815181528153
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