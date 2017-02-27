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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8151815281538154>
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:"Сотка" - средняя цена за последние 20 лет. При ней добыча не падает, а растет. Нет никаких предпосылок для высоких цен на коммоды - с удорожанием доллара все сдуется до своих обычных доковидных уровней.

Пусть сначала цены на фрахт сдуются. Цены на фрахт не были такие как сейчас. В 2015 и 50 дол./т хватало.
И за 20 лет австралийские карьеры не стали богаче...

Добавлю немножко для понимания всех. Украина могла работать по 50, потому что 50% ЖРС потребляется не далее чем 250 км от места добычи, построены электрифицированные жд с дешевым тарифом, построены города с дешевой рабочей силой, при СССР построены ГОКи, есть дешевая э/э с АЭС тоже уже построенных и находящиеся рядом.

В Австралии рудник - это карьер без обогатительной фабрики в пустыне. Просто экскаваторы, карьерные самосвалы и однопутная тепловозная жд ветка в порт с длинными поездами + вахтовый городок (минимум персонала) и аэродром, чтобы завозить вахтовиков.

Когда австралийцы убьют богатую железную руду им придется строить в пустыне обогатительные фабрики, электростанции большой мощности (желательно ВИЭ с системами накопления, на угольную банки не дадут денег, нужно 200 кВт.ч. на обогащение тонны ЖРС при 900 млн. т. экспорта в год = 180 млрд. кВт. час, это как 4 Запорожских АЭС), ЛЭП. Объем работ по перемещению породы станет в 2-3 раза больше. Людей понадобится больше в 10 раз, причем с высокими (10000+ вахтовыми зарплатами).
О ценнике 100 дол. т. речь не будет идти совсем.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:00

по курсу: как бы вернулись на те уровни, которые покорили на прошлой неделе

что дальше? снова вверх и потом вниз?
условно говоря курс в боковике в коридоре 26,67-26,73 на наличке (+онлайн)

завтра последний день работы МБ перед длинными выходными,

что курс продолжит в боковике еще одну неделю
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:04

Газ на TTF минус 7% за сегодня и 4% за вчера. Все ютилитис и бОльшая часть коммодитис падают к доллару после публикации FOMC minutes с риском скорого начала тейперинга. Фонда тоже реагирует негативно - японский Nikkei минус 1,3%, немецкий DAX минус 1,9%. США еще не открыты

  Denik написав:Пусть сначала цены на фрахт сдуются. Цены на фрахт не были такие как сейчас. В 2015 и 50 дол./т хватало


Сдуются - не сомневаюсь. Или одновременно, или даже раньше, поскольку заказы размещаются c опережением к обследованию и публикации PMI
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:21

  Zebra написав:
  Denik написав:Для Украины означает цены на все зерно, включая кукурузу 300+. При урожае 85 млн.т
Превращение Украины в зернового Эмирата - вопрос времени.
Население египта +2,2 млн ежегодно. Голодных ртов в пустыни все больше и больше.
Я извиняюсь, а дєньги у этих ртов єсть?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:27

  asti написав:
  Zebra написав:
  Denik написав:Для Украины означает цены на все зерно, включая кукурузу 300+. При урожае 85 млн.т
Превращение Украины в зернового Эмирата - вопрос времени.
Население египта +2,2 млн ежегодно. Голодных ртов в пустыни все больше и больше.
Я извиняюсь, а дєньги у этих ртов єсть?

Отдадут отелями и морем.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:29

  Denik написав:
  zРадио написав:"Сотка" - средняя цена за последние 20 лет. При ней добыча не падает, а растет. Нет никаких предпосылок для высоких цен на коммоды - с удорожанием доллара все сдуется до своих обычных доковидных уровней.

Пусть сначала цены на фрахт сдуются. Цены на фрахт не были такие как сейчас. В 2015 и 50 дол./т хватало.
И за 20 лет австралийские карьеры не стали богаче...

Добавлю немножко для понимания всех. Украина могла работать по 50, потому что 50% ЖРС потребляется не далее чем 250 км от места добычи, построены электрифицированные жд с дешевым тарифом, построены города с дешевой рабочей силой, при СССР построены ГОКи, есть дешевая э/э с АЭС тоже уже построенных и находящиеся рядом.

В Австралии рудник - это карьер без обогатительной фабрики в пустыне. Просто экскаваторы, карьерные самосвалы и однопутная тепловозная жд ветка в порт с длинными поездами + вахтовый городок (минимум персонала) и аэродром, чтобы завозить вахтовиков.

Когда австралийцы убьют богатую железную руду им придется строить в пустыне обогатительные фабрики, электростанции большой мощности (желательно ВИЭ с системами накопления, на угольную банки не дадут денег, нужно 200 кВт.ч. на обогащение тонны ЖРС при 900 млн. т. экспорта в год = 180 млрд. кВт. час, это как 4 Запорожских АЭС), ЛЭП. Объем работ по перемещению породы станет в 2-3 раза больше. Людей понадобится больше в 10 раз, причем с высокими (10000+ вахтовыми зарплатами).
О ценнике 100 дол. т. речь не будет идти совсем.

Е шикардостний варіант - зафігачити мільярдів 6-7 у війні чи чомусь іншому, і не треба паритись. На 1 млрд всього що є в наявності вистарчить :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Либо большой треугольник с горизонтальной границей в районе 80 уже закончен и мы уже идем на 115,либо что колебания говна в проруби продолжатся еще какое то время, но район 71 уже не поестим никогда в истории рубля, и волна Е в этом треугольнике сама станет треугольником.
Что имеет целью своим выходом те же 115.

Давайте подумаємо...

Рубас по 115 за бакс, чи буде сама красива по 26?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Отдадут отелями и морем.
понаедут пахать на вашей земле.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Сдуются - не сомневаюсь. Или одновременно, или даже раньше, поскольку заказы размещаются c опережением к обследованию и публикации PMI

Зарплаты моряков не росли лет 10. Остануться ли они такими же дальше с текущей инфляцией?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:16

...
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 19 сер, 2021 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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