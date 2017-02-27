zРадио написав:"Сотка" - средняя цена за последние 20 лет. При ней добыча не падает, а растет. Нет никаких предпосылок для высоких цен на коммоды - с удорожанием доллара все сдуется до своих обычных доковидных уровней.
Пусть сначала цены на фрахт сдуются. Цены на фрахт не были такие как сейчас. В 2015 и 50 дол./т хватало. И за 20 лет австралийские карьеры не стали богаче...
Добавлю немножко для понимания всех. Украина могла работать по 50, потому что 50% ЖРС потребляется не далее чем 250 км от места добычи, построены электрифицированные жд с дешевым тарифом, построены города с дешевой рабочей силой, при СССР построены ГОКи, есть дешевая э/э с АЭС тоже уже построенных и находящиеся рядом.
В Австралии рудник - это карьер без обогатительной фабрики в пустыне. Просто экскаваторы, карьерные самосвалы и однопутная тепловозная жд ветка в порт с длинными поездами + вахтовый городок (минимум персонала) и аэродром, чтобы завозить вахтовиков.
Когда австралийцы убьют богатую железную руду им придется строить в пустыне обогатительные фабрики, электростанции большой мощности (желательно ВИЭ с системами накопления, на угольную банки не дадут денег, нужно 200 кВт.ч. на обогащение тонны ЖРС при 900 млн. т. экспорта в год = 180 млрд. кВт. час, это как 4 Запорожских АЭС), ЛЭП. Объем работ по перемещению породы станет в 2-3 раза больше. Людей понадобится больше в 10 раз, причем с высокими (10000+ вахтовыми зарплатами). О ценнике 100 дол. т. речь не будет идти совсем.
Газ на TTF минус 7% за сегодня и 4% за вчера. Все ютилитис и бОльшая часть коммодитис падают к доллару после публикации FOMC minutes с риском скорого начала тейперинга. Фонда тоже реагирует негативно - японский Nikkei минус 1,3%, немецкий DAX минус 1,9%. США еще не открыты
Denik написав:Пусть сначала цены на фрахт сдуются. Цены на фрахт не были такие как сейчас. В 2015 и 50 дол./т хватало
Сдуются - не сомневаюсь. Или одновременно, или даже раньше, поскольку заказы размещаются c опережением к обследованию и публикации PMI
zРадио написав:"Сотка" - средняя цена за последние 20 лет. При ней добыча не падает, а растет. Нет никаких предпосылок для высоких цен на коммоды - с удорожанием доллара все сдуется до своих обычных доковидных уровней.
Пусть сначала цены на фрахт сдуются. Цены на фрахт не были такие как сейчас. В 2015 и 50 дол./т хватало. И за 20 лет австралийские карьеры не стали богаче...
Добавлю немножко для понимания всех. Украина могла работать по 50, потому что 50% ЖРС потребляется не далее чем 250 км от места добычи, построены электрифицированные жд с дешевым тарифом, построены города с дешевой рабочей силой, при СССР построены ГОКи, есть дешевая э/э с АЭС тоже уже построенных и находящиеся рядом.
В Австралии рудник - это карьер без обогатительной фабрики в пустыне. Просто экскаваторы, карьерные самосвалы и однопутная тепловозная жд ветка в порт с длинными поездами + вахтовый городок (минимум персонала) и аэродром, чтобы завозить вахтовиков.
Когда австралийцы убьют богатую железную руду им придется строить в пустыне обогатительные фабрики, электростанции большой мощности (желательно ВИЭ с системами накопления, на угольную банки не дадут денег, нужно 200 кВт.ч. на обогащение тонны ЖРС при 900 млн. т. экспорта в год = 180 млрд. кВт. час, это как 4 Запорожских АЭС), ЛЭП. Объем работ по перемещению породы станет в 2-3 раза больше. Людей понадобится больше в 10 раз, причем с высокими (10000+ вахтовыми зарплатами). О ценнике 100 дол. т. речь не будет идти совсем.
Е шикардостний варіант - зафігачити мільярдів 6-7 у війні чи чомусь іншому, і не треба паритись. На 1 млрд всього що є в наявності вистарчить
Либо большой треугольник с горизонтальной границей в районе 80 уже закончен и мы уже идем на 115,либо что колебания говна в проруби продолжатся еще какое то время, но район 71 уже не поестим никогда в истории рубля, и волна Е в этом треугольнике сама станет треугольником. Что имеет целью своим выходом те же 115.