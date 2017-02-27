Додано: Чет 19 сер, 2021 11:23

zРадио написав: "Сотка" - средняя цена за последние 20 лет. При ней добыча не падает, а растет. Нет никаких предпосылок для высоких цен на коммоды - с удорожанием доллара все сдуется до своих обычных доковидных уровней. "Сотка" - средняя цена за последние 20 лет. При ней добыча не падает, а растет. Нет никаких предпосылок для высоких цен на коммоды - с удорожанием доллара все сдуется до своих обычных доковидных уровней.

Пусть сначала цены на фрахт сдуются. Цены на фрахт не были такие как сейчас. В 2015 и 50 дол./т хватало.И за 20 лет австралийские карьеры не стали богаче...Добавлю немножко для понимания всех. Украина могла работать по 50, потому что 50% ЖРС потребляется не далее чем 250 км от места добычи, построены электрифицированные жд с дешевым тарифом, построены города с дешевой рабочей силой, при СССР построены ГОКи, есть дешевая э/э с АЭС тоже уже построенных и находящиеся рядом.В Австралии рудник - это карьер без обогатительной фабрики в пустыне. Просто экскаваторы, карьерные самосвалы и однопутная тепловозная жд ветка в порт с длинными поездами + вахтовый городок (минимум персонала) и аэродром, чтобы завозить вахтовиков.Когда австралийцы убьют богатую железную руду им придется строить в пустыне обогатительные фабрики, электростанции большой мощности (желательно ВИЭ с системами накопления, на угольную банки не дадут денег, нужно 200 кВт.ч. на обогащение тонны ЖРС при 900 млн. т. экспорта в год = 180 млрд. кВт. час, это как 4 Запорожских АЭС), ЛЭП. Объем работ по перемещению породы станет в 2-3 раза больше. Людей понадобится больше в 10 раз, причем с высокими (10000+ вахтовыми зарплатами).О ценнике 100 дол. т. речь не будет идти совсем.