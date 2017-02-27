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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8151815281538154
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:17

  prodigy написав:по курсу: как бы вернулись на те уровни, которые покорили на прошлой неделе

что дальше? снова вверх и потом вниз?
условно говоря курс в боковике в коридоре 26,67-26,73 на наличке (+онлайн)

завтра последний день работы МБ перед длинными выходными,

что курс продолжит в боковике еще одну неделю
Почитайте пост выше. Товарищ написал про 85 млн. зерновых и 20 млрд.долларов.Какой боковик? Попахивает серьезной ревальвацией. Если НБУ не станет вмешиваться.
fin
 
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