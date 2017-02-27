Додано: Чет 19 сер, 2021 14:42

Realist написав: По темі. Як шановні форумчани ставляться до п. Кухара? Бо вчора вся моя стрічка ФБ майоріла його повідомленнями про накращий курс купівлі долара на цьому тижні і що далі буде тільки дорожче.

На скільки я розумію, він арґументує зростання долара перевагою політичних чинників над економічними в найближчому майбутньому.

Саме ці чинники та дії НБУ по недопущенню різкої ревальвації загнали мене в долар по 27,00-27,30 в кінці липня. Але в останні два тижні, читаючи цей форум я віддав особисту перевагу економічним чинникам та зафіксував гривневий збиток і повернувся частково у гривню.

Що скажете панове?

По темі. Як шановні форумчани ставляться до п. Кухара? Бо вчора вся моя стрічка ФБ майоріла його повідомленнями про накращий курс купівлі долара на цьому тижні і що далі буде тільки дорожче.На скільки я розумію, він арґументує зростання долара перевагою політичних чинників над економічними в найближчому майбутньому.Саме ці чинники та дії НБУ по недопущенню різкої ревальвації загнали мене в долар по 27,00-27,30 в кінці липня. Але в останні два тижні, читаючи цей форум я віддав особисту перевагу економічним чинникам та зафіксував гривневий збиток і повернувся частково у гривню.Що скажете панове?

Добрый день, в очередной раз задаюсь вопросом зачем вы это делаете? Да я помню объяснение что вы пытаетесь монетизировать время проведенное здесь, пока я так понимаю со знаком минус? Это вы же весной покупали доллар в расчете на его подскок перед падением? Вас загнали в доллар по 27-00 - 27-30, и что вы с этим долларом, просто держите в матраце? сейчас ставки подросли и можно было бы его куда-то положить, и фиксировать прибыль в долларе, а не убытки в гривне;) Мне повезло я весной вытянул +2% к долларовому депозиту в Мега и уже прилично доложил под 4,5% грязными, пополнение ограничено только здравым смыслом и уровнем доверия.За последние 5 лет со своей стратегией, я влетел только весной 2020, когда не конвертировал приличное количество гривни в доллар, но у меня тогда была ломка, я думал что доллара уже хватит, надо подумать о бетоне, потом понял что бетон в Сумах глобально риски не уменьшает, лучше иметь бетон в условном Тернополе, потом случился обвал и я думал об подешевевших ОВГЗ, но пока о них думал уже и они подорожали. В итоге доллар брал по 26,65; 26,70; 27,42 последний ушел на 5 лет под 5% грязными.Сегодня зафиксировал прибыль по 26,75 на сумму которую положил для интереса для онлайн обмена в начале июля, курсы тогда бегали в районе 27,30-27,50.После праздников у меня заканчивается приличный грн. депозит. Перенесу его в Кредо и дальше по ситуации, будет движение вниз, будет лежать в грн, будет движение вверх, переведу в доллар.Есть глобальное желание влезть в облигации УЗ, но пока нет времени этим заняться. Не понимаю какой там нужен ресурс, видя в прошлом году резкое движение на снижение ставок я ложился на долгие сроки теперь нет того маневра, но и спокойней так) Думаю к зиме поднимутся ставки по гривневым ОВГЗ, постараюсь в них встрять с доллара который будет продан зимой (если будет интересный курс, а он то будет, я уверен)).На мой взгляд Вам не хватает долгосрочной стратегии, вы мечетесь туда сюда под влиянием настроений этого форума и других источников.Моя стратегия в том чтобы создать свой пенсионный фонд, чтобы иметь обеспеченную старость даже в условиях дефолта государственного пенсионного фонда. Я всю жизнь много и тяжело работал и хочу иметь возможность раньше выйти на пенсию;)Или хотя бы иметь возможность работать несколько лет в лайт режиме.Надеюсь помог)