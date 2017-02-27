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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 сер, 2021 14:21
fin написав: prodigy написав:
по курсу: как бы вернулись на те уровни, которые покорили на прошлой неделе
что дальше? снова вверх и потом вниз?
условно говоря курс в боковике в коридоре 26,67-26,73 на наличке (+онлайн)
завтра последний день работы МБ перед длинными выходными,
что курс продолжит в боковике еще одну неделю
Почитайте пост выше. Товарищ написал про 85 млн. зерновых и 20 млрд.долларов.Какой боковик? Попахивает серьезной ревальвацией. Если НБУ не станет вмешиваться.
Попахивает дермецом... в 2008-9 и 2013 тоже цены были максимальными....
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lestat
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:42
Realist написав:
По темі. Як шановні форумчани ставляться до п. Кухара? Бо вчора вся моя стрічка ФБ майоріла його повідомленнями про накращий курс купівлі долара на цьому тижні і що далі буде тільки дорожче.
На скільки я розумію, він арґументує зростання долара перевагою політичних чинників над економічними в найближчому майбутньому.
Саме ці чинники та дії НБУ по недопущенню різкої ревальвації загнали мене в долар по 27,00-27,30 в кінці липня. Але в останні два тижні, читаючи цей форум я віддав особисту перевагу економічним чинникам та зафіксував гривневий збиток і повернувся частково у гривню.
Що скажете панове?
Добрый день, в очередной раз задаюсь вопросом зачем вы это делаете? Да я помню объяснение что вы пытаетесь монетизировать время проведенное здесь, пока я так понимаю со знаком минус? Это вы же весной покупали доллар в расчете на его подскок перед падением? Вас загнали в доллар по 27-00 - 27-30, и что вы с этим долларом, просто держите в матраце? сейчас ставки подросли и можно было бы его куда-то положить, и фиксировать прибыль в долларе, а не убытки в гривне;) Мне повезло я весной вытянул +2% к долларовому депозиту в Мега и уже прилично доложил под 4,5% грязными, пополнение ограничено только здравым смыслом и уровнем доверия.
За последние 5 лет со своей стратегией, я влетел только весной 2020, когда не конвертировал приличное количество гривни в доллар, но у меня тогда была ломка, я думал что доллара уже хватит, надо подумать о бетоне, потом понял что бетон в Сумах глобально риски не уменьшает, лучше иметь бетон в условном Тернополе, потом случился обвал и я думал об подешевевших ОВГЗ, но пока о них думал уже и они подорожали. В итоге доллар брал по 26,65; 26,70; 27,42 последний ушел на 5 лет под 5% грязными.
Сегодня зафиксировал прибыль по 26,75 на сумму которую положил для интереса для онлайн обмена в начале июля, курсы тогда бегали в районе 27,30-27,50.
После праздников у меня заканчивается приличный грн. депозит. Перенесу его в Кредо и дальше по ситуации, будет движение вниз, будет лежать в грн, будет движение вверх, переведу в доллар.
Есть глобальное желание влезть в облигации УЗ, но пока нет времени этим заняться. Не понимаю какой там нужен ресурс, видя в прошлом году резкое движение на снижение ставок я ложился на долгие сроки теперь нет того маневра, но и спокойней так) Думаю к зиме поднимутся ставки по гривневым ОВГЗ, постараюсь в них встрять с доллара который будет продан зимой (если будет интересный курс, а он то будет, я уверен)).
На мой взгляд Вам не хватает долгосрочной стратегии, вы мечетесь туда сюда под влиянием настроений этого форума и других источников.
Моя стратегия в том чтобы создать свой пенсионный фонд, чтобы иметь обеспеченную старость даже в условиях дефолта государственного пенсионного фонда. Я всю жизнь много и тяжело работал и хочу иметь возможность раньше выйти на пенсию;)Или хотя бы иметь возможность работать несколько лет в лайт режиме.
Надеюсь помог)
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viy
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:55
С утра (в районе 10) в ТАС были такие цены на покупку валюты:
26.68 - доллар
31.20 - Евро (в кассе 31.18)
Еще одно локальное дно?
Сегодня первый день за последнее время, когда ни у утра, ни с обеда не пошли живенько вниз.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:56
доллар на 5 лет под 5 грязными?? вы издеваетесь, это попандос чистой воды. инфляция доллара около 5 проц а инвестиционная инфляция доллара выше 10 проц.
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DmitryK
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:00
viy написав:
Моя стратегия в том чтобы создать свой пенсионный фонд, чтобы иметь обеспеченную старость даже в условиях дефолта государственного пенсионного фонда. Я всю жизнь много и тяжело работал и хочу иметь возможность раньше выйти на пенсию;)Или хотя бы иметь возможность работать несколько лет в лайт режиме.
Надеюсь помог)
Поторопитесь. В 60 вас накроют серьезные болячки и вы поймете, что зря копили, а не тратили в свое удовольствие. Так как уже не успеете все истратить на себя. Из-за ковида в том числе. Счастливо живет те, кто не копит, а с удовольствием тратит на себя. И голова у них меньше болит по поводу всяких инфляций и обесценивания фиатов.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:01
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............19.08.2021..........20.08.2021
дата розрахунку..............18.08.2021...........19.08.2021
Євро.................................31,2379................31,169...-0.22%
Долар США......................26,6455................26,6504...+0.05%
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе заметили подорожание доллара в мире и направились следом. За 1.5 часа выросли на 5 копеек. Заодно и вчерашнее вечернее падение отыграли.
Индекс доллара резко вырос ночью и обновил годовой максимум, превысив уровень мартовского пика. После резкого роста чуть откатился, но не далеко.
Справочный курс встретили котировками 26.6500 - 26.6700, что на 5 копеек выше открытия.
До обеда откатились на копейку. После обеда со второй попытки выросли на полкопейки. Последние полчаса движений не было. С "полей" доносятся вести о весьма приличных оборотах.
В мире доллар продолжает легкий откат после ночного роста.
Официальный курс встретили котировками 26.6450 - 26.6650. За день выросли на 4.5 копейки относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Похоже, что весьма активная сессия прошла при полном балансе спроса и предложения. Небольшой рост курса доллара можно связать со значительным его укреплением в мире. При этом у нас такой рост выглядит значительно менее существенным, что можно расценивать как укрепление гривны.
Этот день в истории:
2020 - 27.3160 (+9) -66
2019 - 25.1757 (+3) +148
2018 - 27.8986 (+22)
2017 - 25.4904 (-1/0*)
* после рабочей субботы.
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Сибарит
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:04
Папа сегодня доволен происходящиим и не высовывается? А народ сам не лезет ниже неоднократно обозначенного папой уровня. Намек поняли? Надолго ли?
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kluychkooleg
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:06
DmitryK написав:
доллар на 5 лет под 5 грязными?? вы издеваетесь, это попандос чистой воды. инфляция доллара около 5 проц а инвестиционная инфляция доллара выше 10 проц.
У вас есть идеи получше?
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kluychkooleg
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:15
kluychkooleg написав: viy написав:
Моя стратегия в том чтобы создать свой пенсионный фонд, чтобы иметь обеспеченную старость даже в условиях дефолта государственного пенсионного фонда. Я всю жизнь много и тяжело работал и хочу иметь возможность раньше выйти на пенсию;)Или хотя бы иметь возможность работать несколько лет в лайт режиме.
Надеюсь помог)
Поторопитесь. В 60 вас накроют серьезные болячки и вы поймете, что зря копили, а не тратили в свое удовольствие. Так как уже не успеете все истратить на себя. Из-за ковида в том числе. Счастливо живет те, кто не копит, а с удовольствием тратит на себя. И голова у них меньше болит по поводу всяких инфляций и обесценивания фиатов.
Не переживайте так за меня, я себя не обижаю)
А на счет счастья тех кто не копит, насмотрелся за жизнь: Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза
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viy
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:33
viy написав:
Не переживайте так за меня, я себя не обижаю)
А на счет счастья тех кто не копит, насмотрелся за жизнь: Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза
Главное не переборщить ни в ту, ни в другую сторону. Найти золотую середину между Плюшкиным и стрекозой.
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kluychkooleg
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