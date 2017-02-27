Додано: Чет 19 сер, 2021 15:59

viy написав: Добрый день, в очередной раз задаюсь вопросом зачем вы это делаете? Да я помню объяснение что вы пытаетесь монетизировать время проведенное здесь, пока я так понимаю со знаком минус? Это вы же весной покупали доллар в расчете на его подскок перед падением? Вас загнали в доллар по 27-00 - 27-30, и что вы с этим долларом, просто держите в матраце? сейчас ставки подросли и можно было бы его куда-то положить, и фиксировать прибыль в долларе, а не убытки в гривне;) Мне повезло я весной вытянул +2% к долларовому депозиту в Мега и уже прилично доложил под 4,5% грязными, пополнение ограничено только здравым смыслом и уровнем доверия.

Добрый день, в очередной раз задаюсь вопросом зачем вы это делаете? Да я помню объяснение что вы пытаетесь монетизировать время проведенное здесь, пока я так понимаю со знаком минус? Это вы же весной покупали доллар в расчете на его подскок перед падением? Вас загнали в доллар по 27-00 - 27-30, и что вы с этим долларом, просто держите в матраце? сейчас ставки подросли и можно было бы его куда-то положить, и фиксировать прибыль в долларе, а не убытки в гривне;) Мне повезло я весной вытянул +2% к долларовому депозиту в Мега и уже прилично доложил под 4,5% грязными, пополнение ограничено только здравым смыслом и уровнем доверия.

Мені приємно, що ви слідкуєте та вирішили прокоментувати моє повідомлення.На мою думку, ваше нерозуміння пов'язане із нашим різним підходом до управління фінансами.Цей форум навчив мене рахувати заощадження у твердій валюті. У ній я цього року тільки в плюсі. Я здав по 28,30, протримав кілька місяців кошти на рахунках із дохідністю 10/6/5% брудними і відкупив долар по 27,00-27,30.Так як є ймовірність що дуже повільна ревальвація продовжиться (в цьому я переконався читаючи цей форум), а гривня приносить ті ж 10/6/5% брудними на відміну від максимум 2% у доларі, то я і зробив те, що зробив. Ні ви ні я поки що не можемо сказати чи це була успішна операція чи ні. Почекаємо...І ще одне. НІКОЛИ не тримав і не тримаю в одному банку навіть 50% заощаджень.Ніколи не женусь за дохідністю. Основні критерії - зручність, оперативність, лояльність.Такий банк як ви назвали, в моєму місті не відповідає жодному із перелічених критеріїв.Надіюсь моя відповідь змогла задовільнити ваше: "в очередной раз задаюсь вопросом зачем вы это делаете?"Моє шанування!