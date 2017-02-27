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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 сер, 2021 15:34
Успіх
Не уравнивайте два понятия - отложенная жизни и отложенные деньги.
Если вы не можете жить полноценной жизнью потому что у вас на это не хватает доходов, то проблема не с вашими доходами, проблема с вашей головой) Я не откладываю жизнь на завтра, я просто разумно распоряжаюсь деньгами)
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viy
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:43
change_pm написав: Denik написав: zРадио написав:
"Сотка" - средняя цена за последние 20 лет. При ней добыча не падает, а растет. Нет никаких предпосылок для высоких цен на коммоды - с удорожанием доллара все сдуется до своих обычных доковидных уровней.
Пусть сначала цены на фрахт сдуются. Цены на фрахт не были такие как сейчас. В 2015 и 50 дол./т хватало.
И за 20 лет австралийские карьеры не стали богаче...
Добавлю немножко для понимания всех. Украина могла работать по 50, потому что 50% ЖРС потребляется не далее чем 250 км от места добычи, построены электрифицированные жд с дешевым тарифом, построены города с дешевой рабочей силой, при СССР построены ГОКи, есть дешевая э/э с АЭС тоже уже построенных и находящиеся рядом.
В Австралии рудник - это карьер без обогатительной фабрики в пустыне. Просто экскаваторы, карьерные самосвалы и однопутная тепловозная жд ветка в порт с длинными поездами + вахтовый городок (минимум персонала) и аэродром, чтобы завозить вахтовиков.Когда австралийцы убьют богатую железную руду им придется строить в пустыне обогатительные фабрики, электростанции большой мощности (желательно ВИЭ с системами накопления, на угольную банки не дадут денег, нужно 200 кВт.ч. на обогащение тонны ЖРС при 900 млн. т. экспорта в год = 180 млрд. кВт. час, это как 4 Запорожских АЭС), ЛЭП. Объем работ по перемещению породы станет в 2-3 раза больше. Людей понадобится больше в 10 раз, причем с высокими (10000+ вахтовыми зарплатами).
О ценнике 100 дол. т. речь не будет идти совсем.
Е шикардостний варіант - зафігачити мільярдів 6-7 у війні чи чомусь іншому, і не треба паритись. На 1 млрд всього що є в наявності вистарчить
тю, знаєщ, тут як в про пацієнта, хірурга і терапевта. "що за м"ясники ті хірурги - дати пігулку і само відпаде". Так і тут: або дельта, або лямда, або взагалі яка пі.
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flyman
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:51
kluychkooleg написав: viy написав:
Не переживайте так за меня, я себя не обижаю)
А на счет счастья тех кто не копит, насмотрелся за жизнь: Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза
Главное не переборщить ни в ту, ни в другую сторону. Найти золотую середину между Плюшкиным и стрекозой.
Пошел уже откровенный офф-топ.
По сути ветки. Думаю после праздников вниз не пойдем. На это у меня следующие соображения: нет особого дисбаланса, один раз за последние пару месяцев НБУ купил соточку, в основном это смешные стандартные цифры. Т.е. рынок сбалансирован.
Второе - наличка уверенно держится выше межбанка, при этом спред тоже вырос.
Третье нерезиденты будут пользоваться случаем и фиксировать прибыль ибо они не дураки априори.
Четвертое в золотой дождь от аграриев я не верю. Например в прошлом году был очень маленький урожай семечки, но при этом семечка осталась до нового урожая, потому что после цены в 25000 и последующей коррекции аграрии уже не захотели продавать ее по текущим ценам, потому что год был финансово хорошим и дополнительные поступления не нужны. Соответственно и сейчас закрыв потребности, дальше будут зажимать урожай ожидая еще больших цен. А получив валюту за урожай,зажимать валюту ожидая лучшего курса, все просто)
Пятое очень все смахивает на 2008 год, все перегрето, все рано или поздно сдуется с аналогичными последствиями.
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viy
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:54
viy написав:Успіх
Не уравнивайте два понятия - отложенная жизни и отложенные деньги.
Если вы не можете жить полноценной жизнью потому что у вас на это не хватает доходов, то проблема не с вашими доходами, проблема с вашей головой
) Я не откладываю жизнь на завтра, я просто разумно распоряжаюсь деньгами)
Он воно як))
Тобто, приблизно 80% населення України має "проблеми з головою" - раз не можуть собі дозволити жити "повноцінним життям"?
Он воно як, Міхалич©
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:59
viy написав:
Добрый день, в очередной раз задаюсь вопросом зачем вы это делаете? Да я помню объяснение что вы пытаетесь монетизировать время проведенное здесь, пока я так понимаю со знаком минус? Это вы же весной покупали доллар в расчете на его подскок перед падением? Вас загнали в доллар по 27-00 - 27-30, и что вы с этим долларом, просто держите в матраце? сейчас ставки подросли и можно было бы его куда-то положить, и фиксировать прибыль в долларе, а не убытки в гривне;) Мне повезло я весной вытянул +2% к долларовому депозиту в Мега и уже прилично доложил под 4,5% грязными, пополнение ограничено только здравым смыслом и уровнем доверия.
Мені приємно, що ви слідкуєте та вирішили прокоментувати моє повідомлення.
На мою думку, ваше нерозуміння пов'язане із нашим різним підходом до управління фінансами.
Цей форум навчив мене рахувати заощадження у твердій валюті. У ній я цього року тільки в плюсі. Я здав по 28,30, протримав кілька місяців кошти на рахунках із дохідністю 10/6/5% брудними і відкупив долар по 27,00-27,30.
Так як є ймовірність що дуже повільна ревальвація продовжиться (в цьому я переконався читаючи цей форум), а гривня приносить ті ж 10/6/5% брудними на відміну від максимум 2% у доларі, то я і зробив те, що зробив. Ні ви ні я поки що не можемо сказати чи це була успішна операція чи ні. Почекаємо...
І ще одне. НІКОЛИ не тримав і не тримаю в одному банку навіть 50% заощаджень.
Ніколи не женусь за дохідністю. Основні критерії - зручність, оперативність, лояльність.
Такий банк як ви назвали, в моєму місті не відповідає жодному із перелічених критеріїв.
Надіюсь моя відповідь змогла задовільнити ваше: "в очередной раз задаюсь вопросом зачем вы это делаете?"
Моє шанування!
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:02
Успіх написав: viy написав:Успіх
Не уравнивайте два понятия - отложенная жизни и отложенные деньги.
Если вы не можете жить полноценной жизнью потому что у вас на это не хватает доходов, то проблема не с вашими доходами, проблема с вашей головой
) Я не откладываю жизнь на завтра, я просто разумно распоряжаюсь деньгами)
Он воно як))
Тобто, приблизно 80% населення України має "проблеми з головою" - раз не можуть собі дозволити жити "повноцінним життям"?
Он воно як, Міхалич©
Я там специально Вы писал с маленькой буквы чтобы не иметь ввиду индивидуально Вас. У 80% или скольких там украинцев основная проблема это не умение жить по средствам. Цитируя классика: „Годовой доход 20 фунтов при расходе 19 фунтов 96 пенсов — это счастье. Годовой доход 20 фунтов при расходе 20 фунтов 6 пенсов — это нищета.“
По теме ветке, Сумы ближайший банк 26.70-26.85, а как у Вас?
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viy
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:16
Realist написав:
Цей форум навчив мене рахувати заощадження у твердій валюті. У ній я цього року тільки в плюсі. Я здав по 28,30,
Я этого не знал.
Realist написав:
І ще одне. НІКОЛИ не тримав і не тримаю в одному банку навіть 50% заощаджень.
Ніколи не женусь за дохідністю. Основні критерії - зручність, оперативність, лояльність.
Такий банк як ви назвали, в моєму місті не відповідає жодному із перелічених критеріїв.
Правильно делаете, я тоже раскладываю яйца в разные корзины. И даже смешно сказать у меня есть вклад в долларе под 1% на пол года (правда это деньги которые я подумав выделил для спекуляций))
По Мега, перед тем как перейти фонду я изучил их отчетность за два года и переговорил с управляющим, в откровенные однодневки который тут часто упоминаются я свои деньги не несу.
Удачи в нашем нелегком деле!
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:21
viy написав:
Сумы ближайший банк 26.70-26.85, а как у Вас?
Чарівне місто Лева світить /80
А банк, названий на честь славетного міста Лева світить /79 (вчора в них було /77 і долари були, але касирка зразу попередила, що є лише "старого зразка" - то я трошки добрав...)
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:30
viy написав:
Второе - наличка уверенно держится выше межбанка, при этом спред тоже вырос.
Наличка, похоже, держится за счет устойчивого спроса пересичных, которые знают, что в августе время тариться зеленым. Вчера мне в Укргазе сказали, что с утра выстраивается очередь за зеленым, сегодня в ТАСе при мне пенсионер лет 70-ти выгреб из бумажника всю гривню и купил 300 подешевевших Евро. Обобщать не берусь, так примеры.
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