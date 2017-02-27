Додано: Чет 19 сер, 2021 15:51

kluychkooleg написав: viy написав: Не переживайте так за меня, я себя не обижаю)



А на счет счастья тех кто не копит, насмотрелся за жизнь: Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза Не переживайте так за меня, я себя не обижаю)А на счет счастья тех кто не копит, насмотрелся за жизнь: Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза



Главное не переборщить ни в ту, ни в другую сторону. Найти золотую середину между Плюшкиным и стрекозой. Главное не переборщить ни в ту, ни в другую сторону. Найти золотую середину между Плюшкиным и стрекозой.

Пошел уже откровенный офф-топ.По сути ветки. Думаю после праздников вниз не пойдем. На это у меня следующие соображения: нет особого дисбаланса, один раз за последние пару месяцев НБУ купил соточку, в основном это смешные стандартные цифры. Т.е. рынок сбалансирован.Второе - наличка уверенно держится выше межбанка, при этом спред тоже вырос.Третье нерезиденты будут пользоваться случаем и фиксировать прибыль ибо они не дураки априори.Четвертое в золотой дождь от аграриев я не верю. Например в прошлом году был очень маленький урожай семечки, но при этом семечка осталась до нового урожая, потому что после цены в 25000 и последующей коррекции аграрии уже не захотели продавать ее по текущим ценам, потому что год был финансово хорошим и дополнительные поступления не нужны. Соответственно и сейчас закрыв потребности, дальше будут зажимать урожай ожидая еще больших цен. А получив валюту за урожай,зажимать валюту ожидая лучшего курса, все просто)Пятое очень все смахивает на 2008 год, все перегрето, все рано или поздно сдуется с аналогичными последствиями.