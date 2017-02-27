У нас в Харькове обменки 26.75 - 26.85 или 26.70 - 26.80 (два варианта).
А вот онлайн доллар был в ТАСе по 26.68. Пришлось купить. Как бы завтра нести в обменку не пришлось (пятый раз за последнее время).
Инвестинг закрыдся на 26.6774.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:38
У нас в Харькове обменки 26.75 - 26.85 или 26.70 - 26.80 (два варианта).
А вот онлайн доллар был в ТАСе по 26.68. Пришлось купить. Как бы завтра нести в обменку не пришлось (пятый раз за последнее время).
Инвестинг закрыдся на 26.6774.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 19 сер, 2021 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:39
Вот-вот, счастливо живут в свое удовольствие пока не накроет серьезная болячка! И потребуются бабки на лечение, а они - профуканы! Вот в таких случаях и пригодится (даже беспроцентный) депозит или кубышка!
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:42
Я за разумный резерв, а не когда у человека под подушкой пол миллиона долларов, отложенных с неопределенной целью, а серьезная болячка тянет всего на несколько тысяч.
А с совсем серьезной болячкой уже не жизнь. Дожитие. И деньги под подушкой не в радость.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 19 сер, 2021 16:49, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:43
То всё было в прошлом...
А вот что нас может ожидать уже в ближайшем будущем:
«Основными драйверами по-прежнему остаются опасения по поводу глобального роста из-за варианта дельты, прежде всего в Азии / Китае, наряду с сигналом ФРС о том, что он приближается к сужению, укреплению доллара и давлению на сырьевые товары в целом»,
- сказал Марк Оствальд, главный экономист и глобальный стратег ADM Investor Services International в Лондоне.
«Железная руда остается наиболее ориентированной на Китай из всех сырьевых товаров, поэтому, когда экономическая активность замедляется, распространяется вирус и нарушаются линии поставок, железная руда окажется на линии огня», - сказал Оле Хансен, глава сырьевой стратегии Saxo Bank.
Спад железной руды перекинулся на сталь, при этом цены падают в ожидании снижения спроса в Китае. Действия страны по обузданию рынка недвижимости и сдерживанию роста цен привели к тому, что цены на жилье росли самыми медленными темпами за шесть месяцев.
«Мировые цены на сталь начали снижаться, как мы и ожидали, и мы придерживаемся нашего мнения о дальнейшем снижении цен на оставшуюся часть 2021 года и в 2022 году, поскольку спрос Китая со стороны строительной отрасли снижается», - говорится в сообщении Fitch Solutions.
Сегодня, от вчерашней цены на сталь, ещё долой - 3.92%
Додано: Чет 19 сер, 2021 17:10
Вы лично таких много знаете? У 90% процентов и полляма гривен под подушкой нет, но при этом стараются жить по-богатому. Не хватает своих - то берём в долг. И не на бизнес там всякий или производство, а именно бездумно спустить в унитаз. И по фигу под сколько процентов - потом заработаем. А если не заработаем - то схаваемся и будем морозиться/требовать что б нам простили. Самое прикольное - что работает же. И будет работать.
Додано: Чет 19 сер, 2021 17:18
Так у всех в этой ветке - разумный резерв (у кого - больше, у кого - меньше); с "лимоном" (его половинкой) баксов в тумбочке - здесь НЕ шарятся, они наслаждаются жизнью на Мальдивах или на дачке на каком-нить Лазурном берегу!
СОГЛАСЕН: "А с совсем серьезной болячкой уже не жизнь." Но почему-то старики, даже смертельно больные - цепляются за нее, наверное потому что не читали Ваших умных слов/мыслей ИЛИ не верят в переселение душ!
Додано: Чет 19 сер, 2021 17:31
Да, это так.
ФРСники хотят показать что всё уже хорошо. Инфляция, это временное явление, которое скоро пройдёт, и пора подумать о тормозах. Наверняка это был пробный шар для проверки реакции рынка. Ведь фактически никаких решений там даже не предполагалось принимать. Поговорили, обменялись мнениями и всё...
Рынок отреагировал так, как ему и положено, выбросив красные полотна.
Я так думаю что про тормоза они вскоре забудут, так как тормозить особо нечего.
И вскоре придумают очередную мульку, как бы эти стимулы продлить.
Тем более, что кажись в сентябре, у них заканчивается потолок госдолга,
который нужно поднимать, иначе бюджетники и прочие получатели гос. помощи останутся без денег. А это только через Конгресс, где будет еще то кино...
Судя по доходности 10-летних гос.облигаций, которая становится всё меньше и меньше, особого желания рисковать на фондовом рынке у инвесторов нет.
А если ещё включить тормоза, то Пауэллу нужно сразу идти на покой...
Опять таки, как художник вижу это по своему, и думаю что никакого реального сокращения стимулов в это году не будет.
Ну а ихние намёки к делу не пришьёшь.
Додано: Чет 19 сер, 2021 17:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Давайте дождемся того как Китай переживет Олимпиаду. Слишком много ограничений на нее завязано.
Я больше обдумываю вот этот вопрос -
Минсельхоз РФ приостановил публикацию оперативных данных о ходе уборочной до уточнения структуры данных
Немного глянув российских источников я понял, что ситуация следующая. В РФ в этом году выборы 19 сентября. Путин делал все чтобы показать стабильность. Рост мировых был задавлен экспортной пошлиной. Чтобы стабильность была до самых выборов Минсельхоз РФ вещал о третьем в истории урожае несмотря на засуху в Центральной России, Поволжье и Сибири. Не смотря на сообщения местных СМИ о неурожае все сказки о рекордном урожае продолжались до отчета USDA и снижении урожая пшеницы сразу на 12,5 млн. т.
В результате сегодня Минсельхоз РФ прекратил публикацию оперативных данных, а экспортные цены пшеницы РФ превысили 315 дол./ т FOB.
Но это все мелочи. На фоне сказок о высоком урожае экспорт пшеницы шел как обычно (темпом 5 млн. т. в месяц) На данный момент экспортировано около 6 млн. т.
Если сказки Минсельхоза РФ продолжаться вплоть до выборов вместе с заламыванием рук розничной торговле, то на экспорт до выборов улетит еше 5-6 млн.т. Оставшиеся 60 млн. т (из которых 15 уже будет съедено) - критичная цифра для продовольственной безопасности самой РФ.
Такая ситуация черевата запретом экспорта пшеницы (из экспортера №1, как РФ себя позиционаровала)
Естественно будет скачек мировых цен на пшеницу. Если ситуация не настолько драматичная - будет скорее всего только плавный рост.
Смягчает ситуация рекордный урожай Украины, Румынии и Болгарии. Усугубляет - неурожай в Казахстане.
Соответственно основной рост валютной выручки Украины будет после выборов в РФ.
Додано: Чет 19 сер, 2021 17:32
Межбанк: курс доллара начал неожиданно расти
Старания Нацбанка последних дней по выкупу излишка предложения доллара на торгах и сдерживания этим быстрого укрепления гривны – не прошли даром. Сегодня спрос на валюту на межбанке уже превышал предложение даже с учетом периода пиковых проплат налогов у клиентов. И при неплохой статистике торгов (еще до 15 часов только по Bloombreg прошло операций на сумму свыше $165 млн) – курс доллара вырос на 5 копеек с 26,60/26,62 до 26,65/26,67 гривен, а евро на 11 копеек — с 31,07/31,09 до 31,18/31,20.
Поскольку спрос превышал предложение, Нацбанку даже не пришлось появляться на торгах с выкупом дешевых предложений. Регулятор не провоцировал своими операциями в четверг дополнительный рост котировок. За него сегодня это сделали сами клиенты-покупатели. В выигрыше от этой ситуации остались крупные экспортеры, продающие валютную выручку для расчетов с государством по налогам, и спекулянты, которые активно зарабатывали на росте курса как доллара, так и евро.
Мы не склонны рассматривать данный рост курса как что-то особенное и тревожное, а трактуем происходящее просто как коррекцию котировок доллара после почти недельного постепенного проседания.
Ход торгов:
Спрос превышал предложение и с утренних 26,60/26,62 гривен доллар вырос до 26,63/26,65 к 11 часам и до 26,655/26,675 гривен к полудню. Ажиотажа по покупке валюты не было, но небольшой перевес покупателей все же повлиял на настроения участников рынка.
С 11 до 15 часов большинство крупных продавцов закрыли свои сделки, получили гривну от продажи валюты и даже успели проплатить налоги. Сложнее складывались дела у покупателей. Некоторые из них в самом начале думали, что курс снова будет падать и не спешили заключать сделки. Лишь к 12 часам они поняли, что сегодня не их день и стали закрываться уже по текущему курсу.
К обеду котировки дошли до отметки 26,64/26,66 гривен. И затем с небольшими отклонениями уже пробыли в этом коридоре почти до 15:00 при шатком равновесии спроса и предложения. Но к концу сессии спрос все же незначительно опять вырос и продавцам удалось еще чуть подтянуть курс до 26,65/26,67 гривен за доллар к завершению торгов.
Главные события 19 августа на валютном рынке:
Доллар за день вырос на 5 копеек – с утренних 26,60/26,62 до 26,65/26,67 гривен к концу сессии.
Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6475 гривен, а официальный курс на 20 августа 2021 года установлен на уровне 26,6504 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Чет 19 сер, 2021 17:40
Это да, у нас государство потакает жуликам и нищебродам. За них все оплачивают остальные. Но мы начали говорить о совершенно разных вещах. Я говорю о людях, у которых есть возможность отложить приличные средства или вовремя их потратить, не превращая накопление и экономию в самоцель. И я знаю достаточно и тех, и других. А вы о совсем другой категории людей, живущих от зарплаты до зарплаты, но на понтах. Хоть и вечер уже, но чую, меня скоро забанят. Хотя тема непосредственно касается денег и способа ими распорядиться.
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