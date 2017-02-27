В Татарии сельхозпредприятиями собрано более 2 млн тонн зерна. Средняя урожайность зерновых культур составляет 15,7 ц/га.
В Волгоградской области собрали 3,3 млн тонн зерна Зерновые обмолочены на площади 1,6 млн гектаров. (~20 ц/га)
В Саратовской области завершена уборка озимых зерновых культур. При средней урожайности 17,7 ц/га валовой сбор составил 2 млн. тонн.
В Ульяновской области из-за засушливой погоды урожайность вдвое ниже прошлогоднего уровня, аграрии собрали 1 млн тонн зерна. По данным министерства АПК, средняя урожайность составляет около 20 ц/га. 11 августа хлеборобы намолотили 1 млн тонн зерна, убрано 78% площадей зерновых. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ульяновские аграрии собрали более 2 млн тонн зерна.
В Удмуртии до настоящего момента план уборки зерновых выполнен на 61%. Всего намолочено 291,2 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет в среднем 17 центнеров с гектара, что значительно ниже показателя 2020 года — 26 центнеров с гектара. Урожай на площади 23,3 тыс. гектаров погиб из-за почвенной засухи.
В целом когда трейдеры полностью разберуться в ситуации экспорт пшеницы из Украины пойдет задорого, что и сильно поддержит гривну этой осенью.
Realist написав:Цей форум навчив мене рахувати заощадження у твердій валюті. У ній я цього року тільки в плюсі. Я здав по 28,30,
Я этого не знал.
Realist написав:І ще одне. НІКОЛИ не тримав і не тримаю в одному банку навіть 50% заощаджень. Ніколи не женусь за дохідністю. Основні критерії - зручність, оперативність, лояльність. Такий банк як ви назвали, в моєму місті не відповідає жодному із перелічених критеріїв.
Правильно делаете, я тоже раскладываю яйца в разные корзины. И даже смешно сказать у меня есть вклад в долларе под 1% на пол года (правда это деньги которые я подумав выделил для спекуляций)) По Мега, перед тем как перейти фонду я изучил их отчетность за два года и переговорил с управляющим, в откровенные однодневки который тут часто упоминаются я свои деньги не несу. Удачи в нашем нелегком деле!
Мега -банк зависящий от Турбоатом , 3 года назад Мега сократил свои отделения на 70% и с трудом выжил
вы встречались в Харькове с управляющим? или нач.отделения в Суммах для вас управляющий?