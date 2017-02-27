RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8154815581568157
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:45

del
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 19 сер, 2021 18:03, всього редагувалось 3 разів.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 30.12.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:47

  Denik написав:
  zРадио написав:Сдуются - не сомневаюсь. Или одновременно, или даже раньше, поскольку заказы размещаются c опережением к обследованию и публикации PMI

Зарплаты моряков не росли лет 10. Остануться ли они такими же дальше с текущей инфляцией?


останутся на месте
prodigy
 
Повідомлень: 6847
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2812 раз.
Подякували: 2445 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:49

  fin написав:
  prodigy написав:по курсу: как бы вернулись на те уровни, которые покорили на прошлой неделе

что дальше? снова вверх и потом вниз?
условно говоря курс в боковике в коридоре 26,67-26,73 на наличке (+онлайн)

завтра последний день работы МБ перед длинными выходными,

что курс продолжит в боковике еще одну неделю
Почитайте пост выше. Товарищ написал про 85 млн. зерновых и 20 млрд.долларов.Какой боковик? Попахивает серьезной ревальвацией. Если НБУ не станет вмешиваться.


читай внимательно- боковик на следующую неделю (т.к. там всего 3 рабочих дня)
prodigy
 
Повідомлень: 6847
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2812 раз.
Подякували: 2445 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Немного глянув российских источников я понял, что ситуация следующая.

В Поволжье действительно творится лютый трэш.
https://regnum.ru/news/economy/3342607.html
В Татарии сельхозпредприятиями собрано более 2 млн тонн зерна. Средняя урожайность зерновых культур составляет 15,7 ц/га.

В Волгоградской области собрали 3,3 млн тонн зерна Зерновые обмолочены на площади 1,6 млн гектаров. (~20 ц/га)

В Саратовской области завершена уборка озимых зерновых культур. При средней урожайности 17,7 ц/га валовой сбор составил 2 млн. тонн.

В Ульяновской области из-за засушливой погоды урожайность вдвое ниже прошлогоднего уровня, аграрии собрали 1 млн тонн зерна. По данным министерства АПК, средняя урожайность составляет около 20 ц/га. 11 августа хлеборобы намолотили 1 млн тонн зерна, убрано 78% площадей зерновых. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ульяновские аграрии собрали более 2 млн тонн зерна.

В Удмуртии до настоящего момента план уборки зерновых выполнен на 61%. Всего намолочено 291,2 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет в среднем 17 центнеров с гектара, что значительно ниже показателя 2020 года — 26 центнеров с гектара. Урожай на площади 23,3 тыс. гектаров погиб из-за почвенной засухи.


В целом когда трейдеры полностью разберуться в ситуации экспорт пшеницы из Украины пойдет задорого, что и сильно поддержит гривну этой осенью.
Denik
 
Повідомлень: 697
З нами з: 23.02.09
Подякував: 165 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:02

  viy написав:
  Realist написав:Цей форум навчив мене рахувати заощадження у твердій валюті. У ній я цього року тільки в плюсі. Я здав по 28,30,

Я этого не знал.
  Realist написав:І ще одне. НІКОЛИ не тримав і не тримаю в одному банку навіть 50% заощаджень.
Ніколи не женусь за дохідністю. Основні критерії - зручність, оперативність, лояльність.
Такий банк як ви назвали, в моєму місті не відповідає жодному із перелічених критеріїв.


Правильно делаете, я тоже раскладываю яйца в разные корзины. И даже смешно сказать у меня есть вклад в долларе под 1% на пол года (правда это деньги которые я подумав выделил для спекуляций))
По Мега, перед тем как перейти фонду я изучил их отчетность за два года и переговорил с управляющим, в откровенные однодневки который тут часто упоминаются я свои деньги не несу.
Удачи в нашем нелегком деле!


Мега -банк зависящий от Турбоатом ,
3 года назад Мега сократил свои отделения на 70% и с трудом выжил

вы встречались в Харькове с управляющим? или нач.отделения в Суммах для вас управляющий?
prodigy
 
Повідомлень: 6847
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2812 раз.
Подякували: 2445 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:06

  prodigy написав:Мега -банк зависящий от Турбоатом ,
3 года назад Мега сократил свои отделения на 70% и с трудом выжил

вы встречались в Харькове с управляющим? или нач.отделения в Суммах для вас управляющий?


Мега еще несколько лет назад погорел на обналичке. Знаю от человека изнутри. Они здорово оседлали тему коммунальных, но для меня он левовато-стремноватый банк.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 30.12.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8154815581568157
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, Google Adsense [Bot], kluychkooleg, ЛАД і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2696, 2697, 2698
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26974 6467694
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 09:49
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 763, 764, 765
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7646 4564826
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 09:40
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 99, 100, 101
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1001 1365108
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 22:15
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.