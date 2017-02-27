Додано: Чет 19 сер, 2021 19:01

Denik написав: Смягчает ситуация рекордный урожай Украины, Румынии и Болгарии. Усугубляет - неурожай в Казахстане.

Соответственно основной рост валютной выручки Украины будет после выборов в РФ. Смягчает ситуация рекордный урожай Украины, Румынии и Болгарии. Усугубляет - неурожай в Казахстане.

В США мега засуха влияет на урожайность кукурузы и сои.На прошлой неделе отчет Министерства сельского хозяйства США по оценке мирового предложения и спроса на сельскохозяйственную продукцию (WASDE) показал, что сокращение запасов зерна будет поддерживать рост продовольственной инфляции.Отчет о спросе и предложении, за которым внимательно следили, снизил оценки урожайности и запасов кукурузы. Мировые запасы пшеницы были близки к пятилетнему минимуму.Снижение урожайности и запасов из-за неблагоприятных погодных условий означает, что продовольственная инфляция сохранится до 2022 года.Зерновые, тоже довольно стрёмные товары, цены на которые трудно спрогнозировать. Если их собрали много, то наверняка цены упадут.Если мало, то ещё не факт что цены значительно вырастут.Если опять введут локдауны, то с падением доходов у населения и закрытием кафе и ресторанов, потребление мясных продуктов может сократится.А курей, гусей и прочих свиней кормят комбикормом из фуражного зерна...Плюс ежедневно появляются около 700тыс. новых больных ковидом,которым уже не до еды.Многие фермеры могут решить попридержать товар до весны, надеясь на лучшую цену. Но если таких мудрецов окажется слишком много, то цена резко пойдет вниз.Мы уже видели такие чудеса, когда нефть отдавали даром, да ещё и доплачивали.Лишь бы со складов увезли.И подобных форс-мажоров может быть много...