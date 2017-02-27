В Поволжье действительно творится лютый трэш.
В Татарии сельхозпредприятиями собрано более 2 млн тонн зерна. Средняя урожайность зерновых культур составляет 15,7 ц/га.
В Волгоградской области собрали 3,3 млн тонн зерна Зерновые обмолочены на площади 1,6 млн гектаров. (~20 ц/га)
В Саратовской области завершена уборка озимых зерновых культур. При средней урожайности 17,7 ц/га валовой сбор составил 2 млн. тонн.
В Ульяновской области из-за засушливой погоды урожайность вдвое ниже прошлогоднего уровня, аграрии собрали 1 млн тонн зерна. По данным министерства АПК, средняя урожайность составляет около 20 ц/га. 11 августа хлеборобы намолотили 1 млн тонн зерна, убрано 78% площадей зерновых. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ульяновские аграрии собрали более 2 млн тонн зерна.
В Удмуртии до настоящего момента план уборки зерновых выполнен на 61%. Всего намолочено 291,2 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет в среднем 17 центнеров с гектара, что значительно ниже показателя 2020 года — 26 центнеров с гектара. Урожай на площади 23,3 тыс. гектаров погиб из-за почвенной засухи.
В целом когда трейдеры полностью разберуться в ситуации экспорт пшеницы из Украины пойдет задорого, что и сильно поддержит гривну этой осенью.