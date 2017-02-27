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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8154815581568157
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Немного глянув российских источников я понял, что ситуация следующая.

В Поволжье действительно творится лютый трэш.
https://regnum.ru/news/economy/3342607.html
В Татарии сельхозпредприятиями собрано более 2 млн тонн зерна. Средняя урожайность зерновых культур составляет 15,7 ц/га.

В Волгоградской области собрали 3,3 млн тонн зерна Зерновые обмолочены на площади 1,6 млн гектаров. (~20 ц/га)

В Саратовской области завершена уборка озимых зерновых культур. При средней урожайности 17,7 ц/га валовой сбор составил 2 млн. тонн.

В Ульяновской области из-за засушливой погоды урожайность вдвое ниже прошлогоднего уровня, аграрии собрали 1 млн тонн зерна. По данным министерства АПК, средняя урожайность составляет около 20 ц/га. 11 августа хлеборобы намолотили 1 млн тонн зерна, убрано 78% площадей зерновых. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ульяновские аграрии собрали более 2 млн тонн зерна.

В Удмуртии до настоящего момента план уборки зерновых выполнен на 61%. Всего намолочено 291,2 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет в среднем 17 центнеров с гектара, что значительно ниже показателя 2020 года — 26 центнеров с гектара. Урожай на площади 23,3 тыс. гектаров погиб из-за почвенной засухи.


В целом когда трейдеры полностью разберуться в ситуации экспорт пшеницы из Украины пойдет задорого, что и сильно поддержит гривну этой осенью.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:02

  viy написав:
  Realist написав:Цей форум навчив мене рахувати заощадження у твердій валюті. У ній я цього року тільки в плюсі. Я здав по 28,30,

Я этого не знал.
  Realist написав:І ще одне. НІКОЛИ не тримав і не тримаю в одному банку навіть 50% заощаджень.
Ніколи не женусь за дохідністю. Основні критерії - зручність, оперативність, лояльність.
Такий банк як ви назвали, в моєму місті не відповідає жодному із перелічених критеріїв.


Правильно делаете, я тоже раскладываю яйца в разные корзины. И даже смешно сказать у меня есть вклад в долларе под 1% на пол года (правда это деньги которые я подумав выделил для спекуляций))
По Мега, перед тем как перейти фонду я изучил их отчетность за два года и переговорил с управляющим, в откровенные однодневки который тут часто упоминаются я свои деньги не несу.
Удачи в нашем нелегком деле!


Мега -банк зависящий от Турбоатом ,
3 года назад Мега сократил свои отделения на 70% и с трудом выжил

вы встречались в Харькове с управляющим? или нач.отделения в Суммах для вас управляющий?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:06

  prodigy написав:Мега -банк зависящий от Турбоатом ,
3 года назад Мега сократил свои отделения на 70% и с трудом выжил

вы встречались в Харькове с управляющим? или нач.отделения в Суммах для вас управляющий?


Мега еще несколько лет назад погорел на обналичке. Знаю от человека изнутри. Они здорово оседлали тему коммунальных, но для меня он левовато-стремноватый банк.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 18:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

prodigy написав:читай внимательно- боковик на следующую неделю (т.к. там всего 3 рабочих дня)
4 дня, включая рабочую субботу
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:01

  Denik написав:Смягчает ситуация рекордный урожай Украины, Румынии и Болгарии. Усугубляет - неурожай в Казахстане.
Соответственно основной рост валютной выручки Украины будет после выборов в РФ.

В США мега засуха влияет на урожайность кукурузы и сои.
На прошлой неделе отчет Министерства сельского хозяйства США по оценке мирового предложения и спроса на сельскохозяйственную продукцию (WASDE) показал, что сокращение запасов зерна будет поддерживать рост продовольственной инфляции.

Отчет о спросе и предложении, за которым внимательно следили, снизил оценки урожайности и запасов кукурузы. Мировые запасы пшеницы были близки к пятилетнему минимуму.
Снижение урожайности и запасов из-за неблагоприятных погодных условий означает, что продовольственная инфляция сохранится до 2022 года.
http://theeconomiccollapseblog.com/farm ... s-in-2021/

Зерновые, тоже довольно стрёмные товары, цены на которые трудно спрогнозировать. Если их собрали много, то наверняка цены упадут.
Если мало, то ещё не факт что цены значительно вырастут.
Если опять введут локдауны, то с падением доходов у населения и закрытием кафе и ресторанов, потребление мясных продуктов может сократится.
А курей, гусей и прочих свиней кормят комбикормом из фуражного зерна...
Плюс ежедневно появляются около 700тыс. новых больных ковидом,
которым уже не до еды.
Многие фермеры могут решить попридержать товар до весны, надеясь на лучшую цену. Но если таких мудрецов окажется слишком много, то цена резко пойдет вниз.
Мы уже видели такие чудеса, когда нефть отдавали даром, да ещё и доплачивали.
Лишь бы со складов увезли.

И подобных форс-мажоров может быть много...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Смягчает ситуация рекордный урожай Украины, Румынии и Болгарии. Усугубляет - неурожай в Казахстане.

Плюс засуха в Бразилії Канаді та на значній території США
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:18

Ukrainian
Плюс в Австралии близкий к рекордному урожай пшеницы, Румыния собрала рекордный урожай пшеницы, Аргентина ожидает получить рекордный урожай пшеницы и кукурузы в 2021/22
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:40

  prodigy написав:
  fin написав:
  prodigy написав:по курсу: как бы вернулись на те уровни, которые покорили на прошлой неделе

что дальше? снова вверх и потом вниз?
условно говоря курс в боковике в коридоре 26,67-26,73 на наличке (+онлайн)

завтра последний день работы МБ перед длинными выходными,

что курс продолжит в боковике еще одну неделю
Почитайте пост выше. Товарищ написал про 85 млн. зерновых и 20 млрд.долларов.Какой боковик? Попахивает серьезной ревальвацией. Если НБУ не станет вмешиваться.


читай внимательно- боковик на следующую неделю (т.к. там всего 3 рабочих дня)

так податки заплатили, можна і в гору
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:18

  Denik написав:
  Denik написав:Немного глянув российских источников я понял, что ситуация следующая.

В Поволжье действительно творится лютый трэш.
https://regnum.ru/news/economy/3342607.html
В Татарии сельхозпредприятиями собрано более 2 млн тонн зерна. Средняя урожайность зерновых культур составляет 15,7 ц/га.

В Волгоградской области собрали 3,3 млн тонн зерна Зерновые обмолочены на площади 1,6 млн гектаров. (~20 ц/га)

В Саратовской области завершена уборка озимых зерновых культур. При средней урожайности 17,7 ц/га валовой сбор составил 2 млн. тонн.

В Ульяновской области из-за засушливой погоды урожайность вдвое ниже прошлогоднего уровня, аграрии собрали 1 млн тонн зерна. По данным министерства АПК, средняя урожайность составляет около 20 ц/га. 11 августа хлеборобы намолотили 1 млн тонн зерна, убрано 78% площадей зерновых. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ульяновские аграрии собрали более 2 млн тонн зерна.

В Удмуртии до настоящего момента план уборки зерновых выполнен на 61%. Всего намолочено 291,2 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет в среднем 17 центнеров с гектара, что значительно ниже показателя 2020 года — 26 центнеров с гектара. Урожай на площади 23,3 тыс. гектаров погиб из-за почвенной засухи.


В целом когда трейдеры полностью разберуться в ситуации экспорт пшеницы из Украины пойдет задорого, что и сильно поддержит гривну этой осенью.



ЧЕСТНО ......
Был бы жив Александр Алексеевич , Вас бы забанили .
За зерно и кукурузу .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:26

Признайтесь, ви ж всі цього хочете/прагнете ;)

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