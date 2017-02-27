В Татарии сельхозпредприятиями собрано более 2 млн тонн зерна. Средняя урожайность зерновых культур составляет 15,7 ц/га.
В Волгоградской области собрали 3,3 млн тонн зерна Зерновые обмолочены на площади 1,6 млн гектаров. (~20 ц/га)
В Саратовской области завершена уборка озимых зерновых культур. При средней урожайности 17,7 ц/га валовой сбор составил 2 млн. тонн.
В Ульяновской области из-за засушливой погоды урожайность вдвое ниже прошлогоднего уровня, аграрии собрали 1 млн тонн зерна. По данным министерства АПК, средняя урожайность составляет около 20 ц/га. 11 августа хлеборобы намолотили 1 млн тонн зерна, убрано 78% площадей зерновых. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ульяновские аграрии собрали более 2 млн тонн зерна.
В Удмуртии до настоящего момента план уборки зерновых выполнен на 61%. Всего намолочено 291,2 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет в среднем 17 центнеров с гектара, что значительно ниже показателя 2020 года — 26 центнеров с гектара. Урожай на площади 23,3 тыс. гектаров погиб из-за почвенной засухи.
В целом когда трейдеры полностью разберуться в ситуации экспорт пшеницы из Украины пойдет задорого, что и сильно поддержит гривну этой осенью.
Realist написав:Цей форум навчив мене рахувати заощадження у твердій валюті. У ній я цього року тільки в плюсі. Я здав по 28,30,
Я этого не знал.
Realist написав:І ще одне. НІКОЛИ не тримав і не тримаю в одному банку навіть 50% заощаджень. Ніколи не женусь за дохідністю. Основні критерії - зручність, оперативність, лояльність. Такий банк як ви назвали, в моєму місті не відповідає жодному із перелічених критеріїв.
Правильно делаете, я тоже раскладываю яйца в разные корзины. И даже смешно сказать у меня есть вклад в долларе под 1% на пол года (правда это деньги которые я подумав выделил для спекуляций)) По Мега, перед тем как перейти фонду я изучил их отчетность за два года и переговорил с управляющим, в откровенные однодневки который тут часто упоминаются я свои деньги не несу. Удачи в нашем нелегком деле!
Мега -банк зависящий от Турбоатом , 3 года назад Мега сократил свои отделения на 70% и с трудом выжил
вы встречались в Харькове с управляющим? или нач.отделения в Суммах для вас управляющий?
Denik написав:Смягчает ситуация рекордный урожай Украины, Румынии и Болгарии. Усугубляет - неурожай в Казахстане. Соответственно основной рост валютной выручки Украины будет после выборов в РФ.
В США мега засуха влияет на урожайность кукурузы и сои. На прошлой неделе отчет Министерства сельского хозяйства США по оценке мирового предложения и спроса на сельскохозяйственную продукцию (WASDE) показал, что сокращение запасов зерна будет поддерживать рост продовольственной инфляции.
Отчет о спросе и предложении, за которым внимательно следили, снизил оценки урожайности и запасов кукурузы. Мировые запасы пшеницы были близки к пятилетнему минимуму. Снижение урожайности и запасов из-за неблагоприятных погодных условий означает, что продовольственная инфляция сохранится до 2022 года. http://theeconomiccollapseblog.com/farm ... s-in-2021/
Зерновые, тоже довольно стрёмные товары, цены на которые трудно спрогнозировать. Если их собрали много, то наверняка цены упадут. Если мало, то ещё не факт что цены значительно вырастут. Если опять введут локдауны, то с падением доходов у населения и закрытием кафе и ресторанов, потребление мясных продуктов может сократится. А курей, гусей и прочих свиней кормят комбикормом из фуражного зерна... Плюс ежедневно появляются около 700тыс. новых больных ковидом, которым уже не до еды. Многие фермеры могут решить попридержать товар до весны, надеясь на лучшую цену. Но если таких мудрецов окажется слишком много, то цена резко пойдет вниз. Мы уже видели такие чудеса, когда нефть отдавали даром, да ещё и доплачивали. Лишь бы со складов увезли.
В Татарии сельхозпредприятиями собрано более 2 млн тонн зерна. Средняя урожайность зерновых культур составляет 15,7 ц/га.
В Волгоградской области собрали 3,3 млн тонн зерна Зерновые обмолочены на площади 1,6 млн гектаров. (~20 ц/га)
В Саратовской области завершена уборка озимых зерновых культур. При средней урожайности 17,7 ц/га валовой сбор составил 2 млн. тонн.
В Ульяновской области из-за засушливой погоды урожайность вдвое ниже прошлогоднего уровня, аграрии собрали 1 млн тонн зерна. По данным министерства АПК, средняя урожайность составляет около 20 ц/га. 11 августа хлеборобы намолотили 1 млн тонн зерна, убрано 78% площадей зерновых. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ульяновские аграрии собрали более 2 млн тонн зерна.
В Удмуртии до настоящего момента план уборки зерновых выполнен на 61%. Всего намолочено 291,2 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет в среднем 17 центнеров с гектара, что значительно ниже показателя 2020 года — 26 центнеров с гектара. Урожай на площади 23,3 тыс. гектаров погиб из-за почвенной засухи.
В целом когда трейдеры полностью разберуться в ситуации экспорт пшеницы из Украины пойдет задорого, что и сильно поддержит гривну этой осенью.
ЧЕСТНО ...... Был бы жив Александр Алексеевич , Вас бы забанили . За зерно и кукурузу .
холява написав:ЧЕСТНО ...... Был бы жив Александр Алексеевич , Вас бы забанили . За зерно и кукурузу .
Я только в разрезе экспортной выручки. Я здесь пишу только про сталь/ЖРС и зерно/масличные, так как это 2/3 экспорта и самая волатильная часть с 2019. https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/# Товарные группы: 72 - Чорні метали 10 - Зернові культури 26 - Руди, шлаки та зола 15 - Жири та олії 73 - Вироби з чорних металів 12 - Насіння та плоди олійних 23 - Залишки і відходи харчової промисловості