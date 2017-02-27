Плюс засуха в Бразилії Канаді та на значній території США
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 сер, 2021 19:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 19 сер, 2021 19:18
Ukrainian
Плюс в Австралии близкий к рекордному урожай пшеницы, Румыния собрала рекордный урожай пшеницы, Аргентина ожидает получить рекордный урожай пшеницы и кукурузы в 2021/22
Додано: Чет 19 сер, 2021 19:40
так податки заплатили, можна і в гору
Додано: Чет 19 сер, 2021 20:18
ЧЕСТНО ......
Был бы жив Александр Алексеевич , Вас бы забанили .
За зерно и кукурузу .
Додано: Чет 19 сер, 2021 22:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я только в разрезе экспортной выручки. Я здесь пишу только про сталь/ЖРС и зерно/масличные,
так как это 2/3 экспорта и самая волатильная часть с 2019.
Товарные группы:
72 - Чорні метали
10 - Зернові культури
26 - Руди, шлаки та зола
15 - Жири та олії
73 - Вироби з чорних металів
12 - Насіння та плоди олійних
23 - Залишки і відходи харчової промисловості
Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:38
Нагадує Вашого улюбленого "дипломнета"- напевне чергова його реінкарнація. Запис більше 10 років "спав", а тут цілими днями на форумі і суцільний позитив (прямо таки мішками висипає). Причому зайшовши за його ж посиланнями про "ужос-ужос" з урожаєм в РФ, перша новина- рекорд по урожаю в Ростовській області, про який він чомусь не пише, а тільки висмикує те, що вкладається в мальовану ним картину.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ростовська область, Краснодарський та Ставропольський край з рекордними врожаями - то не вся Росія. Всі позитивні новини по врожаю в них були враховані ринком 1,5-2 місяці тому. Якраз зараз стримувалась інформація, яка призвела до різкого (+15%) зростання цін.
Я пишу й про негативне
Через скорочення цін за залізну руду удвічі (без транспортування) надходження від експорту теж впадуть удвічі. Її частка в експорті впаде з 13,5% до 7%. Держбюджет не отримає надприбутків від ГЗК в 4 кварталі. Мінфін не зможе так легко здійснювати погашення ОВДП без нових випусків. Загалом експорт втратить 7%.
Ше одним ключовим фактором вважаю хвилю Дельти Ковіду - мене непокоїть темп вакцинації, який впав на поточному тижні при зростанні захворюваності десь на 25%.
Загалом я намагаюся враховувати як позитивні так і негативні фактори.
Чому багато пишу про зернові та олійні - вони становлять третину експорту. Виручка від них зросте десь на 40%. Це буде 33% х 0.4 = 13% від експорту, що перекриє 7% втрат від ЗРС та перекриє гіпотетичне зниження ціни на сталь. Тому ситуація не суцільно позитивна, а більше позитиву для економіки та гривні, ніж негативу, із урахуванням незрозумілої ситуації по Дельті.
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 20 сер, 2021 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:17
Вот что за оголтелые нападки?
Форум это место где встречаются мнения.
А вот сектанты прихода будеттолькодорожать очень бесятся, когда кто-то объективно пытается понять картину. Вот мне иногда закидывают "опять перекрасился". Да отвечаю, я циник, пришёл сюда заработать на своих прогнозах, когда выгодно, то сижу на грндепо, иногда просто наблюдаю, иногда запрыгиваю в валюту, даже в евро не брезгую.
На год вперёд можно твёрдо сказать: с гривной ничего не случится, есть мощный фундамент для укрепления.
Если грохнется в цене наш экспорт, газ останется по 600 и в хранилищах будет пусто, то я первым заявлю, что сидеть в гривне считаю опасным. Ухожу во что-то, добавлю по вкусу, но точно не останусь в "бумаге".
Так что прекратите истерики, оптимисты это не боты на зряплате, если будут факторы против гривны, то прихожанам церкви будетдорожать всегда мы обязательно сообщим, а пока подсчитывайте убытки и не кусайтесь ядом, такова жизнь, полезно думать головой, а ещё приятнее на этом зарабатывать.
По курсу, боковик с посматриванием вверх. Но глобально ничего не поменялось, закроют фермеров и пуганых сезонщиков и будет грнпатриотам счастье))
Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:18
На МБ продажа 26.68, на нале покупка 26.75.
Не пойму, почему не работает перекачка с МБ на нал, сближая курсы?
Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:30
И я вступлюсь за Denik - человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.
Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил
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