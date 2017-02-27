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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 81558156815781588159>
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Смягчает ситуация рекордный урожай Украины, Румынии и Болгарии. Усугубляет - неурожай в Казахстане.

Плюс засуха в Бразилії Канаді та на значній території США
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:18

Ukrainian
Плюс в Австралии близкий к рекордному урожай пшеницы, Румыния собрала рекордный урожай пшеницы, Аргентина ожидает получить рекордный урожай пшеницы и кукурузы в 2021/22
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 19:40

  prodigy написав:
  fin написав:
  prodigy написав:по курсу: как бы вернулись на те уровни, которые покорили на прошлой неделе

что дальше? снова вверх и потом вниз?
условно говоря курс в боковике в коридоре 26,67-26,73 на наличке (+онлайн)

завтра последний день работы МБ перед длинными выходными,

что курс продолжит в боковике еще одну неделю
Почитайте пост выше. Товарищ написал про 85 млн. зерновых и 20 млрд.долларов.Какой боковик? Попахивает серьезной ревальвацией. Если НБУ не станет вмешиваться.


читай внимательно- боковик на следующую неделю (т.к. там всего 3 рабочих дня)

так податки заплатили, можна і в гору
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 20:18

  Denik написав:
  Denik написав:Немного глянув российских источников я понял, что ситуация следующая.

В Поволжье действительно творится лютый трэш.
https://regnum.ru/news/economy/3342607.html
В Татарии сельхозпредприятиями собрано более 2 млн тонн зерна. Средняя урожайность зерновых культур составляет 15,7 ц/га.

В Волгоградской области собрали 3,3 млн тонн зерна Зерновые обмолочены на площади 1,6 млн гектаров. (~20 ц/га)

В Саратовской области завершена уборка озимых зерновых культур. При средней урожайности 17,7 ц/га валовой сбор составил 2 млн. тонн.

В Ульяновской области из-за засушливой погоды урожайность вдвое ниже прошлогоднего уровня, аграрии собрали 1 млн тонн зерна. По данным министерства АПК, средняя урожайность составляет около 20 ц/га. 11 августа хлеборобы намолотили 1 млн тонн зерна, убрано 78% площадей зерновых. Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ульяновские аграрии собрали более 2 млн тонн зерна.

В Удмуртии до настоящего момента план уборки зерновых выполнен на 61%. Всего намолочено 291,2 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет в среднем 17 центнеров с гектара, что значительно ниже показателя 2020 года — 26 центнеров с гектара. Урожай на площади 23,3 тыс. гектаров погиб из-за почвенной засухи.


В целом когда трейдеры полностью разберуться в ситуации экспорт пшеницы из Украины пойдет задорого, что и сильно поддержит гривну этой осенью.



ЧЕСТНО ......
Был бы жив Александр Алексеевич , Вас бы забанили .
За зерно и кукурузу .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 22:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:ЧЕСТНО ......
Был бы жив Александр Алексеевич , Вас бы забанили .
За зерно и кукурузу .

Я только в разрезе экспортной выручки. Я здесь пишу только про сталь/ЖРС и зерно/масличные,
так как это 2/3 экспорта и самая волатильная часть с 2019.
Зображення
https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/#
Товарные группы:
72 - Чорні метали
10 - Зернові культури
26 - Руди, шлаки та зола
15 - Жири та олії
73 - Вироби з чорних металів
12 - Насіння та плоди олійних
23 - Залишки і відходи харчової промисловості
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:38

  холява написав:ЧЕСТНО ......
Был бы жив Александр Алексеевич , Вас бы забанили .
За зерно и кукурузу .

Нагадує Вашого улюбленого "дипломнета"- напевне чергова його реінкарнація. Запис більше 10 років "спав", а тут цілими днями на форумі і суцільний позитив (прямо таки мішками висипає). Причому зайшовши за його ж посиланнями про "ужос-ужос" з урожаєм в РФ, перша новина- рекорд по урожаю в Ростовській області, про який він чомусь не пише, а тільки висмикує те, що вкладається в мальовану ним картину.
L
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  L написав:Нагадує Вашого улюбленого "дипломнета"- напевне чергова його реінкарнація. Запис більше 10 років "спав", а тут цілими днями на форумі і суцільний позитив (прямо таки мішками висипає). Причому зайшовши за його ж посиланнями про "ужос-ужос" з урожаєм в РФ, перша новина- рекорд по урожаю в Ростовській області, про який він чомусь не пише, а тільки висмикує те, що вкладається в мальовану ним картину.

Ростовська область, Краснодарський та Ставропольський край з рекордними врожаями - то не вся Росія. Всі позитивні новини по врожаю в них були враховані ринком 1,5-2 місяці тому. Якраз зараз стримувалась інформація, яка призвела до різкого (+15%) зростання цін.
Я пишу й про негативне
  Denik написав:Добавлю и немного негатива.
https://www.reuters.com/article/idUSL4N2PQ0NH
The most traded iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange, for January delivery, plunged 7.4% to 761 yuan ($117.20) per tonne, as of 0320 GMT.

В текущей ситуации - это как отрицательные цены на нефть.

Через скорочення цін за залізну руду удвічі (без транспортування) надходження від експорту теж впадуть удвічі. Її частка в експорті впаде з 13,5% до 7%. Держбюджет не отримає надприбутків від ГЗК в 4 кварталі. Мінфін не зможе так легко здійснювати погашення ОВДП без нових випусків. Загалом експорт втратить 7%.
Ше одним ключовим фактором вважаю хвилю Дельти Ковіду - мене непокоїть темп вакцинації, який впав на поточному тижні при зростанні захворюваності десь на 25%.

Загалом я намагаюся враховувати як позитивні так і негативні фактори.

Чому багато пишу про зернові та олійні - вони становлять третину експорту. Виручка від них зросте десь на 40%. Це буде 33% х 0.4 = 13% від експорту, що перекриє 7% втрат від ЗРС та перекриє гіпотетичне зниження ціни на сталь. Тому ситуація не суцільно позитивна, а більше позитиву для економіки та гривні, ніж негативу, із урахуванням незрозумілої ситуації по Дельті.
Востаннє редагувалось Denik в П'ят 20 сер, 2021 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:17

  L написав:
  холява написав:ЧЕСТНО ......
Был бы жив Александр Алексеевич , Вас бы забанили .
За зерно и кукурузу .

Нагадує Вашого улюбленого "дипломнета"- напевне чергова його реінкарнація. Запис більше 10 років "спав", а тут цілими днями на форумі і суцільний позитив (прямо таки мішками висипає). Причому зайшовши за його ж посиланнями про "ужос-ужос" з урожаєм в РФ, перша новина- рекорд по урожаю в Ростовській області, про який він чомусь не пише, а тільки висмикує те, що вкладається в мальовану ним картину.

Вот что за оголтелые нападки?
Форум это место где встречаются мнения.
А вот сектанты прихода будеттолькодорожать очень бесятся, когда кто-то объективно пытается понять картину. Вот мне иногда закидывают "опять перекрасился". Да отвечаю, я циник, пришёл сюда заработать на своих прогнозах, когда выгодно, то сижу на грндепо, иногда просто наблюдаю, иногда запрыгиваю в валюту, даже в евро не брезгую.
На год вперёд можно твёрдо сказать: с гривной ничего не случится, есть мощный фундамент для укрепления.
Если грохнется в цене наш экспорт, газ останется по 600 и в хранилищах будет пусто, то я первым заявлю, что сидеть в гривне считаю опасным. Ухожу во что-то, добавлю по вкусу, но точно не останусь в "бумаге".
Так что прекратите истерики, оптимисты это не боты на зряплате, если будут факторы против гривны, то прихожанам церкви будетдорожать всегда мы обязательно сообщим, а пока подсчитывайте убытки и не кусайтесь ядом, такова жизнь, полезно думать головой, а ещё приятнее на этом зарабатывать.
По курсу, боковик с посматриванием вверх. Но глобально ничего не поменялось, закроют фермеров и пуганых сезонщиков и будет грнпатриотам счастье))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:18

На МБ продажа 26.68, на нале покупка 26.75.
Не пойму, почему не работает перекачка с МБ на нал, сближая курсы?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:30

И я вступлюсь за Denik - человек прибавляет ценности ветке, снабжая ее важной информацией, за которой раньше системно никто не следил. Да, прямой взяимосвязи "урожай пшеницы в плюс, значит доллар в минус" нет, поскольку составляющих платежного баланса очень много, и для подобных умозаключений необходим глубокий факторный анализ, но, извините, право критиковать чужие усилия есть только у тех, кто их прилагает для общего блага не меньше.

Надеюсь на понимание, и что никого не оскорбил
zРадио
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