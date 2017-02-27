RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8156815781588159>
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:33

  kluychkooleg написав:На МБ продажа 26.68, на нале покупка 26.75.
Не пойму, почему не работает перекачка с МБ на нал, сближая курсы?


Она работает. Была как-то информация на форуме, что себестоимость этой операции около 10 копеек, вот эта разница и держится.

Приличный банк по соседству продолжают ставить конский спред 26.60-26.80
Востаннє редагувалось viy в П'ят 20 сер, 2021 11:04, всього редагувалось 1 раз.
viy
 
Повідомлень: 98
З нами з: 13.08.18
Подякував: 57 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:36

  somilitark написав: Вот мне иногда закидывают "опять перекрасился". Да отвечаю, я циник, пришёл сюда заработать на своих прогнозах, когда выгодно, то сижу на грндепо, иногда просто наблюдаю, иногда запрыгиваю в валюту, даже в евро не брезгую.
На год вперёд можно твёрдо сказать: с гривной ничего не случится, есть мощный фундамент для укрепления.


Дело не в перекрашивании. Это нормально, когда меняетя ситуация, и за ней меняется прогноз. Те же сезонные колебания - то вверх, то вниз. Дело в сбытии сделанных до того прогнозов. И в эффективности собственных действий.
Заработать репутацию хорошего прогнозиста сложно, а вот растерять - легко.
Как, к примеру, можно давать прогноз по гривне на год? Да завтра какое-нибудь обострение с мордором или еще что - и полетели. Ну и с покупкой Евро уже понятно, что это был влет надолго (сам грешен).
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 30.12.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:На год вперёд можно твёрдо сказать: с гривной ничего не случится, есть мощный фундамент для укрепления.
Если грохнется в цене наш экспорт, газ останется по 600 и в хранилищах будет пусто, то я первым заявлю, что сидеть в гривне считаю опасным. Ухожу во что-то, добавлю по вкусу, но точно не останусь в "бумаге".

А может и я первым сообщу, причем со ссылками на отток нерезидентов из ОВГЗ, данные USDA, или обозревателей металлургического рынка из Reuters.
  somilitark написав:По курсу, боковик с посматриванием вверх. Но глобально ничего не поменялось, закроют фермеров и пуганых сезонщиков и будет грнпатриотам счастье))

Фермеры лучше бы землей закупались, а не зелеными бумажками... Если мы таки заходим в сырьевой суперцикл, то диктовать условия аренды будут не фермеры, а владельцы земли.
Denik
 
Повідомлень: 701
З нами з: 23.02.09
Подякував: 165 раз.
Подякували: 385 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Народ начал плотно хомячить доллар со второй декады июля и курса 27.25, не давая нормально опуститься налу вслед за межбанком. Кому же будет сейчас приятно читать положительные прогнозы по гривне? ...)))

Отправлено с моего SM-G970F через Tapatalk
funky77
 
Повідомлень: 145
З нами з: 19.03.14
Подякував: 62 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:46

  viy написав:
Приличные банки продолжают ставить конский спред 26.60-26.80

Слегка неверно, как любое обобщение.
ОТП онлайн
26.65 26.74
Кредобанк онлайн
26.65 26.7495

Вроде, в неприличии эти банки не упрекнешь.
Не говоря о ТАС, который всегда ставит спред 10 коп, как обменки.
26.64 26.74

Вот про него, правда, не в курсе, относится ли он к приличным.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 30.12.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:53

Про всяк випадок.
Фальшивомонетники "опанували" "випуск" банкнот $50 зразка 2013 року ("нові").
centurionus
 
Повідомлень: 1559
З нами з: 07.10.09
Подякував: 315 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:57

  centurionus написав:Про всяк випадок.
Фальшивомонетники "опанували" "випуск" банкнот $50 зразка 2013 року ("нові").


Спасибо за инфу, но ни разу не видел "новые" полтинники.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 30.12.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Да завтра какое-нибудь обострение с мордором

У мордора закрываются все возможности обострений, выигрышных для него. Если еще год назад мордор 2-3 сторожевиками мог полностью остановить украинский экспорт их Одессы и Николаева, то сейчас есть возможность эти сторожевики или любые корабли утопить раз 10 за 20 минут (Нептуном с целеуказанием Байрактарами). Через 2 года утопить можно будет раз 50... В ответ есть возможность полностью остановить российский экспорт из портов Черного моря, в том числе треть российского экспорта нефти. Где тогда будет курс рубля, если остальной экспорт остановится из-за отключения от SWIFT?
Вопрос: нужна ли мордору такая провокация?
  kluychkooleg написав:еще что - и полетели.

Еще что - это что? Какие могут быть другие объективные факторы влияющие на курс и внешнюю торговлю?
Denik
 
Повідомлень: 701
З нами з: 23.02.09
Подякував: 165 раз.
Подякували: 385 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:06

kluychkooleg
Поправил. Имел ввиду цифры который стоят, висят перед банками. Как бы намекает, банки не знают куда пойдет дальше курс и страхуются.
viy
 
Повідомлень: 98
З нами з: 13.08.18
Подякував: 57 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:08

  Denik написав:..
У мордора закрываются все возможности обострений, выигрышных для него...

в первую очередь им нужно качать через СП-2, пока все очень дорого. Все остальное непонятно кому нужно - русские играют вдолгую, и на длинном участке времени у них ситуация выглядит выиграшной. ИМХО, если наши не будут нагнетать, то и те не полезут. Большой вопрос, может ли временный рост сырья перекрыть доходы от транзита газа и когда уже можно будет обойтись без МВФ.
sequence
 
Повідомлень: 5633
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8156815781588159>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2001, Ana і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2696, 2697, 2698
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26976 6520608
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 07:55
Patr1ot
Валютный рынок в мире 1 ... 763, 764, 765
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7646 4699837
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 09:40
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 99, 100, 101
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1001 1365210
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 22:15
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33832)
20.08.2021 12:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.