Она работает. Была как-то информация на форуме, что себестоимость этой операции около 10 копеек, вот эта разница и держится.
Приличный банк по соседству продолжают ставить конский спред 26.60-26.80
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:33
Она работает. Была как-то информация на форуме, что себестоимость этой операции около 10 копеек, вот эта разница и держится.
Приличный банк по соседству продолжают ставить конский спред 26.60-26.80
Востаннє редагувалось viy в П'ят 20 сер, 2021 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:36
Дело не в перекрашивании. Это нормально, когда меняетя ситуация, и за ней меняется прогноз. Те же сезонные колебания - то вверх, то вниз. Дело в сбытии сделанных до того прогнозов. И в эффективности собственных действий.
Заработать репутацию хорошего прогнозиста сложно, а вот растерять - легко.
Как, к примеру, можно давать прогноз по гривне на год? Да завтра какое-нибудь обострение с мордором или еще что - и полетели. Ну и с покупкой Евро уже понятно, что это был влет надолго (сам грешен).
Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А может и я первым сообщу, причем со ссылками на отток нерезидентов из ОВГЗ, данные USDA, или обозревателей металлургического рынка из Reuters.
Фермеры лучше бы землей закупались, а не зелеными бумажками... Если мы таки заходим в сырьевой суперцикл, то диктовать условия аренды будут не фермеры, а владельцы земли.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Народ начал плотно хомячить доллар со второй декады июля и курса 27.25, не давая нормально опуститься налу вслед за межбанком. Кому же будет сейчас приятно читать положительные прогнозы по гривне? ...)))
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:46
Слегка неверно, как любое обобщение.
ОТП онлайн
26.65 26.74
Кредобанк онлайн
26.65 26.7495
Вроде, в неприличии эти банки не упрекнешь.
Не говоря о ТАС, который всегда ставит спред 10 коп, как обменки.
26.64 26.74
Вот про него, правда, не в курсе, относится ли он к приличным.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:53
Про всяк випадок.
Фальшивомонетники "опанували" "випуск" банкнот $50 зразка 2013 року ("нові").
Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:57
Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У мордора закрываются все возможности обострений, выигрышных для него. Если еще год назад мордор 2-3 сторожевиками мог полностью остановить украинский экспорт их Одессы и Николаева, то сейчас есть возможность эти сторожевики или любые корабли утопить раз 10 за 20 минут (Нептуном с целеуказанием Байрактарами). Через 2 года утопить можно будет раз 50... В ответ есть возможность полностью остановить российский экспорт из портов Черного моря, в том числе треть российского экспорта нефти. Где тогда будет курс рубля, если остальной экспорт остановится из-за отключения от SWIFT?
Вопрос: нужна ли мордору такая провокация?
Еще что - это что? Какие могут быть другие объективные факторы влияющие на курс и внешнюю торговлю?
Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:06
kluychkooleg
Поправил. Имел ввиду цифры который стоят, висят перед банками. Как бы намекает, банки не знают куда пойдет дальше курс и страхуются.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:08
в первую очередь им нужно качать через СП-2, пока все очень дорого. Все остальное непонятно кому нужно - русские играют вдолгую, и на длинном участке времени у них ситуация выглядит выиграшной. ИМХО, если наши не будут нагнетать, то и те не полезут. Большой вопрос, может ли временный рост сырья перекрыть доходы от транзита газа и когда уже можно будет обойтись без МВФ.
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