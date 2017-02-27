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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8156815781588159
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
20.08.2021................26,6809
Доллар прибавил 3 копейки.

МКГ*............7.2555............7.2573...........+0.03%
Гривна стабильна.

Открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия. Испив утренний кофе, решили отдать дань росту доллара в мире и очень лениво выросли на 1.5 копейки. После выхода на рынок после 11 основных игроков надолго уравновесились. Скромную попытку опуститься на полкопейки с последовавшим возвращением нарушением равновесия назвать трудно.
В мире доллар с открытием американской сессии вчера вечером вырос, ночь простоял спокойно, а с открытием европейской сессии снова пошел вверх, достигнув нового максимума этого года.
Справочный курс встретили котировками 26.6800 - 26.7000, что на 1.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера, по всей видимости, на рынок не выходил. Анализ ликвидности показывает покупку 3 млн, но это наверняка расчет по результатам второй интервенции среды, которая проводилась после 15-30.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Все еще мощный переток в казначейство и обналичка были компенсированы сокращением объема суточных сертификатов и небольшим суточным рефинансом. Стоит заметить, что рефинанс небольшой по влиянию на ликвидность, а для этой графы цифра вполне приличная. Впрочем, особого беспокойства это не вызывает. Банки, в целом, неплохо подготовились к пику налогового периода, переведя ликвидность с тендерных на суточные сертификаты, но кто-то, похоже, все-таки не рассчитал требуемые непривычно высокие объемы. Т.к. налоговый период окончен, ситуация усугубляться не должна.

В среду объем МБ уменьшился с 606.6 до 500.5 млн. Чистый спрос предположительно составил 492.5 млн. Уменьшение произошло за счет снижения активности банков. Клиентские обороты выросли, сохранилось серьезное превышение предложения над спросом.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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