Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:56

sequence написав: в первую очередь им нужно качать через СП-2, пока все очень дорого. Все остальное непонятно кому нужно - русские играют вдолгую, и на длинном участке времени у них ситуация выглядит выиграшной. ИМХО, если наши не будут нагнетать, то и те не полезут. Большой вопрос, может ли временный рост сырья перекрыть доходы от транзита газа и когда уже можно будет обойтись без МВФ. в первую очередь им нужно качать через СП-2, пока все очень дорого. Все остальное непонятно кому нужно - русские играют вдолгую, и на длинном участке времени у них ситуация выглядит выиграшной. ИМХО, если наши не будут нагнетать, то и те не полезут. Большой вопрос, может ли временный рост сырья перекрыть доходы от транзита газа и когда уже можно будет обойтись без МВФ.

У Вас размышления из 90-х как будто нет ничего кроме газа, угля и нефти, нет Теслы с капитализацией в сотни миллиардов и Тесла не достраивает вторую и третью Гигафабрики, нет ВИЭ, нет 14 ГВт АЭС у Украине, как будто вы смотрите только российскую энергетическую пропаганду.В плане энергетики позиция русских выглядит выигрышной только до 2023 года из-за высоких цен на газ. В средне и долгосрочной перспективе РФ проигрывает. Причина в ВИЭ.https://elektrovesti.net/76599_za-pershe-pivrichchya-2021-roku-zagalna-potuzhnist-obektiv-vde-zbilshilas-na-83(ДнепроГЭС и весь Днепровский каскад и Днестровская ГЭС/ГАЭС).Теперь - почему 2023 год. В Украине есть огромные резервные мощности угольных ТЭС. В 2023 году энергосистема Украины подключается к европейской. CBAM при экспорте э/э из Украины не взымается. Украинские ТЭС получают конкурентное преимущество в виде неоплаты углеродного налога, а это около 0,08 $ / кВт.ч. относительно европейской угольной генерации и 0,05 $ / кВт.ч. газовой. Добавлю, что в 2023-2024 году перед очередным снижением "зеленого тарифа" на Украине будет очередной всплеск установки новых мощностей. Это означает что газовая генерация в Восточной Европе теряет смысл. По сути Европейский рынок газа сожмется к 2023 году до Италии, Германии и Нидерландов. В той же Турции запускается много мощностей ГЭС к 2023 году + АЭС Аккую. Из топ-покупателей российского газа Турция уйдет. К 2025 году из топ-покупателей российского газа уйдет Италия (из-за переключения на ВИЭ и высвободившиеся в Турции объемы газа). Голландия и Германия поболтаются на крючке РФ еще долго, но в целом европейский рынок станет рынком покупателя, а не продавца году к 2025. Напомню, контракт до 2024. В 2025 могут возникнуть положительная экономическая ситуация для замены газа зеленым водородом.Абсолютно по такому же пути пойдет рынок моторного топлива. С 2022 года и Тесла и Фольксваген будут поставлять на европейский рынок более миллиона электромобилей в год каждый.Такими темпами европейский парк легковых автомобилей к 2024-2025 году на 10% будет состоять из электромобилей. То же самое будет и в Китае. А это уже минимум снижение спроса на нефть в 3 млн. баррелей в деньТо же и по энергетическому углю. Уголь стал главным бенефициаром массового майнинга крипты (так мировая энергетика устроена). Я думаю, что переход Эфириума на протокол без майнинга вкупе с повышением ставки ФРС нанесет серьезный удар по криптовалютам, которым необходим постоянный майнинг. Это в конечном счете сократит мировой спрос на уголь где-то на 200-300 млн. т., что вернет цены к 2020 - до 50 дол./т. В текущем беспорядочном майнинге и рекордных ценах на уголь есть только один плюс - начнется много проектов ВИЭ, которые стали реально рентабельными. Завершившись, эти ВИЭ проекты обеспечат электротранспорт.Какое все вышесказанное имеет отношение к валютам.Наоборот, потеря доходов от транзита газа будет многократно компенсирована ростом э/э на рынок Восточной Европы, который фактически подарен Украине из-за высоких цен на квоты СО2 и остановку АЭС Германией.