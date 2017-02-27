sequence написав:в первую очередь им нужно качать через СП-2, пока все очень дорого. Все остальное непонятно кому нужно - русские играют вдолгую, и на длинном участке времени у них ситуация выглядит выиграшной. ИМХО, если наши не будут нагнетать, то и те не полезут. Большой вопрос, может ли временный рост сырья перекрыть доходы от транзита газа и когда уже можно будет обойтись без МВФ.
У Вас размышления из 90-х как будто нет ничего кроме газа, угля и нефти, нет Теслы с капитализацией в сотни миллиардов и Тесла не достраивает вторую и третью Гигафабрики, нет ВИЭ, нет 14 ГВт АЭС у Украине, как будто вы смотрите только российскую энергетическую пропаганду. В плане энергетики позиция русских выглядит выигрышной только до 2023 года из-за высоких цен на газ. В средне и долгосрочной перспективе РФ проигрывает. Причина в ВИЭ. В Украине в ВИЭ проинвестировано уже 10 миллиардов долларов https://elektrovesti.net/76599_za-pershe-pivrichchya-2021-roku-zagalna-potuzhnist-obektiv-vde-zbilshilas-na-83 производство э/э ВИЭ в Украине уже больше, чем советскими мега-стройками в гидроэнергетике (ДнепроГЭС и весь Днепровский каскад и Днестровская ГЭС/ГАЭС).
Теперь - почему 2023 год. В Украине есть огромные резервные мощности угольных ТЭС. В 2023 году энергосистема Украины подключается к европейской. CBAM при экспорте э/э из Украины не взымается. Украинские ТЭС получают конкурентное преимущество в виде неоплаты углеродного налога, а это около 0,08 $ / кВт.ч. относительно европейской угольной генерации и 0,05 $ / кВт.ч. газовой. Добавлю, что в 2023-2024 году перед очередным снижением "зеленого тарифа" на Украине будет очередной всплеск установки новых мощностей. Это означает что газовая генерация в Восточной Европе теряет смысл. По сути Европейский рынок газа сожмется к 2023 году до Италии, Германии и Нидерландов. В той же Турции запускается много мощностей ГЭС к 2023 году + АЭС Аккую. Из топ-покупателей российского газа Турция уйдет. К 2025 году из топ-покупателей российского газа уйдет Италия (из-за переключения на ВИЭ и высвободившиеся в Турции объемы газа). Голландия и Германия поболтаются на крючке РФ еще долго, но в целом европейский рынок станет рынком покупателя, а не продавца году к 2025. Напомню, контракт до 2024. В 2025 могут возникнуть положительная экономическая ситуация для замены газа зеленым водородом.
Абсолютно по такому же пути пойдет рынок моторного топлива. С 2022 года и Тесла и Фольксваген будут поставлять на европейский рынок более миллиона электромобилей в год каждый. Такими темпами европейский парк легковых автомобилей к 2024-2025 году на 10% будет состоять из электромобилей. То же самое будет и в Китае. А это уже минимум снижение спроса на нефть в 3 млн. баррелей в день
То же и по энергетическому углю. Уголь стал главным бенефициаром массового майнинга крипты (так мировая энергетика устроена). Я думаю, что переход Эфириума на протокол без майнинга вкупе с повышением ставки ФРС нанесет серьезный удар по криптовалютам, которым необходим постоянный майнинг. Это в конечном счете сократит мировой спрос на уголь где-то на 200-300 млн. т., что вернет цены к 2020 - до 50 дол./т. В текущем беспорядочном майнинге и рекордных ценах на уголь есть только один плюс - начнется много проектов ВИЭ, которые стали реально рентабельными. Завершившись, эти ВИЭ проекты обеспечат электротранспорт.
Какое все вышесказанное имеет отношение к валютам. Евро в ближайшие пару лет будет опускаться из-за рекордных затрат на импорт энергоносителей. Возможно до паритета. Для гривны я не вижу рисков со стороны энергетики. Наоборот, потеря доходов от транзита газа будет многократно компенсирована ростом э/э на рынок Восточной Европы, который фактически подарен Украине из-за высоких цен на квоты СО2 и остановку АЭС Германией.
Сибарит написав:НБУ вчера, по всей видимости, на рынок не выходил. Анализ ликвидности показывает покупку 3 млн, но это наверняка расчет по результатам второй интервенции среды, которая проводилась после 15-30.
Совершенно верно, коллега! Только хотел написать: 3 млн - это покупки ТОМом в среду по 26,615. Вчера папы не было, совсем не было.
И чтобы два раза не писать, хочу тоже добавить свои 5 копеек в защиту Denik. Человек пишет очень интересные и полезные вещи. И имеющие непосредственное отношение к курсу доллара. Надеюсь, что он продолжит это делать и дальше.
Denik написав:.. У Вас размышления из 90-х как будто нет ничего кроме газа, угля и нефти, нет Теслы с капитализацией в сотни миллиардов и Тесла не достраивает вторую и третью Гигафабрики, нет ВИЭ, нет 14 ГВт АЭС у Украине, как будто вы смотрите только российскую энергетическую пропаганду...
Оптимистичненько так у вас все выглядит - на деле все будет сложнее и дольше, ИМХО. Потребление электричества только растет и будет расти из-за тех же электрокаров, которые на деле покупатели не оценили, предпочитая гибриды. ВИЭ отличаются нестабильностью, в любом случае нужны оперативные маневровые мощности, что сгладят пики потребления в жару/дубарь(особенно - при морозах часто нет ни ветра, ни солнца). Помимо прочего, уголь собираются прикрывать, как "более грязный", газовые ТЭЦ станут основой маневровой генерации во всей Европе. К тому же, газ, наряду с нефтью - первоисточник органической и не очень химии: удобрения, пластмассы, клея и т.д. Так что ваш эко-оптимизм на таких сроках (3 года!!!) видится несколько преувеличенным. Написали бы - через 30 лет, я бы схавал. Я к чему это - валютные расходы на газ, нефть и субпродукты в перспективе нескольких лет могут даже вырасти, несмотря на рост тарифов и экономию населением. Про всякие тачки даже писать лень - они дорогие, заправляться долго и неудобно, по деньгам жизненного цикла обходятся дороже гибрида и т.д. Хайп
Denik написав:Евро в ближайшие пару лет будет опускаться из-за рекордных затрат на импорт энергоносителей. Возможно до паритета.
Как-то у вас всё просто получается... Паритет, это ещё около 15% падения цены евро, а значит американские товары станут на эти 15% дороже. И это при ихнем рекордном отрицательном сальдо в -75,7 млрд. во внешней торговле. И вы полагаете что американцы будут это терпеть? Еще Трамп предельно понятно заявил что Америке сильный доллар НЕ НУЖЕН! Помимо энергоносителей, есть ещё и печатный станок, который на сегодняшний день решает все проблемы Америки. Пока решает...
Востаннє редагувалось RTC12 в П'ят 20 сер, 2021 13:25, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg написав:Да завтра какое-нибудь обострение с мордором
У мордора закрываются все возможности обострений, выигрышных для него. Если еще год назад мордор 2-3 сторожевиками мог полностью остановить украинский экспорт их Одессы и Николаева, то сейчас есть возможность эти сторожевики или любые корабли утопить раз 10 за 20 минут (Нептуном с целеуказанием Байрактарами). Через 2 года утопить можно будет раз 50... В ответ есть возможность полностью остановить российский экспорт из портов Черного моря, в том числе треть российского экспорта нефти.
Для всего этого мало Нептунов с Байрактарами, нужны еще стальные яйца, мотивация и т.д. и т.п. У афганской армии было достаточно оружия чтобы раз 10 уничтожить талибов, что по факту всем известно.
Denik написав:
kluychkooleg написав:еще что - и полетели.
Еще что - это что? Какие могут быть другие объективные факторы влияющие на курс и внешнюю торговлю?
1. Коллапс в отопительный сезон на фоне низких остатков газа и отсутствия притока в достаточном количестве. 2. Инфляция промышленных цен на фоне резко подорожавших э/э, газа, другого топлива 3. Глобальный мировой кризис по типу и подобию 2008 года.
Я не рассчитываю на ответ, не надо опять пожалуйста про мазут и хороший урожай. По области из 2-х источников слышал что урожай пшеницы (который собран) и кукурузы (будущий) хуже ожидаемого.